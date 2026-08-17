Stock Market Today: शेयर मार्केट से 'हरियाली' रूठी, सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की गिरावट

Share Market Today Live 17 Aug 9:50 AM: मार्केट में गिरावट बढ़ गई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 309 अंकों के नुकसान के साथ 77700 पर आ गया है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा सेंसेक्स टॉप लूजर हैं। जबकि, बीईएल, एक्सिस बैंक, ईटरनल, पावर ग्रिड टॉप गेनर।

Share Market Today Live 17 Aug 9:17 AM: आज नाग पंचमी के दिन शेयर मार्केट की ओपनिंग रेड रही। आज भी बीएसई और एनएसई के बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट से नहीं बच पाए। बीएसई का सेंसेक्स 116 अंकों की गिरावट के साथ 77892 पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी ने सोमवार के कारोबार की शुरुआत 22 अंक नीचे 24343 के लेवल से की।

Share Market Today Live 17 Aug 8:00 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लिए आज के संकेत साफ हैं। एशियाई बाजार सोमवार को मिले-जुले खुले, इस बीच, अमेरिकी शेयर वायदा थोड़ा स्थिर रहे। वहीं, गिफ्ट निफ्टी सुबह 24,405 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 44 अंक नीचे था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

शनिवार और रविवार की छुट्टी से पहले घरेलू बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 71 अंक नीचे 78,009 और निफ्टी 30 अंक टूटकर 24,366 पर सेटल हुआ।

आज शेयर मार्केट के लिए क्या हैं संकेत एशियाई बाजार जापान को छोड़कर एशिया-प्रशांत शेयरों के एमएससीआई में थोड़ा बदलाव हुआ, जबकि जापान का निक्केई 0.4% बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया के शेयरों में 0.3% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार सोमवार को सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद हैं।

वॉल स्ट्रीट यूएस स्टॉक फ्यूचर्स रविवार शाम को काफी हद तक सपाट थे। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 11 अंक की बढ़त रही, जबकि एसएंडपी 500 और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स क्रमशः 0.1% और 0.2% एडवांस्ड हुए।

जापान की जीडीपी जापान की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 1.1% की वार्षिक दर से बढ़ी, जो अर्थशास्त्रियों द्वारा अपेक्षित 2% की वृद्धि से कम है, क्योंकि कमजोर घरेलू मांग मजबूत निर्यात की भरपाई करती है। पिछली तिमाही में दर्ज की गई 2.1% वार्षिक वृद्धि से विस्तार धीमा हो गया। साल-दर-साल आधार पर, जापान की जीडीपी दूसरी तिमाही में 0.7% बढ़ी, जो पहली तिमाही में 0.5% की वृद्धि से तेज हो गई।

कच्चे तेल की कीमतें लेबनान में नए सिरे से झड़पों और होर्मुज में जहाजों पर हमलों के कारण तेल की कीमतें स्थिर रहीं, जिससे अमेरिका-ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम समझौते की संभावनाएं बादल दी गईं। पिछले सप्ताह 6% चढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड काफी हद तक 89 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा था, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 82 डॉलर के आसपास था। तेल की कीमतों में इस साल अब तक 40% से अधिक की वृद्धि हुई है, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध अपने छठे महीने में प्रवेश कर रहा है।

अमेरिका-ईरान युद्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन ईरान पर गंभीर आर्थिक दबाव बनाने का इरादा रखता है और उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले संघर्ष को सुलझा लिया गया है या नहीं। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है।