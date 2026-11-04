Stock Market Today: शेयर मार्केट में लगातार 5वें दिन तेजी, सेंसेक्स 77300 और निफ्टी 23900 के पार
मुख्य बातें
- Stock Market Today: सेंसेक्स 422 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 77340 के लेवल पर पहुंच गया है
- निफ्टी भी 112 अंकों की तेजी के साथ 23823 पर पहुंच गया है
- सेंसेक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में आईटीसी (3.20%), HDFC बैंक (1.97%), BEL (1.95%), अडानी पोर्ट्स (1.88%) हैं
Stock Market Today Live 9:30 AM: बाजार में रौनक 5वें दिन भी बरकरार है। सेंसेक्स 422 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 77340 के लेवल पर पहुंच गया है। सेंसेक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में आईटीसी (3.20%), HDFC बैंक (1.97%), BEL (1.95%), अडानी पोर्ट्स (1.88%) हैं। निफ्टी भी 112 अंकों की तेजी के साथ 23823 पर पहुंच गया है।
Stock Market Today Live 9:15 AM: शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन भी तेजी है और सेंसेक्स 77000 के पार चला गया है। निफ्टी भी 23800 के लेवल को क्रास कर चुका है। बाजार की ओपनिंग कमजोर रही, लेकिन मार्केट खुलने के चंद मिनट बाद ही निफ्टी गिरावट का शतक ठोक कर 23696 पर आ गया। सेंसेक्स भी 76604 के लेवल को टच कर गया। हालांकि, कुछ ही देर बाद सेंसेक्स ने 215 अंकों की बढ़त बना ली और 77133 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 38 अंक ऊपर 23849 पर है।
लगातार चार सेशन की तेजी के बाद आज घरेलू शेयर मार्केट लाल निशान पर खुला। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचममार्क इंडेक्स सेंसेक्स आज बुधवार को 64 अंक नीचे 76853 के लेवल पर खुला। जबकि, निफ्टी 68 अंकों की कमजोरी के साथ 32742 के स्तर से आज के कारोबार की शुरुआत की।
Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर आज ब्रेक लग सकता है। क्योंकि, गिफ्ट निफ्टी ने बुधवार, 4 नवंबर को कमजोर ओपनिंग का संकेत दिया है। इस बीच, एशियाई बाजारों में बुधवार को गिरावट रही, जबकि यूएस स्टॉक फ्यूचर्स भी मध्यावधि चुनावों 2026 के बीच मिक्स्ड नोट पर बंद हुए।
बता दें इससे पहले मंगलवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,225 अंक यानी 1.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,917अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला निफ्टी 370 अंक यानी 1.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,810 अंक पर बंद हुआ।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के संकेत
वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स मंगलवार, 3 नवंबर को मिश्रित नोट पर बंद हुए, जबकि नैस्डैक फ्यूचर्स ने बाद के घंटों के कारोबार में अधिक बढ़त हासिल की। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 197 अंक नीचे जबकि, नैस्डैक कंपोजिट करीब 0.83% ऊपर बंद हुआ। एसएंडपी 500 मंगलवार को 0.4% बढ़ा।
एशियन मार्केट: दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4 नवंबर को 3.64 प्रतिशत नीचे था। जबकि, जापान का निक्केई 225 3.56% गिरकर 60,835 पर आ गया।
कच्चा तेल: कच्चे तेल की कीमतों में मिक्स्ड ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। दो दिन तक गिरने के बाद WTI 0.45 डॉलर चढ़कर 96.54 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबकि, इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.17 डॉलर टूटकर 103.60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें