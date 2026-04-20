शेयर मार्केट आज होगा क्रैश या भरेगा उड़ान, गिफ्ट निफ्टी क्या दे रहा संकेत?

Share Market Today 20 April : शेयर मार्केट में आज बड़ी हलचल की उम्मीद है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान-अमेरिका के बीच तनाव बहुत अधिक बढ़ने का असर आज सेंसेक्स-निफ्टी की चाल पर देखने को मिल सकती है।

Share Market Today 20 April 7:50 AM: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर अमेरिका और ईरान में ठन गई है। कच्चे तेल के दाम में उछाल और अन्य ग्लोबल संकेत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि घरेलू शेयर मार्केट में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। क्योंकि, अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता के कारण एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर वायदा कीमतों में गिरावट आई।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत एशियन मार्केट: अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से एशियाई बाजारों में सोमवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.62% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.68% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.27% बढ़ा जबकि कोस्डैक 0.52% गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,475 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 107 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल सप्ताहांत में अमेरिका-ईरान तनाव में वृद्धि और होर्मुज स्ट्रेट में चल रहे गतिरोध के बाद सोमवार को अमेरिकी शेयर वायदा फिसल गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 452 अंक या 0.9% की गिरावट आई, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 0.8% और नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में 0.6% की गिरावट आई।

बाजार के लिए अन्य संकेत अमेरिका-ईरान युद्ध: अमेरिका-ईरान तनाव सप्ताहांत में तब बढ़ गया जब अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक नौसैनिक नाकाबंदी के आसपास जाने की कोशिश कर रहे एक ईरानी ध्वज वाले मालवाहक जहाज को जबरन जब्त कर लिया, और तेहरान की शीर्ष सैन्य कमान ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई।

चीन की ब्याज दरें: पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऋण की प्रमुख दर, या एलपीआर को लगातार 11 वें महीने अपरिवर्तित रखा। एक साल का एलपीआर 3.0% पर रखा गया था, जबकि पांच साल का एलपीआर, बंधक दरों के लिए एक संदर्भ, 3.5% पर अपरिवर्तित था।

HDFC बैंक के तिमाही नतीजे: HDFC बैंक ने चौथी तिमाही में 9.11% YoY की स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट वृद्धि को ₹19,221.05 करोड़ में रिपोर्ट किया. निवल ब्याज आय (NII) 3.8% YoY से बढ़कर ₹33,281.5 करोड़ हो गई। एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अंतिम डिविडेंड की भी सिफारिश की है।

आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे: बैंक का Q4 नेट प्रॉफिट 8.5% बढ़कर ₹13,701.68 करोड़ हो गया, और NIII 8.4% से बढ़कर ₹22,979 करोड़ हो गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.32% पर आया।

कच्चे तेल की कीमतें मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, और ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद कर दिया। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 5.47% बढ़कर 95.32 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 6.17% बढ़कर 89.02 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

सोने की कीमतें आज सोने की कीमतें 1% से अधिक गिर गईं क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ। हाजिर सोने की कीमत 1.4% गिरकर 4,762.09 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 2% गिरकर 4,781.90 डॉलर पर आ गया। स्पॉट चांदी की कीमत 1.7% गिरकर 79.42 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार डॉलर इंडेक्स 98.38 पर था। यूरो 0.14% फिसलकर 1.1746 डॉलर पर आ गया और स्टर्लिंग 0.29% गिरकर 1.3479 डॉलर पर आ गया। येन कमजोर होकर 159.06 प्रति डॉलर पर आ गया।

शुक्रवार को शेयर मार्केट में क्या हुआ था शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ, जिसने लगातार दूसरे सप्ताह अपनी रैली का विस्तार किया। सेंसेक्स 504 अंक या 0.65% ऊपर 78,493 और निफ्टी 156 अंक या 0.65% की बढ़त के साथ 24,353 बंद हुआ था। दूसरी ओर शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुआ था। एसएंडपी 500 और नैस्डैक प्रत्येक ने लगातार तीसरे रिकॉर्ड के करीब रैली की। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 868.71 अंक या 1.79% बढ़कर 49,447.43 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 84.78 अंक या 1.20% बढ़कर 7,126.06 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 365.78 अंक या 1.52% बढ़कर 24,468.48 पर बंद हुआ, जो 1992 के बाद से इसकी सबसे लंबी जीत का सिलसिला है।