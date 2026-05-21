Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, सेंसेक्स-निफ्टी चढ़ेंगे या गिरेंगे?

Stock Market Today Live 21 May: गिफ्ट निफ्टी 23,810 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 142 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Stock Market Today Live 21 May 1:35 AM: ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मजबूत संकेतों के चलते आज भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है। अमेरिका-ईरान युद्ध जल्द ही समाप्त होने की बढ़ती उम्मीदों के बीच एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी आई, सभी तीन वॉल स्ट्रीट सूचकांकों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट: वॉल स्ट्रीट पर रातभर में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त रही। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई का सबसे बड़ा सूचकांक 1.2 प्रतिशत चढ़ गया। जापान का निक्केई 225 3.06 प्रतिशत चढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 6.00 प्रतिशत उछल गया, जबकि कोस्डैक 5.55 प्रतिशत बढ़ गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,810 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 142 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, चिप शेयरों में तेजी के चलते तीन दिवसीय बिकवाली से वापस उछल गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 645.47 अंक या 1.31 प्रतिशत बढ़कर 50,009 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 79 अंक या 1.08 प्रतिशत बढ़कर 7,432 पर और नैस्डैक कंपोजिट 399 अंक या 1.55 प्रतिशत बढ़कर 26,270 पर बंद हुआ।

एनवीडिया के शेयर की कीमत 1.30 प्रतिशत बढ़ी, एएमडी के शेयर 8.10 , माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 0.87 प्रतिशत, अमेजन के शेयर 2.19 प्रतिशत, ऐप्पल के शेयर 1.10 प्रतिशत , इंटेल के शेयर 7.36 प्रतिशत और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयरों में 4.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। टेस्ला के शेयर की कीमत में 3.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ईरान युद्ध का दिखेगा असर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है तो आगे हमले किए जाएंगे। ईरान ने नए सिरे से हमलों के खिलाफ चेतावनी दी। अ

एनवीडिया Q1 रिजल्ट एनवीडिया का Q1 नेट प्रॉफिट 58.3 बिलियन डॉलर या $2.39 प्रति शेयर हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में $18.8 बिलियन से तीन गुना अधिक था। कंपनी ने $81.62 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व पोस्ट किया, जो $44.01 बिलियन से 85 प्रतिशत की वृद्धि है। एनवीडिया ने 80 अरब डॉलर के शेयर बायबैक की भी घोषणा की।

डॉलर अमेरिकी डॉलर छह सप्ताह के शिखर से नीचे मंडरा रहा है। डॉलर इंडेक्स 99.128 पर सपाट था। यूरो $1.1626 पर स्थिर था, और स्टर्लिंग $1.3430 पर थोड़ा बदल गया था। डॉलर थोड़ा गिरकर 158.905 येन पर था।

सोने और क्रूड के भाव सोने की कीमतें स्थिर रहीं। हाजिर सोने की कीमत 4,543.96 डॉलर प्रति औंस पर रही, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत बढ़कर 4,545.50 डॉलर हो गया। हाजिर चांदी का भाव 75.96 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा।