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शेयर बाजार में आज बच-बच कर बढ़ाएं कदम, Gift Nifty से मिले संकेत, इंटरनेशनल मार्केट्स का क्या हाल?

Tarun Pratap Singh मिंट
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Stock Market Today: शेयर बाजार में मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी से मिल रहे संकेत बताते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। 

शेयर बाजार में आज बच-बच कर बढ़ाएं कदम, Gift Nifty से मिले संकेत, इंटरनेशनल मार्केट्स का क्या हाल?

Stock Market Today: आज मंगलवार को शेयर बाजारों में बहुत तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। घरेलू शेयर बाजारों की आज फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। मौजूदा समय में इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट से मिल रहे संकेत इसी ओर इशारा कर रहे है। वहीं, अमेरिका-ईरान शांति बातचीत भी किसी अंजाम तक शायद ही अब जल्द पहुंच पाए। यही कारण है कि घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट के संकेत मिल रहे हैं।

एशियाई शेयर बाजार में आज मिलजुला असर देखने को मिल रहा है। Kospi रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। वहीं, अमेरिकी शेयर बाजारों में भी तेजी है।

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कल घरेलू शेयर बाजार में दिखी थी तेजी

सोमवार के दिन घरेलू स्टॉक मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिली थी। तब सेंसेक्स 1.42 प्रतिशत या फिर 1073.61 अंक की उछाल के साथ 76488.96 अंक पर बंद हो गया था। निफ्टी50 कल 312.40 अंक की तेजी के साथ 24031.70 अंक पर बंद हुआ था।

एशियाई शेयर बाजार

आज मंगलवार के दिन एशियन स्टॉक मार्केट में मिक्स रिएक्शन नोट किया गया है। जापान का निक्की 225 अंक या फिर 0.33 प्रतिशत लुढ़क गया है। Topix में 0.36 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके उलट Kospi 3.34 प्रतिशत के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। Kosdaq में 2.12 प्रतिशत की तेजी और हॉन्ग कॉन्ग के सेंग इंडेक्स फ्यूचर में गिरावट देखने को मिल रही है।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे

आज गिफ्ट निफ्टी में भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। कल की बंदी की तुलना में निफ्टी फ्यूचर्स 5 प्वाइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जोकि घरेलू शेयर बाजार की फ्लैट ओपनिंग की ओर संकेत कर रहा है।

वाल स्ट्रीट

यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी है। Dow Jones इंडस्ट्रीयल एव्रेज फ्यूचर्स में 0.73 प्रतिशत और S&P 500 फ्यूचर्स 0.78 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। Nasdaq-100 में 1.14 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में छुट्टी थी।

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क्रूड ऑयल

कल जहां कच्चे तेल की कीमतों में 7 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं, आज एक बार फिर से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की कीमतों में 1.5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। जिसके बाद दाम 97.56 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया।

सोने और चांदी की कीमतों में भी आज इंटरनेशनल मार्केट में उछाल देखने को मिला है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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