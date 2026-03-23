Stock Market Today Live 23 March: सेंसेक्स 800 अंकों का गोता लगाकर 73732 पर खुला, निफ्टी धड़ाम, मार्केट में भूचाल
Stock Market Today Live 23 March: बीएसई का सेंसेक्स 800 अंकों का गोता लगाकर 73732 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई के निफ्टी ने 290 अंकों की भारी गिरावट के साथ 22,824 के लेवल से सोमवार के कारोबार की शुरुआत की।
Stock Market Today Live 23 March 9:15 AM: शेयर मार्केट आज बड़ी गिरावट के साथ खुला। बीएसई का सेंसेक्स 800 अंकों का गोता लगाकर 73732 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी 290 अंकों की भारी गिरावट के साथ 22,824 के लेवल से सोमवार के कारोबार की शुरुआत की।
Stock Market Today Live 23 March 7:50 AM: ग्लोबल टेंशन के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका है। सेंसेक्स और Nifty 50 में सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध से बढ़ती महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता है, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।
एशियाई बाजारों में भारी गिरावट, निवेशकों में डर
सोमवार को एशियाई बाजारों में तेज गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 5% से ज्यादा टूट गया, जबकि अन्य एशियाई बाजारों में भी बिकवाली का माहौल रहा। ग्लोबल लेवल पर रिस्क बढ़ने के कारण निवेशक लगातार सुरक्षित निवेश की ओर झुक रहे हैं, जिससे इक्विटी बाजारों पर दबाव बना हुआ है।
गिफ्ट निफ्टी ने दिए कमजोर संकेत
गिफ्ट निफ्टी करीब 22,808 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद स्तर से करीब 300 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। यह साफ संकेत है कि घरेलू बाजार में आज गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है।
वॉल स्ट्रीट में भी बिकवाली, टेक शेयर दबाव में
शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी दबाव में बंद हुए। S&P 500 छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। Nvidia, Tesla और Meta जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
घरेलू संकेत भी कमजोर, कोर सेक्टर की रफ्तार घटी
भारत में आठ प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर फरवरी में घटकर 2.3% रह गई है, जो तीन महीने का निचला स्तर है। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ी है।
विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी
विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। 2026 में अब तक FPI करीब 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। सिर्फ मार्च में ही 88,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी हो चुकी है।
तेल और सोना: बाजार में उल्टा ट्रेंड
तेल की कीमतों में हालिया तेजी के बाद फिलहाल स्थिरता है, लेकिन जोखिम बना हुआ है। वहीं, सोने में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले हफ्ते 11% की गिरावट, जो दशकों में सबसे बड़ी गिरावट में से एक है।
डॉलर मजबूत, बाजार पर दबाव
डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर जा रहे हैं। मजबूत डॉलर का असर उभरते बाजारों पर नकारात्मक पड़ता है, जिसमें भारत भी शामिल है।
एक्सपर्ट की सलाह: अभी सावधानी जरूरी
विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। रिलायंस ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा के अनुसार, बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है, इसलिए निवेशकों को हेज्ड रणनीति अपनानी चाहिए और केवल मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में ही निवेश करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें