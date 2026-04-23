Stock Market Today: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल? क्या कह रहा गिफ्ट निफ्टी
Stock Market Today live 23 April: गिफ्ट निफ्टी करीब 24,210 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले बंद से लगभग 170 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। यह साफ संकेत है कि बाजार की शुरुआत नकारात्मक हो सकती है।
Stock Market Today live 23 April 8:00 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गुरुवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने मार्केट आउटलुक को कमजोर कर दिया है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में कुछ मजबूती दिख रही है, लेकिन भारतीय बाजार पर जियो-पॉलिटिक्स रिस्क का असर ज्यादा दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार फिलहाल साइडवेज रह सकता है, जहां सेक्टर और स्टॉक आधारित मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे।
आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे
टाटा कम्युनिकेशंस, डेल्टा कॉर्प, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्रेंट, एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंफोसिस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिमेक एयरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग और लेमन ट्री होटल्स जैसे स्टॉक आज 23 अप्रैल को फोकस में रहेंगे।
एशियाई बाजारों में मजबूती
एशियाई बाजारों में गुरुवार को तेजी देखने को मिली। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी अपने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए। जापान का निक्केई 225 0.6% बढ़ा। यह 60,013.98 के ऑलटाइम हाई इंट्राडे पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने भी 1.75% की बढ़त के साथ 6,538.72 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। कोस्डैक में 0.58% की तेजी आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने फ्लैट ओपनिंग का संकेत दिया।
GIFT Nifty दे रहा गिरावट का संकेत
गिफ्ट निफ्टी करीब 24,210 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले बंद से लगभग 170 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। यह साफ संकेत है कि बाजार की शुरुआत नकारात्मक हो सकती है।
वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड तेजी
अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त रैली देखने को मिली। एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए, जबकि डॉऊ जोंस भी मजबूती के साथ बंद हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 340.65 अंक या 0.69% बढ़कर 49,490.03 हो गया, जबकि एसएंडपी 500 73.89 अंक या 1.05% बढ़कर 7,137.90 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 397.60 अंक या 1.64% बढ़कर 24,657.57 पर बंद हुआ।
बाजार पर और किन चीजों का दिखेगा असर
अमेरिका-ईरान तनाव: मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की ओर से नाकाबंदी जारी रखने और सीजफायर के बावजूद संघर्ष की घटनाओं ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है।
कच्चे तेल में उछाल: कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड 102 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि WTI भी तेजी में है।
RBI का सतर्क रुख: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, पश्चिम एशिया का संकट भारत के लिए कई चैनलों के जरिए जोखिम पैदा कर रहा है, जैसे ऊर्जा कीमतें, सप्लाई चेन और वैश्विक मांग।
सोना-चांदी में हल्की नरमी: सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई है। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.3% गिरकर 4,727.65 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 0.3% गिरकर 77.48 डॉलर प्रति औंस हो गई।
टेस्ला के नतीजे: टेस्ला ने Q1 में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 17% बढ़ा और उसने AI, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में बड़े निवेश की योजना भी बताई है।
पिछले सत्र में टूट गई थी तेजी की लय
बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे तीन दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 756 अंक गिरकर 78,516 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 करीब 198 अंक टूटकर 24,378 पर आ गया।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें