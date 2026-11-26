Stock Market Today: शेयर बाजार की उड़ान आज भी जारी रहेगी या थमेगी? क्या 26000 के पार जाएगा निफ्टी 50?
मुख्य बातें
- Stock Market Today: अमेरिकी बाजारों में रिकवरी और एशियाई बाजारों की तेजी से घरेलू बाजार को मिल सकता है सपोर्ट
- गिफ्ट निफ्टी 26000 के पार ट्रेड कर रहा है
- बुधवार को सेंसेक्स 1,502 अंक उछला था, निफ्टी 25,819 पर बंद हुआ था
Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गैपअप खुलने की उम्मीद है। आज निवेशकों को निफ्टी 26000 के पार होने की उम्मीद है। अमेरिकी बाजारों में आखिरी कारोबारी घंटों में आई रिकवरी और एशियाई बाजारों में बढ़त से निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। हालांकि, AI कंपनियों के शेयरों में जारी तेजी की स्थिरता को लेकर चिंता बनी हुई है।
बुधवार को सेंसेक्स 1,502 अंक चढ़ा था
घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार में मजबूत रिकवरी आई।बीएसई सेंसेक्स 1,502 अंक यानी 1.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,938 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 2,062 अंक तक उछलकर 84,498 के स्तर पर पहुंच गया था।
इसी तरह एनएसई निफ्टी 50 भी 469 अंक यानी 1.85 प्रतिशत चढ़कर 25,819 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,951 का ऊपरी स्तर छुआ।
निफ्टी के लिए 26,000 का स्तर अहम
एंजेल वन के टेक्निकल एनालिस्ट हितेश राठी के मुताबिक, पिछली तेजी के बाद बाजार में निकट अवधि में कुछ सुस्ती देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों को ऊंचे स्तर पर खरीदारी करने के बजाय गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। बाजार में सपोर्ट लेवल के आसपास आने वाली गिरावट को नई खरीदारी के मौके के रूप में देखा जा सकता है।
निफ्टी के लिए आज के अहम लेवल
तत्काल सपोर्ट: 25,550–25,600
अगला सपोर्ट: 24,350–25,300
तत्काल रेजिस्टेंस: 25,900–26,000
अगला रेजिस्टेंस: 26,100
निवेशकों की नजर इन स्तरों पर
बुधवार की तेजी के बाद आज निफ्टी के लिए 25,900 से 26,000 का स्तर अहम रहेगा। इस दायरे को पार करने पर इंडेक्स 26,100 की ओर बढ़ सकता है। वहीं, गिरावट आने पर 25,550–25,600 का स्तर तत्काल सपोर्ट देगा।
गिफ्ट निफ्टी
गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट के मुताबिक यह 136 अंकों की उछाल के साथ 26061 पर था। यह निफ्टी फ्यूचर्स आज निफ्टी 50 के 26000 के पार जाने का संकेत दे रहा है।
एशियन मार्केट
गुरुवार को MSCI एशिया-पैसिफिक इंडेक्स 0.4 प्रतिशत चढ़ा। जापान और दक्षिण कोरिया के शेयरों में तेजी से बाजार को सहारा मिला। ऑस्ट्रेलियाई बाजार भी बढ़त के साथ खुले। आज गुरुवार सुबह दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1 प्रतिशत से ऊपर 4753 पर था। जबकि, कोस्डैक में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी। जापान के बेंचमार्क इंडेक्स निक्केई 225 में 1.41 और टॉपिक्स में 0.60 प्रतिशत की बढ़त थी।
बाजार में रिकवरी के दौरान निवेशकों ने आईबीएम, सेल्सफोर्स और शेरविन-विलियम्स जैसे शेयरों में खरीदारी की। वहीं, एनवीडिया, माइक्रोन और ओरेकल के शेयरों में दबाव बना रहा। टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली के बावजूद बाजार का निचले स्तरों से संभलना निवेशकों की खरीदारी को दिखाता है।
वॉल स्ट्रीट का हाल
अमेरिकी शेयर बाजार में बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान डॉऊ जोन्स एक समय 1,100 अंकों से ज्यादा टूट गया था, जबकि नैस्डैक में 4 फीसद से अधिक की गिरावट आई। हालांकि, निचले स्तरों पर निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे बाजार ने अपनी ज्यादातर गिरावट की भरपाई कर ली। डाउ जोन्स आखिरकार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा।
कारोबार के अंत में डॉऊ जोन्स 164 अंक यानी 0.33 प्रतिशत चढ़कर 50,182 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 में 0.25 प्रतिशत की गिरावट रही और यह 7,182.78 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट भी 0.62 फीसद टूटकर 23,585.80 पर आ गया।
महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
अमेरिका में अक्टूबर की कोर पीसीई महंगाई दर बढ़कर 3.3 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि बाजार को इसके 3.2 फीसदी रहने का अनुमान था। पीसीई महंगाई फेडरल रिजर्व के लिए महंगाई का अहम पैमाना है। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें