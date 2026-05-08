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Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की रेड ओपनिंग, सेंसेक्स 77631 और 24233 के लेवल पर खुला निफ्टी

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today Live: बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स 212 अंकों की गिरावट के साथ खुला। जबकि, एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले सूचकांक निफ्टी 50 ने 93 अंकों के नुकसान के साथ आज के कारोबार की शुरुआत की।

Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की रेड ओपनिंग, सेंसेक्स 77631 और 24233 के लेवल पर खुला निफ्टी

Stock Market Today live 8 May 9:15 AM: शेयर मार्केट की ओपनिंग आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को रेड हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स 212 अंकों की गिरावट के साथ 77631 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले सूचकांक निफ्टी 50 ने 93 अंकों के नुकसान के साथ आज के कारोबार की शुरुआत 24233 के स्तर से की।

Stock Market Today live 8 May 7:50 AM: भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों और अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के चलते निवेशक सतर्क हैं।

गिफ्ट निफ्टी से क्या मिल रहे संकेत

गिफ्ट निफ्टी के रुझान भी नकारात्मक संकेत दे रहे हैं। यह लगभग 24,283 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 99 अंकों की कमी दर्शाता है। यह भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत का संकेत है।

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सेंसेक्स का पूर्वानुमान

कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के अनुसार, दिनभर के कारोबारियों के लिए 77,700 और 77,200 (20 DMA) मुख्य सपोर्ट जोन रहेंगे। जब तक सेंसेक्स इन स्तरों से ऊपर बना रहेगा, तब तक तेजी जारी रह सकती है। ऊपर की तरफ 78,400 से 78,600 के बीच तत्काल रेजिस्टेंट है। अगर सेंसेक्स 77,200 से नीचे आता है, तो मौजूदा तेजी कमजोर पड़ सकती है।

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निफ्टी 50 का अनुमान

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नगराज शेट्टी के अनुसार निफ्टी का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। 24,400 से ऊपर टिकने पर 24,600 और 24,800 तक जाने की संभावना है। तत्काल सपोर्ट 24,200 पर है। एंजेल वन के राजेश भोसले को उम्मीद है कि निफ्टी जल्द ही 24,600 को पार कर सकता है और उसके बाद 25,000-25,100 के स्तर तक जा सकता है। वे निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी की सलाह देते हैं। मुख्य सपोर्ट 24,100 से 24,000 के बीच है।

बैंक निफ्टी का अनुमान

एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के अनुसार, बैंक निफ्टी के लिए 56,400-56,500 का जोन प्रमुख रुकावट है। इससे ऊपर टिकने पर 57,200 और 58,000 तक की तेजी आ सकती है। नीचे की तरफ 55,600-55,500 तत्काल सपोर्ट जोन है।

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ग्लोबल मार्केट के संकेत

एशियाई बाजार: अमेरिका-ईरान जंग के बढ़ते तनाव के कारण एशियाई बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई 0.36% और टॉपिक्स 0.67% टूट गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.01% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग के वायदा कमजोर खुलने के संकेत दे रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट आई। डॉऊ जोंस 0.63% टूटकर 49,596.97 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 0.38% गिरकर 7,337.11 पर आ गया। नैस्डैक में 0.13% की गिरावट रही और यह 25,806.20 पर बंद हुआ।

बाजार को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर्स

अमेरिका-ईरान युद्ध में ताजा तनाव: मध्य-पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना के तीन युद्धपोतों पर हमला किया था। ईरान ने स्थिति सामान्य होना बताया, जबकि अमेरिका ने तनाव न बढ़ाने की बात कही।

डॉलर की स्थिति: भारतीय मुद्रा के मुकाबले डॉलर मजबूत बना हुआ है। डॉलर सूचकांक (प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले) 98.235 पर थोड़ा मजबूत रहा। स्टर्लिंग $1.3555 पर, यूरो $1.1727 पर और येन 156.995 प्रति डॉलर पर स्थिर था।

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सोना और क्रूड के दाम: सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड 0.3% बढ़कर 4,700.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इस हफ्ते सोने में 1.9% की बढ़त हुई है। चांदी की कीमत 0.8% बढ़कर 79.10 डॉलर प्रति औंस पर रही। क्रूड तेल के दाम भी बढ़ गए। ब्रेंट क्रूड 1.36% तेज होकर 101.42 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.08% बढ़कर 95.83 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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