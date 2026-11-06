Stock Market Today: अमेरिका से जापान तक हाहाकार, क्या आज गिरेगा घरेलू शेयर बाजार?

मुख्य बातें

Stock Market Today: अमेरिका से जापान तक के शेयर बाजारों में गिरावट का असर आज शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिल सकता है। इसका संकेत गिफ्ट निफ्टी ने दे दिया है। GIFT निफ्टी करीब 159 अंक यानी 0.65 प्रतिशत गिरकर 24,440 के आसपास कारोबार कर रहा था। इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। बीएसई सेंसेक्स 2,008 अंक यानी 2.60 प्रतिशत उछलकर 79,310 पर बंद हुआ। वहीं, NSE निफ्टी 50 में 576 अंक यानी 2.40 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 24,536 पर बंद हुआ।

गुरुवार को बाजार में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई। बैंकिंग, फाइनेंशियल और दूसरी बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली। सेंसेक्स और निफ्टी अपने पिछले रिकॉर्ड स्तर से क्रमशः 6,849 अंक और 1,822 अंक दूर हैं।

निफ्टी के लिए 24,200 का स्तर अहम रिलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा के मुताबिक, बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है। हालांकि, आगे उतार-चढ़ाव की आशंका को देखते हुए निवेशकों को शेयरों का चयन सावधानी से करना चाहिए।

LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक, निफ्टी ने अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर वापसी की है। यह तेजी का संकेत है। हालांकि RSI करीब 75 पर पहुंच गया है, जिससे मुनाफावसूली या कुछ समय तक बाजार में स्थिरता देखने को मिल सकती है।

निफ्टी के लिए 24,200 पर पहला सपोर्ट और 24,000 पर अहम सपोर्ट है। वहीं, ऊपर की तरफ 24,800 और 25,000 पर रेजिस्टेंस है। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाई जा सकती है।

सेंसेक्स में 78,000 के ऊपर तेजी की उम्मीद चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट (टेक्निकल रिसर्च) सचिन गुप्ता के मुताबिक, सेंसेक्स का रुख फिलहाल सकारात्मक है। 76,500 से 76,900 का स्तर अहम सपोर्ट रहेगा। वहीं, 78,000 के ऊपर मजबूती से निकलने पर बाजार में और तेजी आ सकती है।

अमेरिकी बाजारों में अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ी गिरावट गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। डॉऊ जोन्स 1,800 अंक से ज्यादा टूट गया। नैस्डैक कंपोजिट में 5.5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह टेक्निकल करेक्शन के दायरे में पहुंच गया। वहीं, S&P 500 भी 4.4 प्रतिशत टूट गया। अप्रैल 2025 के बाद तीनों प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों के लिए यह सबसे खराब कारोबारी सत्र रहा।

एशियाई बाजारों में भी हाहाकार अमेरिकी बाजारों में गिरावट का असर शुक्रवार को एशियाई बाजारों पर भी दिखा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में 8.6 प्रतिशत तक टूटकर 4,923 पर आ गया। भारी बिकवाली के कारण एक्सचेंज को 20 मिनट के लिए कारोबार रोकना पड़ा।

जापान का निक्केई 225 भी शुरुआती कारोबार में 6 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया। वहीं, ताइवान का Taiex इंडेक्स लगातार पांचवें सत्र में गिरावट के साथ 37,841 पर आ गया। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में इसमें 16 प्रतिशत से ज्यादा और एक महीने में करीब 24 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।