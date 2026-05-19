Stock Market Today Live: शेयर मार्केट अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स 75441 और निफ्टी 23675 पर खुलने में कामयाब

Stock Market Today Live 19 May: सेंसेक्स 126 अंकों की बढ़त के साथ 75441 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 25 अंक ऊपर 23675 के स्तर पर खुलने में कामयाब रहा।

Stock Market Today Live 19 May 9:15 AM: शेयर मार्केट की आज यानी मंगलवार के कारोबार की शुरुआत मंगलमय हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचाकांक सेंसेक्स 126 अंकों की बढ़त के साथ 75441 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 25 अंक ऊपर 23675 के स्तर पर खुलने में कामयाब रहा।

Stock Market Today Live 19 May 8:00 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज मंगलवार को सुस्त शुरुआत कर सकते हैं। इसकी वजह दुनिया भर के बाजारों से मिले मिले-जुले संकेत और अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष विराम की संभावनाएं हैं।

गिफ्ट निफ्टी के क्या हैं संकेत ट्रेंड्स के अनुसार, गिफ्ट निफ्टी 23,674 के लेवल पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 16 अंक अधिक है। यह भारतीय बाजार में सुस्त शुरुआत की ओर इशारा करता है।

आज सेंसेक्स का क्या रुख रहेगा? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के अनुसार, 75,000 का लेवल अहम है। अगर सेंसेक्स इससे ऊपर रहता है, तो तेजी जारी रह सकती है। ऊपर 75,500-75,800 तक जा सकता है। वहीं, 75,000 के नीचे जाने पर 74,200-74,000 का स्तर देखने को मिल सकता है।

एक अन्य एक्सपर्ट मयंक जैन का कहना है कि 74,180 के आसपास का निचला स्तर है। इसके नीचे 74,000 टूटने पर 73,500 तक गिरावट आ सकती है। सेंसेक्स के लिए बड़ी चुनौती 76,500 को पार करना होगा।

निफ्टी की क्या रहेगी अगली दिशा? एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी के अनुसार, निफ्टी 23,800-23,200 की रेंज में है। अब इसके ऊपर जाकर 23,800-23,850 का स्तर छू सकता है। तत्काल सपोर्ट 23,300 पर है।

सेंट्रम फिनवर्स के निलेश जैन का मानना है कि निफ्टी को 23,770 (50-डे मूविंग एवरेज) पर तत्काल रेजिस्टेंट है। गिरावट पर 23,300 पर सपोर्ट है। उन्होंने चेताया कि इंडिया वीआईएक्स 19.50 पर पहुंच गया है, जो तेजी वालों के लिए चिंता का विषय है।

ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं? एशियाई बाजार: यहां मिलाजुला कारोबार रहा। जापान का निक्केई 225 0.68% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 1.16% बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.06% की गिरावट आई और कोस्डैक सपाट रहा। हांगकांग का हेंग सेंग फ्यूचर्स कमजोर शुरुआत के संकेत हैं।

अमेरिकी बाजार: डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 159 अंक या 0.32% बढ़कर 49,686.12 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 5.45 अंक या 0.07% गिरकर 7,403 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 134 अंक या 0.51% की गिरावट के साथ 26,090 पर बंद हुआ।

बाजार को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर्स कच्चा तेल गिरा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को रोकने का ऐलान किया, जिससे संघर्ष विराम की उम्मीद बढ़ी है। ब्रेंट क्रूड 2.25% गिरकर 109.58 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर इजाफा: आज पेट्रोल और डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये से बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। जबकि, डीजल 90.67 रुपये से बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया।

सोना-चांदी और डॉलर: स्पॉट गोल्ड 4,565.40 डॉलर प्रति औंस पर रहा जबकि, चांदी 0.3% गिरकर 77.58 डॉलर प्रति औंस पर गई। वहीं, डॉलर इंडेक्स 99.026 पर स्थिर रहा।