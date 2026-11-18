मुख्य बातें

आज बाजार की दिशा तय करने में GIFT Nifty, वैश्विक बाजारों का रुख और निफ्टी का 25,500 का स्तर अहम रहेगा।

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में आज यानी बुधवार, 18 नवंबर को कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले मिले-जुले संकेतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के बीच निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि, एनवीडिया के मजबूत नतीजों और बेहतर आउटलुक से टेक शेयरों को कुछ सहारा मिला है।

गिफ्ट निफ्टी: सुबह 7:40 बजे गिफ्ट निफ्टी 25,259 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर के पिछले बंद भाव से करीब 118 अंक नीचे था। इससे घरेलू बाजार में कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।

एशियन मार्केट: अगर एशियन मार्केट की बात करें तो दक्षिण कोरिया को बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी 0.42 प्रतिशत ऊपर 4991 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, जापान के निक्केई 225 में 0.75 प्रतिशत की गिरावट थी। यह 58420 पर था।

अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार के तीनों प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। डॉऊ जोन्स 1.64 प्रतिशत टूटकर 50,759.42 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट में 0.74 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 24,328.38 पर बंद हुआ। जबकि, एसएंडपी 500 1.03 प्रतिशत गिरकर 7,340.53 पर आ गया।

डॉलर और कच्चे तेल का हाल अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 19 महीने के नए हाई पर पहुंचने के बाद हल्की गिरावट के साथ 103.52 पर आ गया। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रही। टैंकरों पर लगातार हमलों की आशंका से सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। WTI क्रूड 85.73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा और ब्रेंट क्रूड 92.97 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

लगातार दूसरे दिन चढ़ा था बाजार इससे पहले मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। बैंकिंग शेयरों और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 427 अंक यानी 0.52 प्रतिशत चढ़कर 82,532 पर बंद हुआ। निफ्टी 96 अंक यानी 0.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,387.40 पर बंद हुआ। जबकि, बैंक निफ्टी ने 62,442 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ।

निफ्टी के लिए 25,500 का स्तर अहम एंजल वन के ओशो कृष्णन के मुताबिक, समय के लिहाज से कुछ समय तक सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद निफ्टी की तेजी फिर मजबूत हुई है। हालांकि, 25,450 से 25,500 का स्तर फिलहाल बड़ी रुकावट बना हुआ है। निफ्टी इस स्तर के ऊपर निर्णायक बढ़त हासिल करता है तो यह 25,800 और फिर 26,000 तक जा सकता है। वहीं, नीचे की तरफ 25,200-25,250 का स्तर तत्काल सपोर्ट देगा। इसके बाद 25,050-25,100 का स्तर मजबूत सपोर्ट है।

सेंसेक्स के लिए कहां है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता के मुताबिक, सेंसेक्स ने 82,500 के पिछले रेजिस्टेंस स्तर को पार कर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यह बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि, RSI 80.73 पर पहुंच गया है, जो बाजार में ओवरबॉट स्थिति की ओर इशारा करता है। ऐसे में निवेशकों को कुछ सतर्क रहने की जरूरत है। सेंसेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट 81,750-82,100 है और रेजिस्टेंस 82,850-83,200 है।

निफ्टी में 25,500 के ऊपर तेजी संभव HDFC सिक्युरिटिज के नागराज शेट्टी के मुताबिक, निफ्टी ने मंगलवार को 25,501 का नया स्विंग हाई बनाया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बढ़त बरकरार नहीं रख सका। उनका कहना है कि 25,500 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट मिलने पर निफ्टी 25,900 से 26,000 तक पहुंच सकता है। वहीं, 25,100 का लेवल तत्काल सपोर्ट के रूप में काम करेगा।