Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की रेड ओपनिंग, सेंसेक्स 77631 और 24233 के लेवल पर खुला निफ्टी

Stock Market Today Live: बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स 212 अंकों की गिरावट के साथ खुला। जबकि, एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले सूचकांक निफ्टी 50 ने 93 अंकों के नुकसान के साथ आज के कारोबार की शुरुआत की।

Stock Market Today live 8 May 9:15 AM: शेयर मार्केट की ओपनिंग आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को रेड हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स 212 अंकों की गिरावट के साथ 77631 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 स्टॉक्स वाले सूचकांक निफ्टी 50 ने 93 अंकों के नुकसान के साथ आज के कारोबार की शुरुआत 24233 के स्तर से की।

Stock Market Today live 8 May 7:50 AM: भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों और अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के चलते निवेशक सतर्क हैं।

गिफ्ट निफ्टी से क्या मिल रहे संकेत गिफ्ट निफ्टी के रुझान भी नकारात्मक संकेत दे रहे हैं। यह लगभग 24,283 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 99 अंकों की कमी दर्शाता है। यह भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत का संकेत है।

सेंसेक्स का पूर्वानुमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के अनुसार, दिनभर के कारोबारियों के लिए 77,700 और 77,200 (20 DMA) मुख्य सपोर्ट जोन रहेंगे। जब तक सेंसेक्स इन स्तरों से ऊपर बना रहेगा, तब तक तेजी जारी रह सकती है। ऊपर की तरफ 78,400 से 78,600 के बीच तत्काल रेजिस्टेंट है। अगर सेंसेक्स 77,200 से नीचे आता है, तो मौजूदा तेजी कमजोर पड़ सकती है।

निफ्टी 50 का अनुमान एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नगराज शेट्टी के अनुसार निफ्टी का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। 24,400 से ऊपर टिकने पर 24,600 और 24,800 तक जाने की संभावना है। तत्काल सपोर्ट 24,200 पर है। एंजेल वन के राजेश भोसले को उम्मीद है कि निफ्टी जल्द ही 24,600 को पार कर सकता है और उसके बाद 25,000-25,100 के स्तर तक जा सकता है। वे निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी की सलाह देते हैं। मुख्य सपोर्ट 24,100 से 24,000 के बीच है।

बैंक निफ्टी का अनुमान एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के अनुसार, बैंक निफ्टी के लिए 56,400-56,500 का जोन प्रमुख रुकावट है। इससे ऊपर टिकने पर 57,200 और 58,000 तक की तेजी आ सकती है। नीचे की तरफ 55,600-55,500 तत्काल सपोर्ट जोन है।

ग्लोबल मार्केट के संकेत एशियाई बाजार: अमेरिका-ईरान जंग के बढ़ते तनाव के कारण एशियाई बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई 0.36% और टॉपिक्स 0.67% टूट गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.01% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग के वायदा कमजोर खुलने के संकेत दे रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट आई। डॉऊ जोंस 0.63% टूटकर 49,596.97 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 0.38% गिरकर 7,337.11 पर आ गया। नैस्डैक में 0.13% की गिरावट रही और यह 25,806.20 पर बंद हुआ।

बाजार को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर्स अमेरिका-ईरान युद्ध में ताजा तनाव: मध्य-पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना के तीन युद्धपोतों पर हमला किया था। ईरान ने स्थिति सामान्य होना बताया, जबकि अमेरिका ने तनाव न बढ़ाने की बात कही।

डॉलर की स्थिति: भारतीय मुद्रा के मुकाबले डॉलर मजबूत बना हुआ है। डॉलर सूचकांक (प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले) 98.235 पर थोड़ा मजबूत रहा। स्टर्लिंग $1.3555 पर, यूरो $1.1727 पर और येन 156.995 प्रति डॉलर पर स्थिर था।