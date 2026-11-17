मुख्य बातें

Stock Market Today Live 9:50 AM: कमजोर ग्लाोबल संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजार गुलजार है। सेंसेक्स 303 अंक ऊपर 82404 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में इंडिगो, एशियन पेंट्स, स्टेट बैंक, मारुति, टीसीएस जैसे स्टॉक्स हैं तो टॉप लूजर्स में रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड आदि।

Stock Market Today Live 9:16 AM: घरेलू शेयर बाजार ने आज सधी शुरुआत की है। मार्केट के ओपन होने के चंद मिनट बाद ही सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 82326 पर पहुंच गया और निफ्टी 61 अंकों की बढ़त के साथ 25353 पर पहुंच गया। जबकि, बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 45 अंक ऊपर 82151 पर खुला। वहीं, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला इंडेक्स निफ्टी 13 अंक नीचे 25277 पर।

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच स्थिर नोट पर खुल सकता है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत अच्छे नहीं हैं। एशियाई बाजारों में भी आज गिरावट है और सोमवार को अमेरिकी बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए थे।एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि भारतीय इक्विटी बाजार स्थिर नोट पर खुलने और सतर्क सकारात्मक झुकाव बनाए रखने की संभावना है, जो विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के आधार पर है।

FIIs लगातार 11वें सत्र के लिए शुद्ध खरीदार बने हुए हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने अपनी एक्सपोजर को कम करना जारी रखा है, जो संस्थागत प्रवाह में अंतर को दर्शाता है।

सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में क्या हुआ? भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सोमवार को ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स 512 अंक ऊपर और निफ्टी 50 25,300 के करीब बंद हुआ। फाइनेंस, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस शेयरों में बढ़त रही। बीएसई सेंसेक्स 512 अंक या 0.63 प्रतिशत बढ़कर 82,104.79 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 146 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 25,291 पर बंद हुआ।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने नवंबर की पहली छमाही में भारतीय शेयरों में मजबूत वापसी की, लगातार दो महीनों के शुद्ध निकासी के बाद 89,856 करोड़ रुपये का निवेश किया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज क्या हैं संकेत गिफ्ट निफ्टी: आज गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट भारतीय शेयर बाजार के लिए आज सुस्त शुरुआत दिखाता है। सुबह 8:15 बजे, गिफ्ट निफ्टी 25,285.5 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद बंद मुकाबले में 10 अंक कम है।

एशियन मार्केट: वॉल स्ट्रीट में आई गिरावट के असर से एशियाई शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी शेयरों का सबसे बड़ा योगदान रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.59 प्रतिशत टूटकर 5019 पर था। कोस्डैक 1.41 प्रतिशत नीचे था। जापान के निक्केई 225 में 1.18 प्रतिशत की गिरावट थी।

वॉल स्ट्रीट: सोमवार को S&P 500 लगभग 2 प्रतिशत और डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.4 प्रतिशत से अधिक गिर गया। नैस्डैक कंपोजिट में सबसे तेज गिरावट आई, 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में तेज बिकवाली से प्रभावित हुई। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स (SOX) 5.3 प्रतिशत गिर गया। Nvidia के शेयर 4.1 प्रतिशत गिर गए।