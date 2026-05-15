Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, क्या कह रहा गिफ्ट निफ्टी
Stock Market Today Live 15 May: गिफ्ट निफ्टी 23,690 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 10 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।
Stock Market Today Live 15 May 8:00 AM: ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 की आज फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। टेक कंपनियों के शेयरों में तेजी के चलते एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ । जबकि, अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी रही। बता दें गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट में तेजी रही। सेंसेक्स 789 अंक उछलकर 75,398 पर और निफ्टी 277 ऊपर 23,689 पर बंद हुआ था।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत
एशियन मार्केट
जापान के निक्केई 225 में 0.89 प्रतिशत और टॉपिक्स में 1.18 प्रतिशत की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6 प्रतिशत से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि कोस्डैक 0.4 प्रतिशत कम हो गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 23,690 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 10 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट का हाल
अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 370 अंक या 0.75 प्रतिशत बढ़कर 50,063 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 56.99 अंक या 0.77 प्रतिशत बढ़कर 7,501 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 232 अंक या 0.88 प्रतिशत बढ़कर 26,635 पर बंद हुआ।
एनवीडिया के शेयर में 4.39 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। एएमडी के शेयर 0.94 प्रतिशत बढ़े। जबकि, क्वालकॉम के शेयर 6.14 प्रतिशत फिसल गए, इंटेल के शेयर की कीमत में 3.62 प्रतिशत और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयर में 3.44 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि सिस्को के शेयर 13.4 प्रतिशत उछल गए।
बिटकॉइन में उछाल
क्रिप्टो मार्केट में एक रैली के बीच बिटकॉइन की कीमतें $ 81,000 से ऊपर पहुंच गईं। बिटकॉइन की कीमतें 2.44 प्रतिशत बढ़कर 81,517.46 डॉलर पर थीं, और एथेरियम की कीमत 1.03 प्रतिशत बढ़कर 2,289.69 डॉलर हो गई।
कच्चे तेल की कीमतें
जहाज हमलों और जब्ती पर चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, बावजूद इसके कि ईरान ने कहा कि लगभग 30 जहाज होर्मुज से गुजरे थे। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.57 प्रतिशत बढ़कर 106.32 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 0.53 प्रतिशत बढ़कर 101.71 डॉलर पर पहुंच गया।
सोने के भाव
आज सोने की कीमतें एक सप्ताह से अधिक के निचले स्तर पर गिर गईं। हाजिर सोने की कीमत 0.6 प्रतिशत गिरकर 4,619.49 डॉलर प्रति औंस हो गई। इस सप्ताह अब तक बुलियन 1.9 प्रतिशत नीचे था। जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.3 प्रतिशत गिरकर 4,625.70 डॉलर पर आ गया। स्पॉट सिल्वर की कीमतें 1.7 प्रतिशत गिरकर 82.08 डॉलर प्रति औंस हो गईं।
(एजेंसियों से इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें