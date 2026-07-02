Stock Market Today: शेयर बाजार गुलजार, IT शेयरों के दम पर सेंसेक्स 77100 के पार, निफ्टी भी उछला

Share Market Today Live 2 July 9:20 AM: शुरुआती कारोबार में IT शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इन्फोसिस 3.29, एचसीएल टेक 2.52, टीसीएस 2.09 और टेक महिंद्रा 1.57 प्रतिशत की उछाल के साथ सेंसेक्स टॉप गेनर हैं। इन्हीं की बदौलत सेंसेक्स भी 227 अंक उछलकर 77150 पर पहुंच गया है। निफ्टी भी कहां पीछे रहने वाला है। इसने भी 94 अंकों की बढ़त के साथ 24100 के लेवल को टच कर लिया।

Share Market Today Live 2 July 9:15 AM: दक्षिण कोरिया के मार्केट में आए भूचाल के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट की ओपनिंग आज गुरुवार 2 जुलाई को ग्रीन रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 160 अंकों की बढ़त के साथ 77083 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 56 अंक ऊपर 24062 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Today Live 2 July 8:40 AM: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हो सकती है, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी 24,180.5 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव 24,092.60 से 88 अंक अधिक है।

Share Market Today Live 2 July 7:45 AM: एशियाई बाजारों में गुरुवार, 2 जुलाई को गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स कारोबार शुरू होते ही 5.36 प्रतिशत लुढ़क गया, जिससे कोरिया एक्सचेंज को पांच मिनट के लिए ट्रेडिंग पर रोक लगानी पड़ी। वहीं, स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों वाला इंडेक्स कोस्डैक 3.55 प्रतिशत फिसल गया। एशियन मार्केट में कोहराम का असर घरेलू शेयर बाजार यानी दलाल स्ट्रीट पर भी आज देखने को मिल सकता है।

जापान का निक्केई 225 भी 2 प्रतिशत गिरा, हालांकि टॉपिक्स इंडेक्स में 0.13 प्रतिशत की मामूली बढ़त रही। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी 0.59 प्रतिशत लुढ़का। वहीं, एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हाई वैल्युएशन और टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा एआई पर भारी खर्च को लेकर निवेशकों की चिंताएं टेक सेक्टर पर दबाव बना रही हैं।

एशियाई बाजार आज क्यों गिर रहे हैं? अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में 0.3 प्रतिशत की गिरावट ने सतर्क रुख को और बढ़ा दिया। खासकर बुधवार को प्रमुख सेमीकंडक्टर शेयरों के सूचकांक में 6.3 प्रतिशत की भारी गिरावट और वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों में आई कमजोरी के बाद यह गिरावट दर्ज की जा रही है।

एशिया के शुरुआती कारोबार में दो साल के अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड स्थिर रहे, जबकि सोने ने पिछले सत्र की बढ़त को बरकरार रखा। निवेशकों का ध्यान अब पूरी तरह से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श पर टिका है, जिन्होंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कहा कि हाल की कीमतों से जुड़े जोखिमों में कमी आई है, साथ ही उन्होंने केंद्रीय बैंक की मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत के लक्ष्य पर वापस लाने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी से बाजार को कुछ राहत मिली, ब्रेंट क्रूड 0.8 प्रतिशत गिरकर 71 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जो फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले करने के बाद का सबसे निचला स्तर है।

वॉल स्ट्रीट का हाल वॉल स्ट्रीट की बात करें तो बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरों में कमजोरी ने भावना पर भारी असर डाला, हालांकि मेटा प्लेटफॉर्म्स में बढ़त ने एसएंडपी 500 और नैस्डैक के नुकसान को कुछ हद तक कम करने में मदद की।