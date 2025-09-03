Stock Market today 3 sept 2025 sensex nifty positive amid gst council meeting शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, GST काउंसिल की बैठक पर रहेगी निवेशकों की नजर, Business Hindi News - Hindustan
Stock Market today 3 sept 2025 sensex nifty positive amid gst council meeting

शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, GST काउंसिल की बैठक पर रहेगी निवेशकों की नजर

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:39 AM
Stock Market Today: बुधवार को भारतीय इक्विटी मार्केट्स ने मिला-जुला रुख दिखाया, जहाँ घरेलू और वैश्विक दोनों कारक निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में तेज उछाल आया, जिससे राजकोषीय चिंताएं और फेडरल रिजर्व की नीति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। इस बीच, निवेशकों ने सुरक्षित निवेश साधनों की तलाश में सोने में निवेश बढ़ाया, जिससे सोना नए उच्च स्तर पर पहुंच गया।बाजार खुलते समय, सेंसेक्स 52 अंकों की बढ़त के साथ 80,218 पर रहा, जबकि निफ्टी 18 अंकों की गिरावट के साथ 24,569 पर खुला।

घरेलू मोर्चे पर नजर जीएसटी काउंसिल पर

भारत में निवेशकों की नजरें दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल बैठक पर टिकी हुई हैं, जहाँ केंद्र सरकार कर संरचना को सरल बनाने पर जोर दे रही है। प्रस्ताव के अनुसार, जीएसटी दरों को दो स्लैब (5% और 18%) में सीमित करने और पाप वस्तुओं (sin goods) पर 40% टैक्स दर बनाए रखने की योजना है।

मंगलवार का बाजार

शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती तेजी कायम नहीं रह पायी और जीएसटी परिषद की बैठक से पहले बैंक और वाहन शेयरों में कारोबार के अंतिम घंटे में मुनाफावसूली से बीएसई सेंसेक्स 207 अंक के नुकसान में रहा, जबकि एनएसई निफ्टी 45 अंक टूट गया था। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 206.61 अंक यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,157.88 अंक पर बंद हुआ था। सूचकांक तेजी के साथ खुला और दोपहर तक बढ़त के साथ कारोबार करता रहा। हालांकि, कारोबार के अंत में मुनाफावसूली के कारण यह दिन के उच्चतम स्तर 80,761.14 अंक से 752.64 अंक नीचे आ गया था।

खबर अपडेट हो रही है…

