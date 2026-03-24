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Stock Market Today Live: गिफ्ट निफ्टी के अच्छे संकेत से आज शेयर मार्केट में उछाल की उम्मीद

Mar 24, 2026 08:13 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today: अमेरिका-ईरान तनाव में नरमी के संकेतों के बाद सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। जानें वैश्विक बाजार, गिफ्ट निफ्टी और तेल की कीमतों का सेंसेक्स-निफ्टी पर क्या पड़ेगा असर।

Stock Market Today Live: गिफ्ट निफ्टी के अच्छे संकेत से आज शेयर मार्केट में उछाल की उम्मीद

Stock Market Today Live 24 March 8:00 AM: अमेरिका-ईरान तनाव में नरमी के संकेतों के बीच वैश्विक बाजारों में आई तेजी से भारतीय शेयर मार्केट को भी राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बढ़त के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों में तेजी और अमेरिकी बाजारों की मजबूत क्लोजिंग ने घरेलू निवेशकों के सेंटीमेंट को सपोर्ट दिया है।

सोमवार को आई थी भारी गिरावट

इससे पहले सोमवार को बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली थी। सेंसेक्स 1,836.57 अंक (2.46%) टूटकर 72,696.39 पर बंद हुआ जबकि, निफ्टी 50, 601.85 अंक (2.60%) गिरकर 22,512.65 पर बंद हुआ था।

एशियाई बाजारों में जोरदार उछाल

तनाव कम होने के संकेतों के बाद एशियाई बाजारों में मंगलवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। जापान का निक्केई 225 में 2.2%, टॉपिक्स में 2.47%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी में 3.5%, कोस्डैक में 3.29% की भारी तेजी दर्ज की गई। हांगकांग के हैंग सेंग फ्यूचर्स भी मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहे हैं।

गिफ्ट निफ्टी दे रहा पॉजिटिव संकेत

गिफ्ट निफ्टी करीब 22,909 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 395 अंकों का प्रीमियम दिखाता है। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय बाजार में अच्छी ओपनिंग हो सकती है।

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वॉल स्ट्रीट में मजबूत तेजी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले टालने के फैसले के बाद वॉल स्ट्रीट में मजबूती आई। डॉऊ जोन्स 1.38% ऊपर 46,208.47 पर बंद हुआ और S&P 500 1.15% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। नैस्डैक भी 1.38% की तेजी के साथ बंद हुआ।

फिर भी जोखिम बना हुआ

हालांकि बाजार में राहत के संकेत हैं, लेकिन अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख सिद्धार्थ खेमका के अनुसार, बाजार अभी भी भू-राजनीतिक घटनाओं और ऊर्जा कीमतों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो रहा है। निकट अवधि में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है।

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कच्चे तेल में फिर उछाल

तनाव पूरी तरह खत्म न होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड: $101.97 (+2.03%) और WTI क्रूड $90.70 (+2.92%)पर था। यह भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

सोना-चांदी में हल्की रिकवरी

तनाव कम होने के बावजूद सुरक्षित निवेश की मांग बनी रहने से सोने-चांदी में हल्की तेजी देखी गई। सोना $4,441 प्रति औंस (+0.8%) और चांदी $69.76 (+0.9%) पर पहुंच गई।

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SEBI का बड़ा फैसला

सेबी ने अपनी बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। FPI (विदेशी निवेशकों) के नियम आसान किए। बाजार मध्यस्थों के लिए नया रेगुलेटरी ढांचा, हितों के टकराव पर सख्ती की है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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