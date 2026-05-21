Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, सेंसेक्स-निफ्टी चढ़ेंगे या गिरेंगे?
Stock Market Today Live 21 May: गिफ्ट निफ्टी 23,810 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 142 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
Stock Market Today Live 21 May 1:35 AM: ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मजबूत संकेतों के चलते आज भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है। अमेरिका-ईरान युद्ध जल्द ही समाप्त होने की बढ़ती उम्मीदों के बीच एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी आई, सभी तीन वॉल स्ट्रीट सूचकांकों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत
एशियन मार्केट: वॉल स्ट्रीट पर रातभर में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त रही। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई का सबसे बड़ा सूचकांक 1.2 प्रतिशत चढ़ गया। जापान का निक्केई 225 3.06 प्रतिशत चढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 6.00 प्रतिशत उछल गया, जबकि कोस्डैक 5.55 प्रतिशत बढ़ गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 23,810 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 142 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट
अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, चिप शेयरों में तेजी के चलते तीन दिवसीय बिकवाली से वापस उछल गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 645.47 अंक या 1.31 प्रतिशत बढ़कर 50,009 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 79 अंक या 1.08 प्रतिशत बढ़कर 7,432 पर और नैस्डैक कंपोजिट 399 अंक या 1.55 प्रतिशत बढ़कर 26,270 पर बंद हुआ।
एनवीडिया के शेयर की कीमत 1.30 प्रतिशत बढ़ी, एएमडी के शेयर 8.10 , माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 0.87 प्रतिशत, अमेजन के शेयर 2.19 प्रतिशत, ऐप्पल के शेयर 1.10 प्रतिशत , इंटेल के शेयर 7.36 प्रतिशत और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयरों में 4.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। टेस्ला के शेयर की कीमत में 3.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
ईरान युद्ध का दिखेगा असर
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है तो आगे हमले किए जाएंगे। ईरान ने नए सिरे से हमलों के खिलाफ चेतावनी दी। अ
एनवीडिया Q1 रिजल्ट
एनवीडिया का Q1 नेट प्रॉफिट 58.3 बिलियन डॉलर या $2.39 प्रति शेयर हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में $18.8 बिलियन से तीन गुना अधिक था। कंपनी ने $81.62 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व पोस्ट किया, जो $44.01 बिलियन से 85 प्रतिशत की वृद्धि है। एनवीडिया ने 80 अरब डॉलर के शेयर बायबैक की भी घोषणा की।
डॉलर
अमेरिकी डॉलर छह सप्ताह के शिखर से नीचे मंडरा रहा है। डॉलर इंडेक्स 99.128 पर सपाट था। यूरो $1.1626 पर स्थिर था, और स्टर्लिंग $1.3430 पर थोड़ा बदल गया था। डॉलर थोड़ा गिरकर 158.905 येन पर था।
सोने और क्रूड के भाव
सोने की कीमतें स्थिर रहीं। हाजिर सोने की कीमत 4,543.96 डॉलर प्रति औंस पर रही, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत बढ़कर 4,545.50 डॉलर हो गया। हाजिर चांदी का भाव 75.96 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा।
कच्चे तेल की कीमतें दो दिन की गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.45 प्रतिशत बढ़कर 105.49 डॉलर प्रति बैरल हो गया, और जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 99 डॉलर के करीब कारोबार कर रहा था।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें