Stock Market Today Live: सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के क्या हैं संकेत, आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल
Stock Market Today Live 17 March: गिफ्ट निफ्टी 23,504 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 75 अंकों का प्रीमियम था। यह भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
Stock Market Today Live 17 March 8:15 AM: वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के मंगलवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। टेक और एआई से संबंधित शेयरों में तेजी के कारण एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी आई। वहीं, सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में रौनक रही। सेंसेक्स 938 अंक या 1.26 प्रतिशत उछलकर 75,502 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 50 ने 257अंक या 1.11 प्रतिशत की उछाल दर्ज की और 23,408 पर बंद होने में कामयाब रहा।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के क्या हैं संकेत
एशियाई बाजार
वॉल स्ट्रीट पर रात भर में तेजी के बाद मंगलवार को एशियाई बाजारों में तेजी रही, क्योंकि निवेशकों ने अमेरिका-ईरान युद्ध के ताजा घटनाक्रम पर नजर रखी है। जापान के निक्केई 225 में 0.75 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि टॉपिक्स में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.94 प्रतिशत बढ़ा, और कोस्डैक 1.53 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च ओपनिंग का संकेत दिया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 23,504 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 75 अंकों का प्रीमियम था। यह भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट
अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को तेजी से ऊपर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.83 प्रतिशत ऊपर 46,946 पर, जबकि एसएंडपी 500 1.01 प्रतिशत की बढ़त हासिल कर 6,699 पर बंद हुआ। नैस्डैक 1.22 प्रतिशत बढ़कर 22,374.18 पर बंद हुआ।
भारत की बेरोजगारी दर
15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए भारत की बेरोजगारी दर फरवरी में मामूली रूप से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में 5.0 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर फरवरी में घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने में 7.0 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।
कच्चे तेल की कीमतें
कच्चे तेल की कीमतें 2 प्रतिशत से अधिक बढ़ गईं, पिछले सत्र के कुछ नुकसानों को उलट दिया, होर्मुज स्ट्रेट के साथ आपूर्ति के बारे में चिंताओं पर। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 2.81 प्रतिशत बढ़कर 103.06 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 2.97 प्रतिशत बढ़कर 96.28 डॉलर हो गया।
सोने के भाव आज
आज अमेरिकी डॉलर में गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ा बदलाव हुआ। हाजिर सोना 5,005.54 डॉलर प्रति औंस पर थोड़ा बदल गया, जबकि चांदी की कीमतें 0.1 प्रतिशत बढ़कर 80.90 डॉलर हो गईं।
बिटकॉइन की कीमतें
निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार के बीच बिटकॉइन की कीमतें लगभग छह सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी लगभग 4 प्रतिशत चढ़कर $74,512 पर पहुंच गई। बिटकॉइन की कीमत अभी भी अक्टूबर में रिकॉर्ड उच्च स्तर से लगभग 40 प्रतिशत नीचे है। ईथर की कीमत 10 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि सोलाना और एक्सआरपी की कीमतें 7 प्रतिशत तक बढ़ीं।
(रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें