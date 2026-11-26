मुख्य बातें

अमेरिकी बाजारों में रिकवरी और एशियाई बाजारों की तेजी से घरेलू बाजार को मिल सकता है सपोर्ट।

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गैपअप खुलने की उम्मीद है। आज निवेशकों को निफ्टी 26000 के पार होने की उम्मीद है। अमेरिकी बाजारों में आखिरी कारोबारी घंटों में आई रिकवरी और एशियाई बाजारों में बढ़त से निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। हालांकि, AI कंपनियों के शेयरों में जारी तेजी की स्थिरता को लेकर चिंता बनी हुई है।

बुधवार को सेंसेक्स 1,502 अंक चढ़ा था घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार में मजबूत रिकवरी आई।बीएसई सेंसेक्स 1,502 अंक यानी 1.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,938 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 2,062 अंक तक उछलकर 84,498 के स्तर पर पहुंच गया था।

इसी तरह एनएसई निफ्टी 50 भी 469 अंक यानी 1.85 प्रतिशत चढ़कर 25,819 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,951 का ऊपरी स्तर छुआ।

निफ्टी के लिए 26,000 का स्तर अहम एंजेल वन के टेक्निकल एनालिस्ट हितेश राठी के मुताबिक, पिछली तेजी के बाद बाजार में निकट अवधि में कुछ सुस्ती देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों को ऊंचे स्तर पर खरीदारी करने के बजाय गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। बाजार में सपोर्ट लेवल के आसपास आने वाली गिरावट को नई खरीदारी के मौके के रूप में देखा जा सकता है।

निफ्टी के लिए आज के अहम लेवल तत्काल सपोर्ट: 25,550–25,600

अगला सपोर्ट: 24,350–25,300

तत्काल रेजिस्टेंस: 25,900–26,000

अगला रेजिस्टेंस: 26,100

निवेशकों की नजर इन स्तरों पर बुधवार की तेजी के बाद आज निफ्टी के लिए 25,900 से 26,000 का स्तर अहम रहेगा। इस दायरे को पार करने पर इंडेक्स 26,100 की ओर बढ़ सकता है। वहीं, गिरावट आने पर 25,550–25,600 का स्तर तत्काल सपोर्ट देगा।

गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट के मुताबिक यह 136 अंकों की उछाल के साथ 26061 पर था। यह निफ्टी फ्यूचर्स आज निफ्टी 50 के 26000 के पार जाने का संकेत दे रहा है।

एशियन मार्केट गुरुवार को MSCI एशिया-पैसिफिक इंडेक्स 0.4 प्रतिशत चढ़ा। जापान और दक्षिण कोरिया के शेयरों में तेजी से बाजार को सहारा मिला। ऑस्ट्रेलियाई बाजार भी बढ़त के साथ खुले। आज गुरुवार सुबह दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1 प्रतिशत से ऊपर 4753 पर था। जबकि, कोस्डैक में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी। जापान के बेंचमार्क इंडेक्स निक्केई 225 में 1.41 और टॉपिक्स में 0.60 प्रतिशत की बढ़त थी।

बाजार में रिकवरी के दौरान निवेशकों ने आईबीएम, सेल्सफोर्स और शेरविन-विलियम्स जैसे शेयरों में खरीदारी की। वहीं, एनवीडिया, माइक्रोन और ओरेकल के शेयरों में दबाव बना रहा। टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली के बावजूद बाजार का निचले स्तरों से संभलना निवेशकों की खरीदारी को दिखाता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार में बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान डॉऊ जोन्स एक समय 1,100 अंकों से ज्यादा टूट गया था, जबकि नैस्डैक में 4 फीसद से अधिक की गिरावट आई। हालांकि, निचले स्तरों पर निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे बाजार ने अपनी ज्यादातर गिरावट की भरपाई कर ली। डाउ जोन्स आखिरकार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा।

कारोबार के अंत में डॉऊ जोन्स 164 अंक यानी 0.33 प्रतिशत चढ़कर 50,182 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 में 0.25 प्रतिशत की गिरावट रही और यह 7,182.78 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट भी 0.62 फीसद टूटकर 23,585.80 पर आ गया।

महंगाई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता अमेरिका में अक्टूबर की कोर पीसीई महंगाई दर बढ़कर 3.3 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि बाजार को इसके 3.2 फीसदी रहने का अनुमान था। पीसीई महंगाई फेडरल रिजर्व के लिए महंगाई का अहम पैमाना है। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगा है।