Stock Market Today Live: क्या शेयर मार्केट की गिरावट पर आज लगेगा ब्रेक, क्या कह रहे गिफ्ट निफ्टी के संकेत
Stock Market Today Live: गिफ्ट निफ्टी लगभग 23,491 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो Nifty फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से 66 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। यानी आज मार्केट हरे निशान पर खुल सकता है।
Stock Market Today Live 13 May 8:20 AM: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 की शुरुआत आज अच्छी होने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी के ताजा आंकड़े भी मार्केट के बढ़त के साथ खुलने का संकेत दे रहे हैं। एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित रूप से बंद हुए।
गिफ्ट निफ्टी के संकेत
गिफ्ट निफ्टी लगभग 23,491 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो Nifty फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से 66 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। यानी आज मार्केट हरे निशान पर खुल सकता है।
मंगलवार को मार्केट में हुई थी भारी गिरावट
पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को मार्केट में लगातार चौथे दिन बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी 23,400 के स्तर से नीचे फिसल गया। सेंसेक्स 1,456 अंक यानी 1.92% टूटकर 74,559 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 436 अंक (1.83%) लुढ़ककर 23,379 पर आ गया।
विदेशी मार्केटों का मिला-जुला रुख
आज एशियाई मार्केट गिरावट के साथ खुले हैं। जापान का निक्केई 225 0.33% गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.28% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.36% गिर गया, जबकि कोस्डैक में 0.74% की गिरावट आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।
वॉल स्ट्रीट का हाल
अमेरिका में कल मिला-जुला प्रदर्शन रहा। एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गए। वहीं डॉऊ जोंस को मामूली बढ़त मिली। इंडस्ट्रियल एवरेज 56.09 अंक या 0.11% बढ़कर 49,760.56 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 11.88 अंक या 0.16% गिरकर 7,400.96 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 185.92 अंक या 0.71% कम होकर 26,088.20 पर बंद हुआ।
एनवीडिया के शेयर की कीमत 0.61% बढ़ी, एएमडी के शेयर 2.29% गिर गए, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 1.18% गिर गए, अमेज़न शेयर की कीमत 1.18% गिर गई, ऐप्पल स्टॉक की कीमत 0.72% बढ़ी और टेस्ला के शेयर की कीमत 2.61% गिर गई।
सेंसेक्स का आउटलुक
तेज गिरावट के बाद सेंसेक्स के लिए अब 73,800–74,000 के बीच मजबूत सपोर्ट बन रहा है। वहीं ऊपर 75,000–75,200 के स्तर पर बिकवाली का दबाव रहेगा। अगर सेंसेक्स 75,200 को पार करता है तो ही मजबूत रिकवरी संभव है।
निफ्टी का अनुमान
Nifty ने चार्ट पर बड़ी मंदी वाली कैंडलस्टिक बनाई है। यह लगातार गिरावट का संकेत है। तत्काल सपोर्ट 23,150 – 23,100 और तत्काल रेसिस्टेंस 23,600 का है।
क्या कह रहे एक्सपर्ट्स
एचडीएफसी सिक्योरिटिज के विशेषज्ञ नागराज शेट्टी के अनुसार, निफ्टी अब पुराने गैप एरिया (23,153–23,828) के अंदर आ गया है। यहां इसके निचले सिरे पर सपोर्ट मिल सकता है। Centrum Finverse के नीलेश जैन कहते हैं, "भारी गिरावट के बाद थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन ऊंचे स्तरों पर बिकवाली दिखेगी। RSI 50 के नीचे आ गया है, जो कमजोरी दिखाता है।"
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें