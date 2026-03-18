Stock Market Today Live: सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी बरकरार, IT स्टॉक्स में लौटी रौनक

Stock Market Today Live 18 March: शेयर मार्केट में तेजी के बीच सेंसेक्स में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक टॉप गेनर हैं। इनमें 3 फीसद तक की तेजी है। अडानी पोर्ट्स में करीब 2 पर्सेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.76, इटरनल में 1.83 पर्सेंट की तेजी है।

Stock Market Today Live 18 March 9:45 AM: शेयर मार्केट में तेजी के बीच सेंसेक्स में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक टॉप गेनर हैं। इनमें 3 फीसद तक की तेजी है। अडानी पोर्ट्स में करीब 2 पर्सेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.76, इटरनल में 1.83 पर्सेंट की तेजी है। टॉप लूजर्स में आईटीसी, कोटक बैंक, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक हैं।

Stock Market Today Live 18 March 9:15 AM: शेयर मार्केट में तेजी बरकरार है। सेंसेक्स 296 अंकों की उछाल के साथ 76368 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 23633 के लेवल से बुधवार के कारोबार की शुरुआत की। चंद मिनट बाद ही सेंसेक्स 500 अंक ऊपर 76571 और निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 23740 पर पहुंच गया।

Stock Market Today Live 18 March 8:25 AM: आज घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। आज एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि मंगलावार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी ओर अमेरिकी फेड ने मंगलवार को अपनी दो दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक शुरू की और उम्मीद है कि फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के नेतृत्व वाले एफओएमसी बुधवार को अपने फैसले में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखेंगे।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत एशियन मार्केट अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों के फैसले का इंतजार कर रहे एशियाई बाजारों में बुधवार को तेजी रही। जापान का निक्केई 225 1.38 प्रतिशत और टॉपिक्स 0.95 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.8 प्रतिशत की तेजी आई जबकि कोस्डैक में 1.66 प्रतिशत की तेजी आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,639 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 21 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.10 प्रतिशत बढ़कर 46,993 हो गया, जबकि एसएंडपी 500 में 0.25 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 6,716 पर बंद हुआ। नैस्डैक 0.47 प्रतिशत बढ़कर 22,479.53 पर बंद हुआ।

कच्चा तेल अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान के आंकड़ों के हवाले से अमेरिकी कच्चे तेल के इन्वेंट्री में बढ़ोतरी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट वायदा 1.11 प्रतिशत गिरकर 102.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1.6 प्रतिशत गिरकर 94.67 डॉलर पर आ गया।

सोने का भाव आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले निवेशकों के किनारे रहने के कारण सोने की कीमतें स्थिर रहीं। हाजिर सोने की कीमत 5,003.77 डॉलर प्रति औंस पर मामूली बदलाव हुई, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 5,008.70 डॉलर पर स्थिर रहा। हाजिर चांदी की कीमत 0.2 प्रतिशत बढ़कर 79.46 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर डॉलर ने नुकसान उठाया। डॉलर इंडेक्स दो दिन की गिरावट के बाद 99.56 पर कारोबार कर रहा था। येन 0.06 प्रतिशत मजबूत होकर 158.91 प्रति डॉलर हो गया। यूरो में $1.1538 में थोड़ा बदलाव हुआ था, और स्टर्लिंग $1.3353 पर स्थिर रहा।