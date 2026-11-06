Stock Market Today: अमेरिका से जापान तक हाहाकार, क्या आज गिरेगा घरेलू शेयर बाजार?
मुख्य बातें
- Stock Market Today: अमेरिकी और एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली के चलते शुक्रवार को भारतीय बाजार की शुरुआत कमजोर रहने की आशंका है
- GIFT निफ्टी करीब 159 अंक यानी 0.65 प्रतिशत गिरकर 24,440 के आसपास कारोबार कर रहा था
Stock Market Today: अमेरिका से जापान तक के शेयर बाजारों में गिरावट का असर आज शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिल सकता है। इसका संकेत गिफ्ट निफ्टी ने दे दिया है। GIFT निफ्टी करीब 159 अंक यानी 0.65 प्रतिशत गिरकर 24,440 के आसपास कारोबार कर रहा था। इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। बीएसई सेंसेक्स 2,008 अंक यानी 2.60 प्रतिशत उछलकर 79,310 पर बंद हुआ। वहीं, NSE निफ्टी 50 में 576 अंक यानी 2.40 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 24,536 पर बंद हुआ।
गुरुवार को बाजार में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई। बैंकिंग, फाइनेंशियल और दूसरी बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली। सेंसेक्स और निफ्टी अपने पिछले रिकॉर्ड स्तर से क्रमशः 6,849 अंक और 1,822 अंक दूर हैं।
निफ्टी के लिए 24,200 का स्तर अहम
रिलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा के मुताबिक, बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है। हालांकि, आगे उतार-चढ़ाव की आशंका को देखते हुए निवेशकों को शेयरों का चयन सावधानी से करना चाहिए।
LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक, निफ्टी ने अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर वापसी की है। यह तेजी का संकेत है। हालांकि RSI करीब 75 पर पहुंच गया है, जिससे मुनाफावसूली या कुछ समय तक बाजार में स्थिरता देखने को मिल सकती है।
निफ्टी के लिए 24,200 पर पहला सपोर्ट और 24,000 पर अहम सपोर्ट है। वहीं, ऊपर की तरफ 24,800 और 25,000 पर रेजिस्टेंस है। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाई जा सकती है।
सेंसेक्स में 78,000 के ऊपर तेजी की उम्मीद
चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट (टेक्निकल रिसर्च) सचिन गुप्ता के मुताबिक, सेंसेक्स का रुख फिलहाल सकारात्मक है। 76,500 से 76,900 का स्तर अहम सपोर्ट रहेगा। वहीं, 78,000 के ऊपर मजबूती से निकलने पर बाजार में और तेजी आ सकती है।
अमेरिकी बाजारों में अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ी गिरावट
गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। डॉऊ जोन्स 1,800 अंक से ज्यादा टूट गया। नैस्डैक कंपोजिट में 5.5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह टेक्निकल करेक्शन के दायरे में पहुंच गया। वहीं, S&P 500 भी 4.4 प्रतिशत टूट गया। अप्रैल 2025 के बाद तीनों प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों के लिए यह सबसे खराब कारोबारी सत्र रहा।
एशियाई बाजारों में भी हाहाकार
अमेरिकी बाजारों में गिरावट का असर शुक्रवार को एशियाई बाजारों पर भी दिखा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में 8.6 प्रतिशत तक टूटकर 4,923 पर आ गया। भारी बिकवाली के कारण एक्सचेंज को 20 मिनट के लिए कारोबार रोकना पड़ा।
जापान का निक्केई 225 भी शुरुआती कारोबार में 6 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया। वहीं, ताइवान का Taiex इंडेक्स लगातार पांचवें सत्र में गिरावट के साथ 37,841 पर आ गया। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में इसमें 16 प्रतिशत से ज्यादा और एक महीने में करीब 24 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें