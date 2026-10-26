Stock Market Today: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल? क्या कह रहे गिफ्ट निफ्टी के संकेत?
मुख्य बातें
- Stock Market Today: गिफ्ट निफ्टी करीब 22,535 के स्तर पर कारोबार कर रहा था
- यह पिछले बंद स्तर से लगभग 72 अंक या 0.32 प्रतिशत नीचे था
- इससे भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका बढ़ गई है
Stock Market Today:भारतीय शेयर बाजार की चाल आज सप्ताह के पहले दिन अच्छी नहीं होने के आसार हैं। गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी के बीच निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक बाजारों के रुख और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर होने वाले फैसले पर रहेगी। पिछले सप्ताह लगातार चार सेशन में गिरावट के बाद बाजार की दिशा तय करने में इन संकेतों की अहम भूमिका होगी।
गिफ्ट निफ्टी से कमजोर शुरुआत के संकेत
सोमवार सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 22,535 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद स्तर से लगभग 72 अंक या 0.32 प्रतिशत नीचे था। इससे भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका बढ़ गई है।
एशियाई बाजारों में भी सतर्कता
सोमवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी बाजार खुलते ही सूचकांक 0.92 प्रतिशत गिरकर 5,499 पर आ गया। निवेशक प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियों के नतीजों और अमेरिकी फेड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पिछले सप्ताह कोस्पी में 2.08 प्रतिशत की गिरावट आई थी। जापान में भी बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन बाद में निक्केई 225 संभलकर करीब 0.2 प्रतिशत की बढ़त पर कारोबार करने लगा। Kioxia और SoftBank के शेयरों में तेजी से इसे सहारा मिला।
सेंसेक्स के लिए 72,300-72,500 का स्तर अहम
चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट (टेक्निकल रिसर्च) सचिन गुप्ता के मुताबिक, सेंसेक्स के लिए 72,300 से 72,500 का दायरा तत्काल सपोर्ट जोन है। वहीं, 73,500 से 73,800 के बीच रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।
इसका मतलब है कि अगर सेंसेक्स में गिरावट आती है तो 72,300-72,500 का स्तर महत्वपूर्ण रहेगा। इस स्तर पर खरीदारी आने से बाजार को सहारा मिल सकता है। दूसरी ओर, बाजार में तेजी आने पर 73,500-73,800 का स्तर बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
निफ्टी के लिए 200-वीक EMA पर नजर
निफ्टी 50 के तकनीकी रुझान पर चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा कि पिछले सप्ताह निफ्टी में लगातार बिकवाली देखने को मिली और सूचकांक 23,000 के स्तर से नीचे फिसल गया।
साप्ताहिक चार्ट पर निफ्टी ने कमजोर कैंडल बनाई है। इस दौरान सूचकांक 200-वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के करीब पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है। इसके अलावा, निफ्टी एक बढ़ती हुई ट्रेंडलाइन को भी टेस्ट कर रहा है। ऐसे में इस स्तर पर बाजार की चाल महत्वपूर्ण होगी। सप्ताह के आखिर में निचले स्तरों से खरीदारी जरूर देखने को मिली, लेकिन आगे की गिरावट रोकने के लिए जरूरी है कि निफ्टी अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तरों के ऊपर बना रहे।
पिछले सप्ताह सेंसेक्स 2.15 प्रतिशत और निफ्टी 2.63 प्रतिशत टूटा
भारतीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह बिकवाली का दबाव बना रहा। छोटे कारोबारी सप्ताह के चारों सत्रों में प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 125 अंक यानी 0.17 प्रतिशत गिरकर 73,123 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 में 87 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 22,600 के स्तर पर बंद हुआ।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें