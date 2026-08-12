Stock Market Today: शेयर मार्केट की गाड़ी खुलते ही डिरेल, सेंसेक्स 78000 के नीचे, निफ्टी लाल

Share Market Today Live 12 Aug 9:20 AM: शेयर मार्केट की गाड़ी खुलते ही पटरी से उतर गई। सेंसेक्स 234 अंक नीचे 77919 पर आ गया। जबकि, निफ्टी 67 अंकों की गिरावट के साथ 24404 पर ट्रेड कर रहा था। आज 470 से अधिक कंपनियां अप्रैल-जून तिमाही के रिज्ल्ट घोषित करने वाली हैं। इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, जीएमआर एयरपोर्ट्स, आईआरसीटीसी, इरकॉन इंटरनेशनल शामिल हैं।

Market Today Live 12 Aug 9:15 AM: शेयर मार्केट की सुस्त ओपनिंग की उम्मीदों के उलट बाजार की शुरुआत आज मिक्स्ड रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 109 अंकों की बढ़त के साथ 78263 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 शेयरों वालें इंडेक्स निफ्टी ने बुधवार के कारोबार की शुरुआत फ्लैट की। निफ्टी महज 0.75 अंक ऊपर 24472 के लेवल पर खुला।

Share Market Today Live 12 Aug 8:00 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बुधवार, 12 अगस्त को सपाट खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजार बुधवार को मिले-जुले खुले, इस बीच, अमेरिकी शेयर वायदा लगातार दूसरे सत्र के लिए गिर गया। इससे पहले 11 अगस्त को सेंसेक्स 388 अंक टूटकर 78,154 और निफ्टी 112 अंक फिसलकर 24,471 पर बंद हुआ।

आज 470 से अधिक कंपनियों के आएंगे नतीजे आज 470 से अधिक कंपनियां अप्रैल-जून तिमाही की आय की रिपोर्ट करने वाली हैं। इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, जीएमआर एयरपोर्ट्स, आईआरसीटीसी, इरकॉन इंटरनेशनल शामिल हैं।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं 12 अगस्त के संकेत एशियाई बाजार: बुधवार को एशियाई शेयर बाजारों में मिश्रित, लेकिन काफी तेजी रही। दक्षिण कोरिया क्षेत्रीय आउटपरफॉर्मर के रूप में उभरा, जिसमें कोस्पी को इंट्राडे ट्रेड में 2.44% की बढ़त के बाद 1.5% की बढ़त मिली। जापान का निक्केई 225 में 0.076% और टॉपिक्स 0.34% आगे बढ़ा। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क S&P/ASX 200 0.52% फिसल गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,546.50 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 6 अंक ऊपर था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी बेंचमार्क सूचकांकों में मंगलवार, 11 अगस्त को दूसरे सत्र में भी गिरावट रही। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अपने इंट्राडे पीक से 430 अंक से अधिक पीछे हटकर 180 अंक नीचे समाप्त हुआ। एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट ने भी अपने शुरुआती लाभ को सरेंडर कर दिया, सत्र को क्रमशः 0.3% और 0.6% नीचे समाप्त कर दिया।

सीपीआई डेटा: जुलाई के लिए अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) डेटा जारी करना होगा, जिसे निवेशक फेडरल रिजर्व के ब्याज-दर दृष्टिकोण पर संकेतों के लिए बारीकी से ट्रैक करेंगे।

कच्चे तेल की कीमतें: बुधवार को तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। ब्रेंट क्रूड वायदा 72 सेंट या 0.81% बढ़कर 89.63 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 71 सेंट या 0.85% बढ़कर 83.91 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

अमेरिका-ईरान युद्ध: यमन में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान समर्थित हौथी बलों ने मंगलवार को होर्मुज और बाब अल-मंडेब में शिपिंग जहाजों पर अलग-अलग हमलों की सूचना दी। इस बीच, ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक कि वाशिंगटन युद्ध समाप्त करने के लिए तेहरान की शर्तों पर सहमत नहीं हो जाता। इन मांगों में ईरानी संपत्तियों को फ्रीज करना और पूरे क्षेत्र में अन्य संघर्षों को समाप्त करना शामिल है।