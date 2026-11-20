मुख्य बातें

Stock Market Today Live 9:15 PM:शेयर मार्केट एक दिन पहले उड़ान भरने के बाद आज धड़ाम हो गया है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बीएसई का सेंसेक्स 463 अंक नीचे 82558 पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी गिरावट का शतक लगाकर 146 अंक नीचे 25368 के लेवल पर खुला। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स पर केवल बजाज फिनसर्व ही हरे निशान पर है।

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लिए आज खतरे के संकेत हैं। एक दिन पहले बाजार ने उड़ान भरी थी और आज धड़ाम से नीचे गिर सकता है। यानी सेंसेक्स और निफ्टी के क्रैश होने के चांस हैं। एशियाई बाजारों पर शुक्रवार, 20 नवंबर को भारी बिकवाली दबाव आया गया है। एंथ्रोपिक के रिकॉर्ड तोड़ IPO के बावजूद बिकवाली जारी रही, जिसने AI व्यापार से जुड़ी चिंताओं को कम करने की उम्मीदें बढ़ा दी थीं। इस कमजोरी ने दुनिया के शेयर बाजारों को तीन साल में सबसे लंबी गिरावट के करीब धकेल दिया।

जापान का निक्केई 225 4.54 प्रतिशत गिरा और टॉपिक्स सूचकांक 2.75 प्रतिशत लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.74 प्रतिशत फिसला है, जबकि हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत टूट गया। MSCI का एशिया-प्रशांत सूचकांक 1 प्रतिशत गिरा, जिससे इसकी गिरावट की लकीर लगातार सात सेशन तक बढ़ गई।

गुरुवार को बाजार ने भरी थी उड़ान भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को ऊंची उड़ान दर्ज की। सेंसेक्स लगभग 1,000 अंक चढ़ गया और निफ्टी ने 25,500 अंक का आंकड़ा हासिल कर नौ महीनों में अपने हाई पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 989 अंक या 1.21 प्रतिशत बढ़कर 83,021 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50 286 अंक या 1.14 प्रतिशत बढ़कर 25,514 पर बंद हुआ।

आज के लिए क्या हैं संकेत गिफ्ट निफ्टी के संकेत: गिफ्ट निफ्टी आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कमजोर शुरुआत दिखाता है। सुबह 8:17 बजे, गिफ्ट निफ्टी 25,333.5 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद बंद से 217 अंक की कमी है।

अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन: अमेरिकी शेयर बाजारों ने गुरुवार को अपनी बिकवाली बढ़ाई, क्योंकि AI से जुड़ी कंपनियों के शेयर लगातार गिरते रहे, इस चिंता के बीच कि क्षेत्र की शानदार तेजी की रफ्तार कम हो सकती है। यह गिरावट एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक के वॉल स्ट्रीट पर मजबूत शुरुआत के बावजूद आई।

एसएंडपी 500 2 प्रतिशत गिरा। इसमें लगातार छह सत्रों से गिरावट है, जो पिछले ढाई वर्षों में सबसे लंबी है। बेंचमार्क अब पिछले महीने के रिकॉर्ड हाई से 8.2 प्रतिशत नीचे है। डॉऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 1,101 अंक, या 2.2 प्रतिशत गिरा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 2.3 प्रतिशत गिरा।