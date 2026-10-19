Stock Market Today: शेयर मार्केट में तबाही, सेंसेक्स 876 अंक लुढ़का, निफ्टी धड़ाम

मुख्य बातें

Stock Market Closing Today: दशहरा से पहले घरेलू शेयर बाजारों में एक बार फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी आज क्रैश कर गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज सोमवार को 1.11 प्रतिशत या फिर 257.20 अंक की गिरावट के साथ 22888.95 अंक पर बंद हुआ है। निफ्टी का इंट्रा-डे लो लेवल 22845 अंक रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो यह 1.17 प्रतिशत या फिर 876.37 अंक की गिरावट के साथ 73852.90 अंक पर बंद हुआ है। सेंसेक्स का इंट्रा-डे लो लेवल 73,708.54 अंक आज रहा है। बता दें, कल 20 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद रहेगा।

इस गिरावट के भी माहौल में एसबीआई के शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, अडानी पोर्ट्स, एलटी, इंडिगो के साथ-साथ मारुति के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। दूसरी तरफ से एक्सिस बैंक के शेयर करीब 4 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट के शेयरों का दाम 2 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया।

Stock Market Today Live 1:49 PM: भारतीय शेयर बाजार में आज चौतरफा तबाही है। सेंसेक्स डे हाई 74849 से करीब 1100 अंक से अधिक फिसल गया है, जबकि निफ्टी 50 भी 23,000 के नीचे आ गया है। अभी सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर 73728 अंक पर था। जबकि, निफ्टी भी धड़ाम है। यह 293 अंक नीचे 23853 पर ट्रेड कर रहा है।

Stock Market Today Live 1:30 PM: भारतीय शेयर बाजार में आज चौतरफा तबाही देखने को मिल रही है। सेंसेक्स डे हाई से करीब 1000 अंक से अधिक फिसल गया, जबकि निफ्टी 50 भी 23,000 के नीचे आ गया। अभी सेंसेक्स 900 से अधिक अंक टूटकर 73824 के करीब था। निफ्टी भी धड़ाम है। यह 263 अंक नीचे 23883 पर ट्रेड कर रहा है। इस गिरावट के चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ स्वाहा हो गए।

Stock Market Today Live 1:04 PM: सेंसेक्स अब भी 766 अंक टूटकर 74000 से नीचे 73963 पर आ गया है। निफ्टी भी 218 अंक लुढ़क कर 22932 पर है। सेंसेक्स में केववल 5 स्टॉक्स अडानी पोर्ट्स, स्टेट बैंक, एलएंडटी, मारुति और इंडिगो ही हरे निशान पर हैं। एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक बुरी तरह टूटे हैं।

Stock Market Today Live 12:00 PM: घरेलू शेयर मार्केट में भारी गिरावट है। सेंसेक्स 704 अंकों के नुकसान के साथ 74024 पर आ गया है। निफ्टी भी 202 अंक नीचे 22944 पर आ गया है। इस गिरावट के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ कम होकर 469 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

Stock Market Today Live 10:46 AM: घरेलू शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव जारी है। इस बीच एनएसई पर 62 स्टॉक्स 52 हफ्ते के हाई और 76 लो पर हैं। कुल 61 में अपर सर्किट और 81 में लोअर सर्किट लगा है। 2241 स्टॉक्स लाल और 1012 ग्रीन हैं। निफ्टी 103 अंक नीचे 23042 और सेंसेक्स 358 अंकों ने नुकसान के साथ 74370 पर है।

Stock Market Today Live 10:06 AM:घरेलू शेयर मार्केट में तेज उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स पर सबसे अधिक गिरावट एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस हैं। इनमें 1.11 से लेकर 3.86 प्रतिशत तक की गिरावट है। जबकि, अल्ट्राटेक, सटेट बैंक, मारुति, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस टॉप गेनर हैं। सेंसेक्स 276 अंक नीचे 74452 पर है। निफ्टी भी 71 अंक नीचे 23054 पर है।

Stock Market Today Live 9:46 AM: घरेलू शेयर मार्केट में काफी तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स-निफ्टी में रिकवरी है, लेकिन दोनों इंडेक्स अभी लाल हैं। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़कने के बाद अब केवल 12 अंक नीचे 74717 पर है। स्टेट बैंक अब भी सेंसेक्स टॉप गेनर है, लेकिन बढ़त अब 2.24 प्रतिशत की हो गई है। एक्सिस बैंक टॉप लूजर है, लेकिन अब गिरावट 3.74 प्रतिशत की रह गई है। निफ्टी 10 अंक नीचे 23136 पर आ गया है।

Stock Market Today Live 9:28 AM: घरेलू शेयर मार्केट अब पूरी तरह गिरावट की पटरी पर है। सेंसेक्स 530 अंकों के नुकसान के साथ 74197 पर आ गया है। जबकि, निफ्टी 169 अंक नीचे 22976 पर आ गया है। सेंसेक्स में एक्सिस बैंक 4.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर है। जबकि, स्टेट बैंक 1.21 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर।

Stock Market Today Live 9:16 AM: शेयर बाजार की शुरुआत आज सतर्क हुई है। हालांकि, घरेलू शेयर मार्केट खुलते ही चंद सेकेंड में लाल निशान पर आ गया। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 120 अंकों की तेजी के साथ 74849 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई के निफ्टी ने महज 4 अंक ऊपर 23150 के लेवल से सोमवार के कारोबार की शुरुआत की। चंद सेकेंड बाद ही सेंसेक्स 173 अंक नीचे 74555 पर आ गया।

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज 19 अक्टूबर को सतर्क रहने की संभावना है। गिफ्ट निफ्टी ने शुरुआती संकेत में मिलाजुला रुख दिखाया है। गिफ्ट निफ्टी 23,117 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से करीब 2.20 अंक यानी 0.01 प्रतिशत नीचे था। यानी बाजार की शुरुआत बड़ी हलचल के बिना हो सकती है।

दूसरी ओर एशियाई बाजारों में सोमवार को कमजोरी देखने को मिली। अमेरिकी शेयर फ्यूचर्स में भी मिलाजुला रुख रहा। डॉऊ फ्यूचर्स नीचे थे, जबकि S&P 500 और नस्डैक फ्यूचर्स में हल्की बढ़त दिखी।

क्रूड की ऊंची कीमतें बनीं चिंता का कारण एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, भारतीय बाजार पूरे दिन सतर्क रह सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं और भू-राजनीतिक अनिश्चितता भी बाजार के लिए चिंता का विषय है। WTI क्रूड करीब 97–98 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि ब्रेंट 108 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है। ऐसे में एनर्जी से जुड़े सेक्टरों पर दबाव बन सकता है। क्रूड की मजबूती रुपये पर भी भारी पड़ सकती है।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत वॉल स्ट्रीट: अमेरिकी फ्यूचर्स में रविवार शाम को मिलाजुला रुख रहा। डॉऊ जोन्स 0.55 प्रतिशत गिरकर 51,891पर था। एस एंड पी 500 फ्यूचर्स 20–25 अंक ऊपर थे, लेकिन सप्ताह के दौरान यह इंडेक्स करीब 2 प्रतिशत गिरा। नस्डैक फ्यूचर्स करीब 250 अंक चढ़े थे, जबकि नस्डैक 2.19 प्रतिशत गिरकर 26,128.13 पर रहा। पिछले सप्ताह टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई थी।

एशियाई बाजार: दक्षिण कोरिया के कोस्पी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट रही। यह 179 अंक यानी 3.17 प्रतिशत गिरकर 5,488 पर खुला। कोस्डैक 0.93 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 225 शुरुआत में 0.77 प्रतिशत गिरकर 64,819 पर खुला और बाद में 1.73 प्रतिशत गिरकर 64,194 तक आ गया। ताइवान का ताइएक्स इंडेक्स 1.42 प्रतिशत गिरकर 46,440 पर कारोबार कर रहा था।

पिछले सप्ताह बाजार में रही तेजी पिछले शुक्रवार को भारतीय बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। यह लगातार दूसरा सत्र था जब बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 413 अंक यानी 0.56 प्रतिशत चढ़कर 74,729 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में 148.80 अंक यानी 0.65 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 23,146.15 पर बंद हुआ। निफ्टी ने 23,100 का स्तर फिर से हासिल कर लिया। पूरे सप्ताह की बात करें तो सेंसेक्स 3.11 प्रतिशत और निफ्टी 2.78 प्रतिशत मजबूत हुए।

सेंसेक्स का आउटलुक चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसीडेंट टेक्निकल रिसर्च सचिन गुप्ता के मुताबिक, सेंसेक्स का रुख साइडवेज से बुलिश तक है। साप्ताहिक रिकवरी और मोमेंटम इंडिकेटर्स में सुधार से बाजार को सहारा मिल रहा है।

अगर सेंसेक्स 73,900–74,100 के ऊपर टिकता है, तो ऊपर की ओर रुख बना रह सकता है और सूचकांक 75,000–75,300 के रेजिस्टेंस जोन की ओर बढ़ सकता है। इस जोन के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट आने पर नई खरीदारी दिख सकती है। वहीं, रेजिस्टेंस पार न होने पर बाजार कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग की ओर जा सकता है। नए पोजीशन लेने से पहले कीमतों की चाल और ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखनी चाहिए।

निफ्टी का आउटलुक चॉइस ब्रोकिंग के अनुसार, निफ्टी ने 200-सप्ताह EMA और बढ़ती ट्रेंडलाइन सपोर्ट से अच्छी रिकवरी की है। इससे शॉर्ट टर्म आउटलुक में सुधार हुआ है। साप्ताहिक कैंडल बुलिश है, लेकिन निफ्टी अभी 50-सप्ताह EMA को फिर से हासिल नहीं कर पाया है। अगर सूचकांक तुरंत रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिकता है, तो रिकवरी मजबूत हो सकती है। हालांकि, हालिया सपोर्ट बेस के ऊपर बने रहना जरूरी है।