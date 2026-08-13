Stock Market Today: 2 मिनट में बिगड़ गई मार्केट की चाल, सेंसेक्स 77786 पर और निफ्टी हुआ लाल

Share Market Today Live 13 Aug 9:17 AM: अब बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 179 अंक ऊपर 77786 के लेवल पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 95 अंक नीचे 24340 के लेवल पर पर है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में अल्ट्राटेक, टाइटन, रिलायंस और इन्फोसिस के शेयर थे।

Share Market Today Live 13 Aug 9:15 AM: गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज भी सेंसेक्स के मामले में फेल हो गए हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 145 अंक ऊपर 78111 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 4 अंक नीचे 24431 के लेवल पर खुला।

Stock Market Today Live 8:35 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज लाल रंग में खुलने के आसार हैं। अमेरिकी शेयर वायदा लगातार दूसरे सत्र के लिए गिर गया। इससे पहले बुधवार को दलाल स्ट्रीट के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1% गिर गए, लेकिन करीब से अपने अधिकांश नुकसान को रिकवर कर लिया। अंत में सेंसेक्स 188 अंक यानी 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,966 पर और एनएसई निफ्टी 36 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,435 अंक पर बंद हुआ।

आज 570 से अधिक कंपनियों के आएंगे नतीजे आज 570 से अधिक कंपनियां गुरुवार, 13 अगस्त को अपनी अप्रैल-जून तिमाही की आय की रिपोर्ट करने वाली हैं। इनमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, होनासा कंज्यूमर, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शामिल हैं।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के प्रमुख बाजार संकेत एशियाई बाजार: दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.48% की छलांग लगाकर इस क्षेत्र के सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में उभरा। जापान का निक्केई 225 1.83% बढ़ा, जबकि व्यापक टॉपिक्स इंडेक्स 1.01% बढ़ा। इसके विपरीत, हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.87% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क S&P/ASX 200 0.12% फिसलकर कम ट्रेड करने के लिए ट्रैक किए गए लोगों में से एकमात्र प्रमुख इंडेक्स था।

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी निफ्टी 24,423.50 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 50 अंक नीचे था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: वॉल स्ट्रीट के बेंचमार्क सूचकांक बुधवार, 12 अगस्त को मिश्रित रूप से बंद हुए, क्योंकि जुलाई के मुद्रास्फीति के आंकड़ों के काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप आने के बावजूद निवेशकों ने थोड़ा उत्साह दिखाया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग अपर्तित रहा। इस बीच, एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने क्रमशः 0.3% और 0.5% की वृद्धि हसिल की।

कच्चे तेल की कीमतें: गुरुवार को तेल की कीमतों में 1 डॉलर से अधिक की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.29 डॉलर या 1.5 प्रतिशत गिरकर 87.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1.30 डॉलर या 1.6 प्रतिशत गिरकर 81.97 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।