Stock Market Today: शेयर मार्केट में जारी रहेगी तेजी या लगेगा ब्रेक, गिफ्ट निफ्टी के क्या हैं संकेत
मुख्य बातें
- Stock Market Today: सुबह साढ़े आठ बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 23525 के लेवल पर था
- यह निफ्टी फ्यूचर पिछले बंद की तुलना में 123 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत मजबूत होने का संकेत दे रहा है
Stock Market Today: भारतीय स्टॉक मार्केट मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी बढ़त के साथ खुल सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव गैप-अप स्टार्ट का संकेत दिया है। सोमवार को दोनों बेंचमार्क इंडेक्स बंपर उछाल के साथ बंद हुए थे। एशियाई बाजारों ने मंगलवार को मिश्रित कारोबार किया, जबकि यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ने सोमवार को एक मजबूत नोट पर शुरू करने के बाद एक बड़ी गिरावट देखी।
इससे पहले सोमवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,233अंक यानी 1.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,692 अंक पर बंद हुआ, जो सात सितंबर के बाद का हाई क्लोजिंग लेवल है। इस बीच, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 387 अंक यानी 1.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,440.80 अंक पर बंद हुआ।
गिफ्ट निफ्टी: सुबह साढ़े आठ बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 23525 के लेवल पर था। यह निफ्टी फ्यूचर पिछले बंद की तुलना में 123 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत मजबूत होने का संकेत दे रहा है।
वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी शेयर बाजार का बेंचमार्क इंडेक्स डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने बेहतर प्रदर्शन किया। यह 200 अंक ऊपर बंद हुआ, हालांकि यह अपने इंट्राडे हाई से लगभग 450 पॉइंट फिसल गया। नैस्डैक टेक्नोलॉजी के शेयरों को सबसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें नैस्डैक कंपोजिट 715 अंक गिर गया और नैस्डैक 100 अपने संबंधित इंट्राडे हाई से 750 अंक से अधिक लुढ़का। एसएंडपी 500 सोमवार को अपने उे हाई से 120 अंक से अधिक गिरकर 0.5% नीचे समाप्त हुआ।
एशियन मार्केट: दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी मंगलवार को 196 अंक या 3.36% गिरकर 5,662.37 पर आ गया। प्रमुख शेयरों में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 4.59% गिर गया, जबकि चिपमेकर एसके हाइनिक्स में 5.1% की गिरावट आई। वहीं, जापान का शेयर बाजार आज बंद है।इस बीच, ताइवान शेयर बाजार ने मंगलवार को अपनी गिरावट का सिलसिला जारी रखा, जिसमें ताइएक्स इंडेक्स 1.21% से अधिक गिरकर 44,376.04 पर आ गया।
आज इन कंपनियों के आएंगे नतीजे
- आरती ड्रग्स, एआईए इंजीनियरिंग, अजमेरा रियल्टी, एल्काइल अमाइन्स, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स, एंथम बायोसाइंसेज, एएसके ऑटोमोटिव, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग्स।
- बाटा इंडिया, बायर क्रॉप, बीएलएस इंटरनेशनल, बोडल केमिकल्स, कैमलिन फाइन, चंबल फर्ट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, फ्रैक्चरल एनालिटिक्स, ग्लास वॉल सिस्टम्स, कोल्टे-पाटिल, लक्ष्मी डेंटल, लिंडे इंडिया, लॉयड्स मेटल्स, लुपिन, एमसीएक्स, ग्लोबल हेल्थ, मेट्रोपोलिस।
- एमजीएल, मिंडा कॉर्प, मोंटे कार्लो, एमपीएस, नेफ्रो प्लस, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, निटको, नॉर्दर्न आर्क, नोवार्टिस इंडिया, एनएसई, पराग मिल्क फूड्स, फाइजर, पोकरना, प्रावेग, प्रिंस पाइप्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेडेमैक मेकाट्रोनिक्स, शालबी, जीएसके फार्मा, ग्रेफाइट इंडिया।
- एचजी इंफ्रा, हिकल, इंडिक्यूब, जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग, क्लीन मैक्स एनवायरो, कॉस्मो फर्स्ट, डीएएम कैपिटल, डालमिया भारत शुगर, डेटामैटिक्स, धूत ट्रांसमिशन, ड्रीमफॉक्स, एमक्योर फार्मा, एंड्योरेंस टेक, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, साई सिल्क कलामंदिर, एसकेएफ इंडिया।
- सोलर इंडस्ट्रीज, सुब्रोस, टैलब्रोस इंजीनियरिंग, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ट्रांसरेल लाइटिंग, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, वी2 रिटेल, विजया डायग्नोस्टिक्स, वी-मार्ट रिटेल, यथार्थ हॉस्पिटल्स, जेडएफ स्टीयरिंग गियर इंडिया, और जाइडस वेलनेस।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें