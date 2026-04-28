Stock Market Today: शेयर मार्केट आज चढ़ेगा या गिरेगा? क्या कह रहे ग्लोबल संकेत
Stock Market Today live: गिफ्ट निफ्टी 24,051 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 69 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
Stock Market Today live 28 April 8:15 AM: वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने की उम्मीद है। क्योंकि, एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात सपाट बंद हुआ। वहीं कच्चे तेल की कीमत भी 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत
एशियन मार्केट
एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.49 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.23 प्रतिशत प्राप्त हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.92 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 24,051 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 69 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट
अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को मिश्रित बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 62.67 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 49,168.04 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 8.85 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 7,173.93 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 50.50 अंक या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 24,887.10 पर बंद हुआ।
कच्चे तेल की कीमतें
शेयर मार्केट की चाल पर कच्चे तेल की कीमतों का असर देखने को मिल सकता है। जून के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा 0.95 प्रतिशत बढ़कर 109.23 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि जून के लिए यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.92 प्रतिशत बढ़कर 97.29 डॉलर हो गया।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें