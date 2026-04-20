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शेयर मार्केट आज होगा क्रैश या भरेगा उड़ान, गिफ्ट निफ्टी क्या दे रहा संकेत?

Apr 20, 2026 07:58 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Share Market Today 20 April : शेयर मार्केट में आज बड़ी हलचल की उम्मीद है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान-अमेरिका के बीच तनाव बहुत अधिक बढ़ने का असर आज सेंसेक्स-निफ्टी की चाल पर देखने को मिल सकती है।

शेयर मार्केट आज होगा क्रैश या भरेगा उड़ान, गिफ्ट निफ्टी क्या दे रहा संकेत?

Share Market Today 20 April 7:50 AM: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर अमेरिका और ईरान में ठन गई है। कच्चे तेल के दाम में उछाल और अन्य ग्लोबल संकेत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि घरेलू शेयर मार्केट में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। क्योंकि, अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता के कारण एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर वायदा कीमतों में गिरावट आई।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत

एशियन मार्केट: अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से एशियाई बाजारों में सोमवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.62% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.68% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.27% बढ़ा जबकि कोस्डैक 0.52% गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,475 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 107 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

सप्ताहांत में अमेरिका-ईरान तनाव में वृद्धि और होर्मुज स्ट्रेट में चल रहे गतिरोध के बाद सोमवार को अमेरिकी शेयर वायदा फिसल गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 452 अंक या 0.9% की गिरावट आई, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 0.8% और नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में 0.6% की गिरावट आई।

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बाजार के लिए अन्य संकेत

अमेरिका-ईरान युद्ध: अमेरिका-ईरान तनाव सप्ताहांत में तब बढ़ गया जब अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक नौसैनिक नाकाबंदी के आसपास जाने की कोशिश कर रहे एक ईरानी ध्वज वाले मालवाहक जहाज को जबरन जब्त कर लिया, और तेहरान की शीर्ष सैन्य कमान ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई।

चीन की ब्याज दरें: पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऋण की प्रमुख दर, या एलपीआर को लगातार 11 वें महीने अपरिवर्तित रखा। एक साल का एलपीआर 3.0% पर रखा गया था, जबकि पांच साल का एलपीआर, बंधक दरों के लिए एक संदर्भ, 3.5% पर अपरिवर्तित था।

HDFC बैंक के तिमाही नतीजे: HDFC बैंक ने चौथी तिमाही में 9.11% YoY की स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट वृद्धि को ₹19,221.05 करोड़ में रिपोर्ट किया. निवल ब्याज आय (NII) 3.8% YoY से बढ़कर ₹33,281.5 करोड़ हो गई। एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अंतिम डिविडेंड की भी सिफारिश की है।

आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे: बैंक का Q4 नेट प्रॉफिट 8.5% बढ़कर ₹13,701.68 करोड़ हो गया, और NIII 8.4% से बढ़कर ₹22,979 करोड़ हो गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.32% पर आया।

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कच्चे तेल की कीमतें

मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, और ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद कर दिया। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 5.47% बढ़कर 95.32 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 6.17% बढ़कर 89.02 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

सोने की कीमतें

आज सोने की कीमतें 1% से अधिक गिर गईं क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ। हाजिर सोने की कीमत 1.4% गिरकर 4,762.09 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 2% गिरकर 4,781.90 डॉलर पर आ गया। स्पॉट चांदी की कीमत 1.7% गिरकर 79.42 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार डॉलर इंडेक्स 98.38 पर था। यूरो 0.14% फिसलकर 1.1746 डॉलर पर आ गया और स्टर्लिंग 0.29% गिरकर 1.3479 डॉलर पर आ गया। येन कमजोर होकर 159.06 प्रति डॉलर पर आ गया।

शुक्रवार को शेयर मार्केट में क्या हुआ था

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ, जिसने लगातार दूसरे सप्ताह अपनी रैली का विस्तार किया। सेंसेक्स 504 अंक या 0.65% ऊपर 78,493 और निफ्टी 156 अंक या 0.65% की बढ़त के साथ 24,353 बंद हुआ था। दूसरी ओर शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुआ था। एसएंडपी 500 और नैस्डैक प्रत्येक ने लगातार तीसरे रिकॉर्ड के करीब रैली की। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 868.71 अंक या 1.79% बढ़कर 49,447.43 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 84.78 अंक या 1.20% बढ़कर 7,126.06 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 365.78 अंक या 1.52% बढ़कर 24,468.48 पर बंद हुआ, जो 1992 के बाद से इसकी सबसे लंबी जीत का सिलसिला है।

निवेशकों के लिए सलाह

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, 'कारोबारियों को सकारात्मक रुख जारी रखना चाहिए, वॉल्यूम के साथ मजबूत कर्षण दिखाने वाले क्षेत्रों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि सुस्त शेयरों में औसत से बचना चाहिए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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