Stock Market Today: शेयर मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 81000 और निफ्टी 25000 के नीचे

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Stock Market Today Live 9:18 AM: भारतीय शेयर बाजार दिवाली के बाद गिरावट के ट्रैक पर है। बाजार खुलने के चंद मिनट बाद ही फिसलने लगा। आईटी स्टॉक्स में कमजोरी सेंसेक्स पर हावी होने लगी। यह 200 अंक नीचे 80798 पर आ गया। निफ्टी भी 56 अंक नीचे 24929 पर आ गया। इससे पहले बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 327 अंकों की बढ़त के साथ 81327 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 90 अंक ऊपर 25076 के लेवल पर खुला।

Stock Market Today: दिवाली के बाद आज शेयर बाजार में रौनक की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी ने गैप-अप ओपनिंग का संकेत दिया है। रविवार के मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती बढ़त गंवाकर लाल निशान में बंद हुए थे। पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मुहूर्त ट्रेडिंग में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स गिरकर बंद हुए।

सोमवार को ज्यादातर एशियाई बाजार ऊपर थे, लेकिन रविवार शाम अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े ऊपर थे। निवेशक महंगाई के अहम आंकड़ों और बड़ी AI कंपनियों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या हुआ? रविवार के एक घंटे वाले मुहूर्त कारोबार में बाजार अच्छी शुरुआत के बाद गिर गया और दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 29 अंक गिरकर 80,999 पर और निफ्टी 50 करीब 44 अंक गिरकर 24,986 पर बंद हुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी की छह सेशन की लगातार बढ़त का सिलसिला टूट गया। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 6,569 अंक चढ़ा था और निफ्टी करीब 9 प्रतिशत बढ़ा था।

मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार आखिरी बार 2017 में लाल निशान में बंद हुआ था, जब सेंसेक्स 0.6 प्रतिशत गिरा था। उससे पहले 2016 में भी दोनों इंडेक्स में मामूली गिरावट आई थी। पिछले 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में सिर्फ 2 बार बाजार गिरकर बंद हुआ है।

निफ्टी 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से थोड़ा नीचे बंद हुआ। निफ्टी 25,070 पर खुला, 25,132 तक गया और 24,986 पर बंद हुआ, यानी 0.18 प्रतिशत की गिरावट। सेंसेक्स 28 अंक यानी 0.04 प्रतिशत गिरकर 80,999 पर बंद हुआ। बिकवाली ज्यादा तेज नहीं थी। सेक्टरों में मिला-जुला रुख रहा; मीडिया और फार्मा 1 प्रतिशत से ज्यादा चढ़े, जबकि बाकी ज्यादातर सेक्टर नरम रहे।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज क्या हैं ग्लोबल संकेत गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 25,018 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से करीब 38 अंक यानी 0.15 प्रतिशत ऊपर था। इससे भारतीय बाजार की सकारात्मक शुरुआत का संकेत मिलता है।

एशियाई बाजार दक्षिण कोरिया का कोस्पी सोमवार को नीचे खुला, लेकिन जल्द ही गिरावट उलटकर 5,000 के ऊपर कारोबार कर रहा था। भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे कोस्पी करीब 2 प्रतिशत ऊपर था।

वहीं जापान का निक्केई 225 सोमवार को 3.44 प्रतिशत बढ़कर 59411 पर था। इसे सस्ते स्तरों पर खरीदारी और ओवरसोल्ड शेयरों में रिकवरी से सपोर्ट मिला। ताइवान का Taiex भी हरे निशान में खुला और सोमवार सुबह 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया।

अमेरिकी बाजार रविवार शाम अमेरिकी फ्यूचर्स मिले-जुले रहे। डॉऊ जोन्स फ्यूचर्स करीब 150 अंक ऊपर थे। डॉऊ गुरुवार और शुक्रवार को 2,000 से ज्यादा अंक गिरा था, क्योंकि अमेरिकी मिडटर्म चुनाव नतीजों के बाद बाजार में बिकवाली आई; डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों में जीत हासिल की।

नैस्डैक फ्यूचर्स रविवार शाम 150 अंक तक नीचे थे। इसकी वजह एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेनसेन हुआंग को लेकर चिंता है, जिन पर चीनी जासूस से कथित संबंधों को लेकर जांच की खबर है। इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर चिंता बढ़ी है।