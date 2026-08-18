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Stock Market Today: तेल की 'धार' पर फिसला बाजार, सेंसेक्स 300 अंक से अधिक टूटा

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Stock Market Today: कच्चे तेल की बढ़ती किमतों और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज दलाल स्ट्रीट में मायूसी है
  • बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी लाल निशान पर खुले
Stock Market Today
शेयर मार्केट लाइव टूडे

Share Market Today Live 18 Aug 9:15 AM:घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज 18 अगस्त को भी खराब रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 309 अंकों की गिरावट के साथ 77418 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने मंगलवार के कारोबार की शुरुआत लाल निशान के संग की। निफ्टी 63 अंक नीचे 24223 के लेवल पर खुला।

Share Market Today Live 18 Aug 8:35 AM: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अन्य ग्लोबल संकेत बता रहे हैं कि आज भी भारतीय शेयर मार्केट की ओपनिंग रेड हो सकती है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के मंगलवार, 18 अगस्त को नकारात्मक नोट पर खुलने के प्रबल आसार हैं। इससे पहले सोमवार को भी दलाल स्ट्रीट में मायूसी रही। सेंसेक्स 281 अंक नीचे 77,728 और निफ्टी 78 अंक स्लिप कर 24,287 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट: एशियाई बाजारों में मंगलवार की शुरुआती सौदों में मिश्रित नोट पर कारोबार हुआ। इसमें एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स 0.3 प्रतिशत बढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2 प्रतिशत चढ़ गया। जापान का निक्केई 225 लाल रंग में रहा, लेकिन अपने शुरुआती निचले स्तर से उबर गया। जबकि, टॉपिक्स भी कमजोर शुरुआत के बाद पॉजिटिव जोन में वापस आ गया। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क S&P/ASX 200 काफी हद तक सपाट खुला।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,320 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 72.70 अंक नीचे था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी स्टॉक वायदा सोमवार रात को प्रमुख औसत के सप्ताह में कम शुरू होने के बाद काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 25 अंक फिसल गए, जबकि एसएंडपी 500 और नैस्डैक-100 फ्यूचर्स थोड़े नीचे चले गए।

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कच्चे तेल की कीमतें: मंगलवार को तेल की कीमतों में तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड वायदा 27 सेंट या 0.3 प्रतिशत बढ़कर 91.14 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो पिछले सत्र में 30 जुलाई के बाद से अपने हाई को छूने के बाद था। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 42 सेंट बढ़कर 85.04 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

अमेरिका-ईरान युद्ध: ईरान ने सोमवार को रॉयटर्स को एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा कि ईरान "पूरी तरह से आक्रामक" सैन्य रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संघर्ष के स्थायी अंत के लिए बातचीत के प्रयास रुक गए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब वाशिंगटन ने अस्थायी संघर्ष विराम को बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

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सोने के रेट: मंगलवार को सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में तेजी आई। स्पॉट गोल्ड 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,431.09 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,487.70 डॉलर हो गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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