Stock Market Today Live: शेयर मार्केट में लौटी रौनक, 77000 के पार खुला सेंसेक्स, निफ्टी की शतकीय शुरुआत
Stock Market Today Live 10 April: ग्लोबल मार्केट में उछाल और अमेरिका-ईरान सीजफायर से मिली राहत के बीच घरेलू शेयर मार्केट में रौनक लौट आई है। सेंसेक्स 77000 के पार खुला। जबकि, निफ्टी ने तेजी के शतक के साथ ओपनिंग की है।
Share Market Today Live 10 April 9:15 AM: शेयर मार्केट आज तेजी की पटरी पर है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 489 अंकों की बढ़त के साथ 77121 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने तेजी के शतक के साथ 105 अंक ऊपर 23880 से शुक्रवार के कारोबार की शुरुआत की।
Stock Market Today Live 10 April 8:10 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी के शुक्रवार को तेजी के साथ खुलने का अनुमान है। इसकी वजह दुनिया भर के बाजारों में आई मजबूती है। गिफ्ट निफ्टी ने भी भारतीय शेयर मार्केट की अच्छी ओपनिंग का संकेत दिया है। जबकि, निवेशकों की नजर अमेरिका-ईरान सीजफायर के अपडेट्स पर है।
एशियाई बाजारों का हाल
शुक्रवार को एशियाई बाजार ज्यादातर तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.65% चढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.68% मजबूत हुआ। हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक के भी तेजी से खुलने के संकेत हैं।
वॉल स्ट्रीट में तेजी
अमेरिकी बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए। ईरान के साथ शांति वार्ता की उम्मीदों से निवेशकों की चिंता कम हुई। डॉऊ जोन्स 0.58% (275 अंक) चढ़ा। एसएंडपी 500 को 0.62% और नैस्डैक को 0.83% का फायदा हुआ।
गिफ्ट निफ्टी के क्या हैं संकेत
गिफ्ट निफ्टी करीब 23,941 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से करीब 80 अंक अधिक है। यह भारतीय शेयर मार्केट की अच्छी ओपनिंग का संकेत देता है।
अमेरिका-ईरान संघर्ष पर अपडेट
ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजरायल को उनके हमलों के नतीजों से बचने नहीं देगा। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ईरान सीजफायर को रोकने वाला समझौता कितना कारगर है।
TCS के तिमाही नतीजे
टीसीएस का नेट प्रॉफिट 28.7% बढ़कर 13,718 करोड़ रुपये हो गया। रेवेन्यू 5.4% बढ़कर 70,698 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने 31 रुपये प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड देने का ऐलान की है।
सोने और चांदी के दाम
सोने की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन यह लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त की ओर है। स्पॉट गोल्ड 0.2% गिरकर 4,757.27 डॉलर प्रति औंस रहा। चांदी 0.1% गिरकर 75.29 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
डॉलर की कमजोरी
डॉलर जनवरी के बाद अपने सबसे बड़े साप्ताहिक गिरावट की ओर है। डॉलर इंडेक्स इस हफ्ते 1.3% टूट चुका है। यूरो 1.169 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। जापानी येन 159.2, दक्षिण कोरियाई वॉन 1,478 और चीनी युआन 6.83 प्रति डॉलर पर है।
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
सऊदी अरब के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमलों और होर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड 0.87% बढ़कर 96.75 डॉलर प्रति बैरल हो गया। अमेरिकी कच्चा तेल 1.06% चढ़कर 98.91 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
बता दें गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। अमेरिका-ईरान युद्ध में संघर्ष विराम की उम्मीदों को झटका लगा था। गुरुवार को सेंसेक्स 931.25 अंक गिरकर 76,631.65 पर बंद हुआ। निफ्टी 222.25 अंक टूटकर 23,775.10 पर बंद हुआ था।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें