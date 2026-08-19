शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल? गिफ्ट निफ्टी क्या दे रहा संकेत
मुख्य बातें
- Stock Market Today: आज भारतीय शेयर बाजार के लिए एक फ्लैट शुरुआत दिखाता है
- सुबह 7:50 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,211.5 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,230.10 के पिछले बंद भाव से 19 अंकों की छूट है
Share Market Today Live 19 Aug 8:50 AM: ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बुधवार को सपाट खुलने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी ने घरेलू इक्विटी के लिए एक सुस्त शुरुआत की ओर भी इशारा किया। यह लगभग 24,210 ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने पर 20 अंकों डिस्काउंट है। मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 492अंक नीचे 77,235 और निफ्टी 132 अंक गिर कर 24,154 पर बंद हुआ।
आज शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स
कच्चे तेल की कीमतें: बुधवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड ऑयल तेजी दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड वायदा 26 सेंट या 0.29% बढ़कर 91.28 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 37 सेंट बढ़कर 85.31 डॉलर प्रति बैरल हो गया। दोनों बेंचमार्क मंगलवार को 24 जुलाई के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए।
अमेरिका-ईरान युद्ध: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है और कहा कि होर्मुज शिपिंग के लिए खुला है, जो तेहरान के दावे का खंडन करता है कि प्रमुख जलमार्ग बंद कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष विराम सोमवार को समाप्त हो गया, जबकि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि रुके हुए राजनयिक प्रयासों के बीच देश "पूरी तरह से आक्रामक" सैन्य मुद्रा में बदल रहा है।
गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट: आज भारतीय शेयर बाजार के लिए एक फ्लैट शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:50 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,211.5 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,230.10 के पिछले बंद भाव से 19 अंकों की छूट है।
वॉल स्ट्रीट का हाल: लगातार तीसरे दिन के लिए रात भर गिरावट के साथ बंद हुआ।मंगलवार को डाऊ जोंस 116 अंक टूटकर 53343 के लेवल पर बंद हुआ। जबकि, नैस्डैक 1.33 प्रतिशत लुढ़ककर 26289 पर बंद हुआ। एसएंडपी में गिरावट 0.69 प्रतिशत की रही।
आज खरीदने के लिए स्टॉक
आज खरीदने के लिए स्टॉक के संबंध में, बाजार विशेषज्ञ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगडिया, गणेश डोंगरे, और आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आठ शेयरों की सिफारिश की है। इनमें लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड, वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें