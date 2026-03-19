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Stock Market Today Live: शेयर मार्केट में भूचाल, 75000 से नीचे आया सेंसेक्स, निफ्टी 500 अंक लुढ़का

Mar 19, 2026 09:47 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today Live 19 March: शेयर मार्केट में हाहाकार के बीच सेंसेक्स अभी 1716 अंकों की गिरावट के साथ 74988 पर है। जबकि, निफ्टी 516 अंकों का गोता लगाकर 23261 पर ट्रेड कर रहा है। एनएसई पर केवल 400 स्टॉक्स ही ग्रीन जोन में हैं।

Stock Market Today Live: शेयर मार्केट में भूचाल, 75000 से नीचे आया सेंसेक्स, निफ्टी 500 अंक लुढ़का

Stock Market Today Live 19 March 9:40 AM: शेयर मार्केट में हाहाकार के बीच सेंसेक्स अभी 1716 अंकों की गिरावट के साथ 74988 पर है। जबकि, निफ्टी 516 अंकों का गोता लगाकर 23261 पर ट्रेड कर रहा है। एनएसई पर केवल 400 स्टॉक्स ही ग्रीन जोन में हैं। 2303 शेयरों में गिरावट है। जबकि, सेंसेक्स ब्लड बाथ कर रहा है। सभी शेयर लाल हैं और एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर।

Stock Market Today Live 19 March 9:15 AM: शेयर मार्केट में आज भूचाल है। सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश हो गए हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1953 अंकों की गिरावट के साथ 74751 पर खुला। जबकि, निफ्टी 589 अंकों का गोता लगाकर 23198 पर खुला।

Stock Market Today Live 19 March 7:50 AM: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की चिंताओं के बीच वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट के चलते भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गुरुवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले के बाद एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात गिरावट आई।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति और अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 2.47% गिर गया, जबकि टॉपिक्स 1.82% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.56% गिर गया और कोस्डैक 1.73% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 23,251 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 525 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए गिरावट के साथ शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को तेजी से नीचे बंद हो गया, जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.63% टूटकर 46,225 और एसएंडपी 500 1.36% गिरकर 6,624 पर बंद हुआ। नैस्डैक 1.46% गिरकर 22,152.42 पर बंद हुआ।

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US फेडरल रिजर्व पॉलिसी

US फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क ब्याज दरों को लगातार दूसरी बार 3.5% से 3.75% की रेंज में अपरिवर्तित छोड़ दिया। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के नेतृत्व वाले एफओएमसी ने इस साल उच्च मुद्रास्फीति, स्थिर बेरोजगारी और उधार लेने की लागत में एकल कमी का अनुमान लगाया।

कच्चे तेल की कीमतें

मध्य पूर्व में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 3.71% बढ़कर 111.36 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 2.97% बढ़कर 99.18 डॉलर हो गया।

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डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.1% गिरकर 100.11 पर आ गया। येन 0.1% बढ़कर 159.78 पर आ गया, जो दो वर्षों में अपने सबसे कमजोर स्तर से वापस आ गया। यूरो 0.1% चढ़कर 1.1469 डॉलर पर पहुंच गया, जबकि ब्रिटिश पाउंड 0.1% गिरकर 1.3273 डॉलर पर पहुंच गया।

Gold Rate Today

पिछले सत्र में सोने की कीमतें लगभग 4% गिरने के बाद स्थिर रहीं। हाजिर सोने की कीमत 0.4% बढ़कर 4,835.55 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमतें 0.7% बढ़कर 75.87 डॉलर हो गईं। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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