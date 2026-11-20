Stock Market Today: बाजार की थमी उड़ान, सेंसेक्स 83000 के नीचे खुला, निफ्टी ने लगाया गिरावट का शतक
मुख्य बातें
- Stock Market Today: बीएसई का सेंसेक्स 463 अंक नीचे 82558 पर खुला
- जबकि, एनएसई का निफ्टी 146 अंक नीचे 25368 के लेवल पर खुला
- शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स पर केवल बजाज फिनसर्व ही हरे निशान पर है
Stock Market Today Live 9:15 PM:शेयर मार्केट एक दिन पहले उड़ान भरने के बाद आज धड़ाम हो गया है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बीएसई का सेंसेक्स 463 अंक नीचे 82558 पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी गिरावट का शतक लगाकर 146 अंक नीचे 25368 के लेवल पर खुला। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स पर केवल बजाज फिनसर्व ही हरे निशान पर है।
Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लिए आज खतरे के संकेत हैं। एक दिन पहले बाजार ने उड़ान भरी थी और आज धड़ाम से नीचे गिर सकता है। यानी सेंसेक्स और निफ्टी के क्रैश होने के चांस हैं। एशियाई बाजारों पर शुक्रवार, 20 नवंबर को भारी बिकवाली दबाव आया गया है। एंथ्रोपिक के रिकॉर्ड तोड़ IPO के बावजूद बिकवाली जारी रही, जिसने AI व्यापार से जुड़ी चिंताओं को कम करने की उम्मीदें बढ़ा दी थीं। इस कमजोरी ने दुनिया के शेयर बाजारों को तीन साल में सबसे लंबी गिरावट के करीब धकेल दिया।
जापान का निक्केई 225 4.54 प्रतिशत गिरा और टॉपिक्स सूचकांक 2.75 प्रतिशत लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.74 प्रतिशत फिसला है, जबकि हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत टूट गया। MSCI का एशिया-प्रशांत सूचकांक 1 प्रतिशत गिरा, जिससे इसकी गिरावट की लकीर लगातार सात सेशन तक बढ़ गई।
गुरुवार को बाजार ने भरी थी उड़ान
भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को ऊंची उड़ान दर्ज की। सेंसेक्स लगभग 1,000 अंक चढ़ गया और निफ्टी ने 25,500 अंक का आंकड़ा हासिल कर नौ महीनों में अपने हाई पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 989 अंक या 1.21 प्रतिशत बढ़कर 83,021 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50 286 अंक या 1.14 प्रतिशत बढ़कर 25,514 पर बंद हुआ।
आज के लिए क्या हैं संकेत
गिफ्ट निफ्टी के संकेत: गिफ्ट निफ्टी आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कमजोर शुरुआत दिखाता है। सुबह 8:17 बजे, गिफ्ट निफ्टी 25,333.5 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद बंद से 217 अंक की कमी है।
अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन: अमेरिकी शेयर बाजारों ने गुरुवार को अपनी बिकवाली बढ़ाई, क्योंकि AI से जुड़ी कंपनियों के शेयर लगातार गिरते रहे, इस चिंता के बीच कि क्षेत्र की शानदार तेजी की रफ्तार कम हो सकती है। यह गिरावट एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक के वॉल स्ट्रीट पर मजबूत शुरुआत के बावजूद आई।
एसएंडपी 500 2 प्रतिशत गिरा। इसमें लगातार छह सत्रों से गिरावट है, जो पिछले ढाई वर्षों में सबसे लंबी है। बेंचमार्क अब पिछले महीने के रिकॉर्ड हाई से 8.2 प्रतिशत नीचे है। डॉऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 1,101 अंक, या 2.2 प्रतिशत गिरा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 2.3 प्रतिशत गिरा।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें