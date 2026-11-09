Stock Market Today: शेयर मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 81000 और निफ्टी 25000 के नीचे
मुख्य बातें
- Stock Market Today: शेयर बाजार खुलने के चंद मिनट बाद ही फिसलने लगा
- आईटी स्टॉक्स में कमजोरी सेंसेक्स पर हावी होने लगी
- यह 200 अंक नीचे 80798 पर आ गया
- निफ्टी भी 56 अंक नीचे 24929 पर आ गया
Stock Market Today Live 9:18 AM: भारतीय शेयर बाजार दिवाली के बाद गिरावट के ट्रैक पर है। बाजार खुलने के चंद मिनट बाद ही फिसलने लगा। आईटी स्टॉक्स में कमजोरी सेंसेक्स पर हावी होने लगी। यह 200 अंक नीचे 80798 पर आ गया। निफ्टी भी 56 अंक नीचे 24929 पर आ गया। इससे पहले बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 327 अंकों की बढ़त के साथ 81327 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 90 अंक ऊपर 25076 के लेवल पर खुला।
Stock Market Today: दिवाली के बाद आज शेयर बाजार में रौनक की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी ने गैप-अप ओपनिंग का संकेत दिया है। रविवार के मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती बढ़त गंवाकर लाल निशान में बंद हुए थे। पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मुहूर्त ट्रेडिंग में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स गिरकर बंद हुए।
सोमवार को ज्यादातर एशियाई बाजार ऊपर थे, लेकिन रविवार शाम अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े ऊपर थे। निवेशक महंगाई के अहम आंकड़ों और बड़ी AI कंपनियों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।
मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या हुआ?
रविवार के एक घंटे वाले मुहूर्त कारोबार में बाजार अच्छी शुरुआत के बाद गिर गया और दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 29 अंक गिरकर 80,999 पर और निफ्टी 50 करीब 44 अंक गिरकर 24,986 पर बंद हुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी की छह सेशन की लगातार बढ़त का सिलसिला टूट गया। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 6,569 अंक चढ़ा था और निफ्टी करीब 9 प्रतिशत बढ़ा था।
मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार आखिरी बार 2017 में लाल निशान में बंद हुआ था, जब सेंसेक्स 0.6 प्रतिशत गिरा था। उससे पहले 2016 में भी दोनों इंडेक्स में मामूली गिरावट आई थी। पिछले 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में सिर्फ 2 बार बाजार गिरकर बंद हुआ है।
निफ्टी 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से थोड़ा नीचे बंद हुआ। निफ्टी 25,070 पर खुला, 25,132 तक गया और 24,986 पर बंद हुआ, यानी 0.18 प्रतिशत की गिरावट। सेंसेक्स 28 अंक यानी 0.04 प्रतिशत गिरकर 80,999 पर बंद हुआ। बिकवाली ज्यादा तेज नहीं थी। सेक्टरों में मिला-जुला रुख रहा; मीडिया और फार्मा 1 प्रतिशत से ज्यादा चढ़े, जबकि बाकी ज्यादातर सेक्टर नरम रहे।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज क्या हैं ग्लोबल संकेत
गिफ्ट निफ्टी
गिफ्ट निफ्टी 25,018 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से करीब 38 अंक यानी 0.15 प्रतिशत ऊपर था। इससे भारतीय बाजार की सकारात्मक शुरुआत का संकेत मिलता है।
एशियाई बाजार
दक्षिण कोरिया का कोस्पी सोमवार को नीचे खुला, लेकिन जल्द ही गिरावट उलटकर 5,000 के ऊपर कारोबार कर रहा था। भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे कोस्पी करीब 2 प्रतिशत ऊपर था।
वहीं जापान का निक्केई 225 सोमवार को 3.44 प्रतिशत बढ़कर 59411 पर था। इसे सस्ते स्तरों पर खरीदारी और ओवरसोल्ड शेयरों में रिकवरी से सपोर्ट मिला। ताइवान का Taiex भी हरे निशान में खुला और सोमवार सुबह 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया।
अमेरिकी बाजार
रविवार शाम अमेरिकी फ्यूचर्स मिले-जुले रहे। डॉऊ जोन्स फ्यूचर्स करीब 150 अंक ऊपर थे। डॉऊ गुरुवार और शुक्रवार को 2,000 से ज्यादा अंक गिरा था, क्योंकि अमेरिकी मिडटर्म चुनाव नतीजों के बाद बाजार में बिकवाली आई; डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों में जीत हासिल की।
नैस्डैक फ्यूचर्स रविवार शाम 150 अंक तक नीचे थे। इसकी वजह एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेनसेन हुआंग को लेकर चिंता है, जिन पर चीनी जासूस से कथित संबंधों को लेकर जांच की खबर है। इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर चिंता बढ़ी है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें