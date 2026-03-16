Stock Market Today Live : शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल? गिफ्ट निफ्टी के क्या हैं संकेत?

Stock Market Today Live 16 March: गिफ्ट निफ्टी 23,359 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 160 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Stock Market Today Live 16 March 7:45 AM: मिश्रित वैश्विक बाजार संकेतों के बीच भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार यानी आज तेजी से खुलने की उम्मीद है, लेकिन उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि निवेशक अमेरिका-ईरान युद्ध में लेटेस्ट घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं, जो अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। वैश्विक तेल बाजारों में संकट पैदा कर गया है। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण वैश्विक तेल सप्लाई बाधित होने की चिंताओं के कारण एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार पिछले सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ।

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दूसरी ओर पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर चिंताओं के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स ने 1,470 अंको का गोता लगाया और 74,563 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी में गिरावट 488 अंकों की रही और यह 23,151 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिका-ईरान युद्ध के ताजा घटनाक्रम का आकलन करने के बीच एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 0.12 प्रतिशत और टॉपिक्स 0.11 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कोस्डैक सपाट था। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,359 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 160 पॉइंट का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 119.38 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर 46,558.47 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 40.43 अंक या 0.61 प्रतिशत गिरकर 6,632.19 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 206.62 अंक या 0.93 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,105.36 पर बंद हुआ।

कच्चे तेल की कीमतें राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अन्य देशों से वैश्विक तेल और गैस शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी, होर्मुज जलडमरूमध्य की रक्षा में मदद करने के लिए बुलाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.23 प्रतिशत गिरकर 102.90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत 1.08 प्रतिशत गिरकर 97.64 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

डॉलर डॉलर इंडेक्स थोड़ा कम होकर 100.20 पर आ गया, लेकिन पिछले हफ्ते के 10 महीने के उच्च स्तर के करीब रहा। यूरो 0.14 प्रतिशत बढ़कर 1.1433 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जबकि स्टर्लिंग 0.17 प्रतिशत बढ़कर 1.3245 डॉलर पर था। येन 160 प्रति डॉलर के स्तर के पास रहा और आखिरी बार 159.44 पर रहा।

सोने के भाव आज नरम डॉलर के बीच सत्र में पहले 1 प्रतिशत की गिरावट के बाद सोने की कीमतें स्थिर थीं। हाजिर सोने की कीमत 5,017.53 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही, अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.8 प्रतिशत गिरकर 5,020.90 डॉलर पर आ गया। हाजिर चांदी की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 80.88 डॉलर प्रति औंस हो गई।