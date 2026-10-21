Stock Market Today: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 143 अंक लुढ़का; इंफोसिस, HCL, TCS के शेयरों में उछाल

मुख्य बातें

Stock Market Closing Today: सेंसेक्स और निफ्टी में आज बुधवार को गिरावट देखने को मिली है। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन 0.19 प्रतिशत या फिर 143 अंक की गिरावट के साथ 73709.69 अंक पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी आज 0.34 प्रतिशत या फिर 77.60 अंक की गिरावट के साथ 22811.35 अंक पर बंद हुआ है।

इस गिरावट के माहौल में भी एचसीएल, इंफोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों की कीमतों में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, टीसीएस के शेयरों का दाम आज करीब 3 प्रतिशत की उछाल के साथ बंद हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस, आईटीसी के शेयरों में भी उछाल दर्ज की गई। दूसरी तरफ से बजाज फाइनेंस, इटरनल, ट्रेंट के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है।

21 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। शुरुआती कारोबार के दौरान Sensex करीब 650 अंक चढ़ गया, जबकि Nifty 23,000 के ऊपर पहुंच गया। IT और Oil & Gas सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। Infosys, TCS और HCL Technologies जैसे IT शेयरों में मजबूती दिखी। इसके बाद मार्केट में गिरावट दर्ज की गई।कंपनियों के तिमाही नतीजों के चलते कुछ शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई। सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा टूट गया और Nifty भी 22,800 के नीचे लुढ़क गया।

आज निवेशकों की नजर Bajaj Finance, L&T Technology Services, Hindustan Zinc, Waaree Renewable, Piramal Finance, Sobha, Just Dial, Infosys और कई अन्य कंपनियों के शेयरों पर है । तिमाही नतीजों, नए ऑर्डर और कारोबार से जुड़ी घोषणाओं के कारण इन स्टॉक्स में हलचल देखने को मिली।

Sensex-Nifty Today: बाजार में तेजी, IT शेयर चमके

बाजार में खरीदारी के बीच IT सेक्टर के शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। शुरुआती कारोबार में ही Nifty IT इंडेक्स करीब 2% चढ़ गया। Infosys, TCS और HCL Technologies जैसे बड़े IT शेयरों में तेजी रही। HCL Technologies का शेयर 2.23% बढ़कर 1,410.70 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, Dalmia Bharat के शेयर में भी खरीदारी दिखी। कंपनी का शेयर 2.04% की तेजी के साथ 1,655.70 रुपये पर कारोबार करता नजर आया।

IT शेयरों में मजबूती से बाजार की तेजी को सपोर्ट मिला। हालांकि, अलग-अलग कंपनियों के नतीजों और कारोबारी अपडेट के आधार पर शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रहा।

SML महिंद्रा का मुनाफा 44% गिरा, शेयर 9% से ज्यादा टूटा

SML Mahindra के निवेशकों के लिए दूसरी तिमाही के नतीजे निराशाजनक रहे। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 44.4% गिरकर 11.7 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 21.1 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। हालांकि, कंपनी की आय में बढ़ोतरी हुई। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 20.7% बढ़कर 669.8 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 555.1 करोड़ रुपये था। मुनाफे में गिरावट के बीच SML Mahindra का शेयर 9.06% टूटकर 5,572.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था। दिन के दौरान शेयर ने 5,514.75 रुपये का निचला स्तर भी छुआ।

Kalpataru Projects को ₹2,349 करोड़ के नए ऑर्डर

Kalpataru Projects International ने करीब 2,349 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर और अवॉर्ड नोटिफिकेशन मिलने की जानकारी दी। इनमें भारत में Power Transmission & Distribution (T&D) और Buildings & Factories (B&F) कारोबार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। नए ऑर्डर की खबर के बीच कंपनी का शेयर 1.02% चढ़कर 1,357.85 रुपये पर कारोबार करता दिखा।

किसी कंपनी के लिए नए ऑर्डर भविष्य के कारोबार और रेवेन्यू की संभावनाओं का संकेत हो सकते हैं। हालांकि, उनका वास्तविक वित्तीय असर प्रोजेक्ट पूरा होने, लागत और ऑर्डर के पर निर्भर करता है।

Sobha का मुनाफा 55% घटा, शेयर 7 महीने के निचले स्तर की ओर

रियल एस्टेट कंपनी Sobha के तिमाही नतीजों में कमजोरी देखने को मिली। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 54.6% गिरकर 33 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 72.5 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू भी 31.3% गिरकर 967.1 करोड़ रुपये पर आ गया। एक साल पहले इसी अवधि में रेवेन्यू 1,407.6 करोड़ रुपये था। कमजोर नतीजों के बाद Sobha का शेयर 2.95% गिरकर 1,139.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान शेयर 1,131.70 रुपये तक फिसला। उपलब्ध बाजार अपडेट के मुताबिक, शेयर में करीब सात महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली।

Just Dial का मुनाफा घटा, शेयर 5% से ज्यादा गिरा

Just Dial के दूसरी तिमाही के नतीजों में भी मुनाफे पर दबाव नजर आया। कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 9.7% घटकर 107.8 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 119.4 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर कंपनी की आय में बढ़ोतरी हुई। रेवेन्यू 13.1% बढ़कर 342.8 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 303.1 करोड़ रुपये था।

नतीजों के बाद Just Dial का शेयर 5.56% गिरकर 691.85 रुपये पर कारोबार करता दिखा। कारोबार के दौरान इसने 688.60 रुपये का निचला स्तर छुआ। उपलब्ध अपडेट के अनुसार, शेयर में करीब नौ महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

निवेशकों के लिए अहम बात

बाजार में तेजी का मतलब यह नहीं है कि सभी शेयरों में बढ़त होगी। SML Mahindra, Sobha और Just Dial के स्टॉक्स दिखाते हैं कि कमजोर नतीजों पर शेयर गिर सकते हैं, जबकि नए ऑर्डर या मजबूत सेक्टर प्रदर्शन किसी कंपनी के शेयर को सहारा दे सकते हैं। निवेश का फैसला लेने से पहले कंपनी के नतीजों, वैल्यूएशन और जोखिम का आकलन जरूर करें।