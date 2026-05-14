Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की दमदार ओपनिंग, सेंसेक्स 74947 और 23530 पर खुला निफ्टी

Stock Market Today Live: सेंसेक्स 338 अंकों की तेजी के साथ 74947 के लेवल पर खुला। जबकि, निफ्टी तेजी के शतक के साथ 117 अंक ऊपर 23530 पर खुला।

Stock Market Today Live 14 May 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज बेहद मजबूत रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 338 अंकों की तेजी के साथ 74947 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी तेजी के शतक के साथ 117 अंक ऊपर 23530 पर खुला।

Stock Market Today Live 14 May 8:25 AM: भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार को मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि, अमेरिका-ईरान तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली अब भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है।

Gift Nifty का हाल गिफ्ट निफ्टी करीब 23,540 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 78 अंक ऊपर है। इसका मतलब यह है कि घरेलू मार्केट हरे निशान में खुल सकते हैं।

बुधवार का कैसा रहा हाल बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट ने लगातार चार दिनों की गिरावट पर विराम लगाया। हालांकि बढ़त सीमित रही, लेकिन मार्केट पॉजिटिव बंद होने में सफल रहा। सेंसेक्स 49 अंक चढ़कर 74,608 और निफ्टी 50 करीब 33 अंक बढ़कर 23,412 पर बंद हुआ।

आज मार्केट की दिशा तय करेंगे ये बड़े फैक्टर 1. ट्रंप-शी जिनपिंग बैठक पर नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। निवेशकों को उम्मीद है कि इस मुलाकात से अमेरिका-चीन संबंधों को लेकर कुछ पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं।

2. एशियन मार्केट में मजबूती एशियाई बाजारों में मिश्रित लेकिन पॉजिटिव रुख देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 करीब 0.66% चढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.63% मजबूत हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग फ्यूचर्स से भी तेजी के संकेत मिले। इसका असर भारतीय मार्केट पर भी दिख सकता है।

निफ्टी 50 के लिए अहम स्तर तकनीकी विश्लेषकों कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने सेंसेक्स और निफ्टी को लेकर आज के लिए भविष्यवाणियां की हैं।

निफ्टी के लिए 23,350 पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट और 23,250 अगला मजबूत सपोर्ट तथा 23,000 बड़ा मनोवैज्ञानिक सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो यह 23,500 से 23,600 के बीच मजबूत रेजिस्टेंस और 24,000 के ऊपर जाने पर मार्केट में नई तेजी संभव है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता, तब तक मार्केट का रुख “साइडवेज से कमजोर” बना रह सकता है।

सेंसेक्स के लिए क्या हैं संकेत? विश्लेषकों के मुताबिक सेंसेक्स फिलहाल 75,000 के अहम स्तर से नीचे बना हुआ है, जो मार्केट के लिए कमजोरी का संकेत माना जा रहा है।

सेंसेक्स के अहम स्तर: 75,000 के ऊपर जाने पर तेजी बढ़ सकती है। 75,500–75,700 अगला रेजिस्टेंस है। 74,500 तत्काल सपोर्ट है और इसके नीचे 74,200 और फिर 74,000 तक गिरावट संभव है।