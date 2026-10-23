Stock Market Today: सेंसेक्स डे हाई से 1279 अंक फिसला, BSE से 1 घंटे में 10 लाख करोड़ स्वाहा

मुख्य बातें

Stock Market Today Live 12:00 PM: बाजार में चौतरफा गिरावट है। निफ्टी 50 में 1 फीसद से अधिक की गिरावट है। सेंसेक्स 630 अंक नीचे 72619 पर आ गया है। निफ्टी मिडकैप 2.37 प्रतिशत टूट चुका है। स्मॉलकैप में 3 फीसद से अधिक की गिरावट है। निफ्टी IT को छोड़ सभी इंडेक्स लाल हैं।

मेटल 3.29 प्रतिशत टूटा है। मीडिया से लेकर ऑयल एंड गैस तक में 2 फीसद से अधिक की गिरावट है। शेयर मार्केट में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आया भारी उछाल है। ब्रेंट क्रूड 114 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, इससे महंगाई के बढ़ने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

Stock Market Today Live 11:00 AM: एक घंटे में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप अब 448 लाख करोड़ रुपये रह गया हे। सेंसेक्स अभी 515 अंक नीचे 72732 पर है। एक समय सेंसेक्स 73766 के डे हाई पर था और लुढ़क कर दिन के निचले स्तर 72487 पर भी आ गया था। यानी डे हाई और डे लो के बीच का अंतर 1279 अंकों का है। वहीं निफ्टी भी डे हाई 22787 से फिसलकर 22407 के लेवल को टच किया और अब 250 अंक नीचे 22437 पर है।

Stock Market Today Live 10:15 AM:सेंसेक्स अभी 461 अंक नीचे 72788 पर है। इसमें टाटा स्टील (-3.18%), टाइटन (-2.85%), अडानी पोर्ट्स (2.76%) नुकसान के साथ टॉप लूजर हैं। इंडिगो और बीईएल भी दो फीसद से अधिक टूट चुके हैं। बढ़ने वाले शेयरों में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक हैं। निफ्टी 221 अंक नीचे 22466 पर आ गया है। एक घंटे में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप अब 448 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

Stock Market Today Live 10:05 AM:शेयर बाजार में लौटी रौनक आधे घंटे में ही गायब हो गई। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स 73000 के नीचे आ गया। सेंसेक्स डे हाई 73766 से फिसलकर 72918 पर आ गया है। इसमें 330 अंकों की गिरावट है। निफ्टी 162 अंक लुढ़क कर 22525 पर आ गया है। कच्चे तेल की तेजी पर बाजार फिसल रहा है।

Stock Market Today Live 9:53 AM:बाजार ने सुबह की तेजी गंवा दी है। सेंसेक्स 35 अंक नीचे 73214 पर है। एक समय 73766 के लेवल पर था। हालांकि, टीसीएस में 3 फीसद से अधिक की तेजी है। इन्फोसिस में 2.17, एचसीएल टेक में 1.42, रिलायंस में 1.33 प्रतिशत की तेजी है। निफ्टी 56 अंक नीचे 22631 पर आ गया है।

Stock Market Today 9:15 AM: भारतीय शेयर बाजार आज यानी शुक्रवार को हरे निशान पर खुला। क्योंकि, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों से बाजार में शुरुआती बढ़त की उम्मीद पहले ही लगने लगी थी। यह निफ्टी फ्यूचर 165 अंक ऊपर था। सवा नौ बजे जैसे ही ओपनिंग बेल बजी बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 416 अंकों की तेजी के साथ 73665 पर खुला। एनएसई का निफ्टी भी 54 अंक ऊपर 22742 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा।

हालांकि, अमेरिकी टेक शेयरों में भारी बिकवाली, एशियाई बाजारों में कमजोरी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बाजार की शुरुआती तेजी पर दबाव रह सकता है।

गुरुवार को लगातार तीसरे दिन गिरकर बंद हुआ था बाजार भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर रहा।

बीएसई सेंसेक्स 460 अंक यानी 0.62% गिरकर 73,249 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 704 अंक तक टूटकर 73,005 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में 123 अंक यानी 0.54% की गिरावट आई और यह 22,687 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में निफ्टी 22,554 तक फिसल गया था।

सेंसेक्स के लिए 73,000 का स्तर अहम टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक, सेंसेक्स के लिए 73,000 का स्तर काफी अहम है। इसके ऊपर बने रहने से बाजार में कुछ स्थिरता आ सकती है। अगर सेंसेक्स 72,600 से 72,900 के सपोर्ट जोन से नीचे फिसलता है, तो गिरावट और बढ़ सकती है।

ऊपर की ओर 73,700 से 74,000 का स्तर अहम रहेगा। इस दायरे के ऊपर मजबूती से निकलने पर बाजार में रिकवरी की उम्मीद बढ़ सकती है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता के मुताबिक, सेंसेक्स फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है और बाजार का रुख कमजोर बना हुआ है। ऐसे में निवेशकों को अहम स्तरों पर नजर रखनी चाहिए।

निफ्टी के लिए 22,600 का स्तर महत्वपूर्ण निफ्टी के लिए 22,600 का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है। इसके नीचे फिसलने पर बाजार में बिकवाली बढ़ सकती है। वहीं, ऊपर की ओर 22,800 और 23,000 के स्तर पर रुकावट देखने को मिल सकती है।

अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों की भारी बिकवाली अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार को टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। मेटा प्लेटफॉर्म और टेस्ला के नतीजों से जुड़ी निराशा, एआई पर बढ़ते खर्च की चिंता और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों की धारणा को कमजोर किया।

इसका सबसे ज्यादा असर टेक्नोलॉजी शेयरों पर पड़ा। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 11.89 अंक यानी 0.02% की मामूली बढ़त के साथ 52,867.98 पर बंद हुआ। दूसरी ओर, एसएंडपी 500 में 1.21% की गिरावट आई और यह 7,663.43 पर आ गया।

टेक शेयरों में बिकवाली के कारण नैस्डैक कंपोजिट 2.6% और नैस्डैक 100 में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई। दोनों इंडेक्स ने जून के बाद एक दिन में अपनी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की।

एशियाई बाजारों में भी दबाव अमेरिकी बाजारों में गिरावट का असर शुक्रवार सुबह एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 2.36% गिरकर 5,403.17 पर खुला। इसके बाद यह 5,352.61 तक फिसल गया।

जापान के निक्केई 225 में भी कमजोरी रही। इंडेक्स 62,667.05 पर खुलने के बाद करीब 1.68% गिरकर 61,830 के आसपास कारोबार करता दिखा। ताइवान के शेयर बाजार में भी बिकवाली का दबाव रहा। ताइएक्स इंडेक्स पिछले सत्र में 2% से ज्यादा गिरकर 46,041.43 पर आ गया था।