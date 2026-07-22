Stock Market Today: शेयर मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 77000 के नीचे, निफ्टी 151 अंक टूटा
मुख्य बातें
- Stock Market Today Live 22 July: सेंसेक्स 85 अंक नीचे 77384 पर खुला
- जबकि, निफ्टी 50 ने 37 अंकों के नुकसान के साथ 24150 के स्तर से बुधवार के कारोबार की शुरुआत की
- सेंसेक्स में टाइटन, इटरनल, मारुति और एशियन पेंट्स को छोड़ सभी स्टॉक्स लाल हैं
- इंडिगो में सबसे अधिक 3.10 प्रतिशत की गिरावट है
Share Market Today Live 22 July 9:30 AM: मार्केट खुलने के चंद मिनट बाद ही सेंसेक्स 491 अंक टूटकर 76971 पर आ गया है। सेंसेक्स में टाइटन, इटरनल, मारुति और एशियन पेंट्स को छोड़ सभी स्टॉक्स लाल हैं। इंडिगो में सबसे अधिक 3.10 प्रतिशत की गिरावट है। वहीं, निफ्टी 151 अंक टूटकर 24,035 पर ट्रेड कर रहा है।
Share Market Today Live 22 July 9:15 AM: घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज रेड जोन में हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 85 अंक नीचे 77384 पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने 37 अंकों के नुकसान के साथ 24150 के स्तर से बुधवार के कारोबार की शुरुआत की।
Share Market Today Live 22 July 8:18 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज यानी बुधवार को एक सतर्क नोट पर खुलने की संभावना है। इसकी वजह हैं कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा और मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव। इनके अलावा दलाल स्ट्रीट पर असर डालने वाले फैक्टर्स में ट्रंप का नया टैरिफ प्लान, एशियाई बाजारों में तेजी और वॉल स्ट्रीट में मजबूती भी प्रमुख हैं। इससे पहले मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट कमजोरी के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 238 गिरकर 77,470 और निफ्टी 50 अंक टूटकर 24,187 पर बंद हुआ था।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं 22 जुलाई के संकेत
गिफ्ट निफ्टी: भारतीय शेयर बाजार के लिए सतर्क शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:43 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,111.5 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,180.60 के पिछले बंद भाव से 69.1 अंकों की छूट है।
अमेरिका-ईरान युद्ध: अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान पर लगातार 11वें दिन सैन्य अभियान केंद्रों, समुद्री संपत्तियों, विमान हैंगर, ड्रोन भंडारण सुविधाओं और रसद बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन जल्द ही पिकैक्स माउंटेन के पास के क्षेत्र को निशाना बना सकता है।
ट्रंप टैरिफ: ट्रंप ने आयातित जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध टैरिफ योजना का ऐलान किया है। प्रस्ताव के तहत, अमेरिका में आयात की जाने वाली जेनेरिक दवाओं को अगस्त 2028 तक शून्य टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद शुल्क एक वर्ष के लिए 100% तक बढ़ जाएगा, फिर 200% हो जाएगा।
कच्चे तेल की कीमतें: मध्य पूर्व में संघर्ष तेज होने के कारण सप्लाई में रुकावट की आशंका के बीच तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड 1.22% बढ़कर 92.12 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 1.09% बढ़कर 85.26 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
सोने के भाव: पिछले सत्र में लगभग 2% बढ़ने के बाद सोने की कीमतें स्थिर रहीं। स्पॉट गोल्ड 0.1% बढ़कर 4,080.79 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि स्पॉट सिल्वर 58.83 डॉलर प्रति औंस पर थोड़ा बदल गया।
आज शेयर मार्केट में क्या खरीदें
चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे, और प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 8 शेयरों की सिफारिश की है।
इनमें ऑटोमोटिव स्टैम्पिंग्स एंड असेंबली लिमिटेड, एमएम फोर्जिंग्स लिमिटेड, जिंदल स्टील लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड और सिर्मा एसजीएस शामिल हैं।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें