Stock Market Today Live: बम-बम बोल रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स 76000 के पार, निफ्टी ने भी भरी उड़ान

Stock Market Today Live 25 May: सेंसेक्स आज 720 अंकों की बंपर उछाल के साथ 76135 पर खुला। जबकि, निफ्टी 220 अंकों की छलांग के साथ 23940 के लेवल पर खुला।

Stock Market Today Live 25 May 9:17 AM: शेयर मार्केट आज बमबम बोल रहा है। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स आज 76000 के पार खुला। एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी ने भी आज उड़ान भरी है। सेंसेक्स 720 अंकों की बंपर उछाल के साथ 76135 पर खुला। जबकि, निफ्टी 220 अंकों की छलांग के साथ 23940 के लेवल पर खुला।

Stock Market Today Live 25 May 8:17 AM: ग्लोबल मार्केट में तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सोमवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका-ईरान शांति समझौते के संकेतों ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को प्रभावित किया है। वहीं, एशियाई बाजारों में तेजी रही। इससे पहले शुक्रवार को, भारतीय शेयर मार्केट बढ़त पर बंद हुआ था। सेंसेक्स 231 अंक बढ़कर 75,415 और निफ्टी 64 अंक चढ़कर 23,719 पर बंद हुआ था।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत एशियाई बाजार होर्मुज स्ट्रेट के जल्द ही फिर से खुलने की खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ ही गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 2.75 प्रतिशत उछलकर 65,081.96 के रिकॉर्ड पर पहुंच गया, जबकि टॉपिक्स 0.65 प्रतिशत बढ़ गया। दक्षिण कोरिया और हांगकांग के बाजार सार्वजनिक छुट्टियों के लिए बंद हैं।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,995 लेवल के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 251 पॉइंट का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए अच्छी शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 294.04 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 50,579.70 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 27.75 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 7,473.47 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 50.87 अंक या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 26,343.97 पर बंद हुआ।

शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर्स अमेरिका-ईरान शांति वार्ता का दिखेगा असर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और तेहरान खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के उद्देश्य से एक व्यापक समझौते के करीब हैं। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि समझौते पर “बड़े पैमाने पर बातचीत की गई थी” हालांकि, ईरानी मीडिया ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि प्रस्तावित समझौते के तहत होर्मुज पूरी तरह से फिर से खुल जाएगा, इस बात पर जोर देते हुए कि रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण तेहरान के पास रहेगा।

RBI डिविडेंड: रिजर्व बैंक ने मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड डिविडेंड की घोषणा की। डिविडेंड 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए ₹2.69 लाख करोड़ से 6.7 प्रतिशत अधिक है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को क्रमश: 2.61 और 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो दो सप्ताह से भी कम समय में चौथी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल के दाम 92.49 रुपये से 2.71 रुपये बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

कच्चे तेल की कीमतें: होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक सौदे की उम्मीद पर कच्चे तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 5.08 प्रतिशत गिरकर 98.28 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5.29 प्रतिशत गिरकर 91.49 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

सोने के भाव: अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदों के बीच कमजोर डॉलर और तेल की कीमतों में कमी के कारण सोने की कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। हाजिर सोने की कीमत 1.4 प्रतिशत बढ़कर 4,570.88 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 1.1 प्रतिशत बढ़कर 4,572.90 डॉलर हो गया। स्पॉट सिल्वर की कीमत 3.9 प्रतिशत बढ़कर 78.42 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर: अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदों पर डॉलर कमजोर हुआ। येन के मुकाबले, अमेरिकी डॉलर 0.2 प्रतिशत गिरकर 158.87 येन पर आ गया, जबकि यूरो 0.3 प्रतिशत बढ़कर 1.1642 डॉलर और ब्रिटिश पाउंड 0.4 प्रतिशत बढ़कर 1.3485 डॉलर हो गया।