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Sensex Today Live: शेयर मार्केट की आज कैसी होगी चाल, 1 जून को सेंसेक्स-निफ्टी क्या करेंगे कोई कमाल

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Sensex Today Live: गिफ्ट निफ्टी 23,702 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 46 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Sensex Today Live: शेयर मार्केट की आज कैसी होगी चाल, 1 जून को सेंसेक्स-निफ्टी क्या करेंगे कोई कमाल

Stock Market Today Live 1 June 7:30 AM: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितताओं के बीच आज भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सुस्ती के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों ने मिश्रित कारोबार किया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार पिछले सप्ताह रिकॉर्ड बंद होने के उच्च स्तर पर बंद हुआ। बता दें शुक्रवार को, भारतीय शेयर बाजार सत्र के अंत में अचानक गिरावट के बाद तेजी से लुढ़ककर बंद हुआ। सेंसेक्स 1,092 अंकों का गोता लगाकर 74,775 , जबकि निफ्टी 359 अंक टूटकर 23,547 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता के बीच एशियाई बाजारों में सोमवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.78 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.3 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने 2.40 प्रतिशत की छलांग लगाई, जबकि कोस्डैक में 1.58 प्रतिशत की गिरावट आई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों के एमएससीआई इंडेक्स में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 23,702 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 46 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार के सूचकांक शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए और टेक शेयरों में तेजी के के कारण साप्ताहिक और मासिक लाभ दर्ज किया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 363 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 51,032 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 16 अंक या 0.22 प्रतिशत बढ़कर 7,580 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 55 अंक या 0.21 प्रतिशत ऊपर 26,972 पर बंद हुआ।

भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता 1 से 4 जून तक

दिल्ली में 1 से 4 जून तक व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए भारत और अमेरिका तैयार हैं, क्योंकि दोनों देश अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले हफ्ते, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा था कि द्विपक्षीय वार्ता अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।

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विदेशी निवेकशकों की निकासी

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मई महीने में शुद्ध रूप से 32,963 करोड़ रुपये के भारतीय शेयरों की बिक्री की। 2026 के पांच महीनों में कुल एफपीआई आउटफ्लो 2,24,932 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

कच्चे तेल की कीमतें

रॉयटर्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में उस वक्त तेजी आई, जब इजरायल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के साथ लड़ाई में सैनिकों को लेबनान में आगे बढ़ने का आदेश दिया। अमेरिकी क्रूड वायदा 2.71 प्रतिशत बढ़कर 89.73 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट वायदा 2.37 प्रतिशत बढ़कर 93.28 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर स्थिर रहा, क्योंकि बाजार अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के परिणामों का इंतजार कर रहे थे। डॉलर इंडेक्स पिछले सप्ताह की 0.4 प्रतिशत की गिरावट के बाद, 99.00 पर सपाट था। यूरो 0.08 प्रतिशत गिरकर 1.165 डॉलर पर आ गया, जबकि स्टर्लिंग 0.07 प्रतिशत फिसलकर 1.3449 डॉलर पर आ गया। येन 0.08 प्रतिशत कमजोर होकर 159.41 प्रति डॉलर पर आ गया।

सोने की कीमतें

आज सोने की कीमतों ने फ्लैट कारोबार किया, एक सुरक्षित आश्रय के रूप में या मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में बहुत कम समर्थन पाया। हाजिर सोने की कीमत 4,535 डॉलर प्रति औंस पर थोड़ी बदली गई।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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