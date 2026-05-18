Stock Market Today Live: सेंसेक्स और निफ्टी में आज गिरावट के आसार, अच्छे नहीं ग्लोबल संकेत

Stock Market Today Live 18 May: गिफ्ट निफ्टी लगभग 23,567 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से करीब 76 अंकों की कमी दिखा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय बाजार की शुरुआत नकारात्मक हो सकती है।

Stock Market Today Live 18 May 8:20 AM: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 सोमवार को गिरावट के साथ खुल सकते हैं। इसकी मुख्य वजह कमजोर वैश्विक बाजार संकेत और बढ़ता जियो-पॉलिटिकल टेंशन है।

गिफ्ट निफ्टी के संकेत गिफ्ट निफ्टी लगभग 23,567 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से करीब 76 अंकों की कमी दिखा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय बाजार की शुरुआत नकारात्मक हो सकती है।

एशियाई बाजारों का हाल सोमवार सुबह एशियाई बाजार गिरावट के साथ खुले। जापान का निक्केई 1.01% नीचे था। जबकि, टॉपिक्स 0.88% नीचे रहा। वहीं, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.31% की गिरावट आई। हांगकांग के फ्यूचर्स भी कमजोर हैं।

अमेरिकी बाजार का हाल शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली हुई। डॉऊ जोन्स 537 अंक (1.07%) की गिरावट के साथ 49,526 पर बंद हुआ। जबकि, एसएंडपी 500 1.24% टूटा और नैस्डैक 1.54% लुढ़क गया। शुक्रवार को एनवीडिया (-4.4%), एएमडी (-5.7%), इंटेल (-6.2%), टेस्ला (-4.75%) और फोर्ड (-7.5%) गिरे, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल मामूली बढ़त पर रहे।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अमेरिका और ईरान के बीच जंग बढ़ने से कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 2.33% चढ़कर 111.81 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 2.79% बढ़कर 108.36 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। तेल महंगा होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, जिससे बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता है।

अमेरिका-ईरान युद्ध का असर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। यूएई में एक न्यूक्लियर प्लांट में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। सऊदी अरब ने तीन ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को जल्द समझौता करने की चेतावनी दी है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ी है।

सेंसेक्स का आउटलुक कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसीडेंट (टेक्निकल रिसर्च) अमोल अठावले के मुताबिक, सेंसेक्स ने साप्ताहिक चार्ट पर गिरावट वाला निशान बनाया है और यह करीबी अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। अगर सेंसेक्स 75,000 के ऊपर बना रहता है, तो तेजी लौट सकती है। 75,800 से ऊपर जाने पर 77,000-77,300 तक जा सकता है। जबकि, 75,000 के नीचे जाने पर 74,500 और उससे नीचे 74,000-73,700 तक की गिरावट संभव है।

निफ्टी 50 का तकनीकी नजरिया निफ्टी 50 ने दैनिक चार्ट पर शैडो वाली छोटी कैंडल बनाई है, जो ऊंचे स्तरों पर बिकवाली का दबाव दिखाती है। पिछले हफ्ते इसमें 2.20% की गिरावट आई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी के मुताबिक निफ्टी का मजबूत सपोर्ट 23,250 का स्तर है। अगर यह टूटता है, तो 23,000 तक गिरावट आ सकती है। इसे 23,840 के पार जाना मुश्किल लग रहा है। 24,000 के ऊपर बंद होने पर ही बुल्स की वापसी होगी।

सोने और चांदी के गिरे भाव कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बावजूद सोना सस्ता हुआ है। स्पॉट गोल्ड 1.1% गिरकर 4,488.99 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.2% टूटकर 74.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है।

डॉलर हुआ मजबूत डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत होकर 99.393 पर आ गया। यूरो 1.1609 डॉलर और पाउंड 1.3305 डॉलर पर गिर गया। डॉलर के मुकाबले येन 158.84 और ऑफशोर युआन 6.8163 पर ट्रेड कर रहा है।