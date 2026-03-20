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Stock Market Today: गिरावट के बाद रिकवरी के संकेत, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान में खुल सकते हैं?

Mar 20, 2026 07:57 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today Live 20 March: Gift Nifty करीब 23,177 पर ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी में करीब 120 अंकों की प्रीमियम है। इससे संकेत मिलता है कि बाजार पॉजिटिव शुरुआत कर सकता है। सेंसेक्स-निफ्टी आज बढ़त के साथ खुल सकते हैं। जानिए बाजार के लिए ग्लोबल संकेत और आगे का ट्रेंड।

Stock Market Today: गिरावट के बाद रिकवरी के संकेत, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान में खुल सकते हैं?

Stock Market Today Live 20 March 7:53 AM: गुरुवार की भारी गिरावट के बाद आज शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केट में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को बढ़त के साथ खुलने की संभावना है। बाजार को शॉर्ट कवरिंग और मिले-जुले वैश्विक संकेतों से सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि निवेशकों में सतर्कता अभी भी बनी हुई है।

गुरुवार को बाजार में हुई थी भारी गिरावट

गुरुवार को बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, जिससे तीन दिन की तेजी थम गई। सेंसेक्स 2,496 अंक टूटकर 74,207 और निफ्टी 775 अंक गिरकर 23,002 पर बंद हुआ।

आज क्यों मिल सकता है सपोर्ट?

विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार में गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, जिससे आज रिकवरी हो सकती है। Gift Nifty करीब 23,177 पर ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी में करीब 120 अंकों की प्रीमियम है। इससे संकेत मिलता है कि बाजार पॉजिटिव शुरुआत कर सकता है।

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एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेत

एशियाई बाजारों में आज मिश्रित रुख देखने को मिला। कोरिया का Kospi करीब 1% चढ़ा और Kosdaq में 0.94% की बढ़त रही। जापान में बाजार बंद हैं और हांगकांग में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी बाजारों में गुरुवार को गिरावट रही। डॉऊ जोंस 0.44% गिरा और S&P 500 में 0.27% की गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक 0.28% कमजोर हुआ।

ईरान-अमेरिका तनाव का असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले तेज किए और अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। इजरायल ने भी सख्त रुख अपनाया। इससे तेल की कीमतों और महंगाई पर दबाव बना हुआ है।

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केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख

यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने दरें 2% पर स्थिर रखीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 3.75% पर बरकरार रखा। चीन ने भी लोन रेट में कोई बदलाव नहीं किया। यानी वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति सख्त बनी हुई है।

तेल और सोने की चाल

ब्रेंट क्रूड करीब $107 प्रति बैरल पर था और WTI करीब $93 बैरल पर। वहीं सोना इस हफ्ते करीब 8% गिरा, जो छह साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट हो सकती है। यानी कमोडिटी बाजार में भी अस्थिरता बनी हुई है।

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निवेशकों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में वोलैटिलिटी बनी रहेगी। शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बाद रिकवरी के संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और महंगे तेल के कारण जोखिम बना हुआ है। निवेशकों के लिए यह समय सोच-समझकर कदम उठाने का है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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