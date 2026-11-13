Stock Market Today: शेयर बाजार गाड़ी पटरी से उतरी, सेंसेक्स डे हाई से 800 अंक लुढ़का, निफ्टी लाल

मुख्य बातें

Stock Market Today Live 1:16 PM: शेयर बाजार में की गाड़ी अब पटरी से उतर गई है। सेंसेक्स 81879 के डे हाई से करीब 800 अंक से अधिक फिसलकर 81470 पर आ गया है। अभी 440 अंक नीचे है। जबकि, निफ्टी 173 अंक टूटकर 25125 पर आ गया है। यह डे हाई 25246 से करीब 121 अंक नीचे है।

Stock Market Today Live 11:50 AM: शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव है। सेंसेक्स 81879 के डे हाई से फिसलकर 81547 पर आ गया है। जबकि, निफ्टी 147 अंक टूटकर 25215 पर आ गया है। एनएसई पर 1346 स्टॉक्स हरे तो 2039 लाल हैं। इनमें 91 अपने 52 हफ्ते के हाई पर हैं। गिरावट के बावजूद 80 स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा है।

Stock Market Today Live 9:55 AM: शेयर बाजार थोड़ी रिकवरी मोड में है। सेंसेक्स 81300 के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद अब 81700 के पार है। यानी इसमें 400 अंक से अधिक की रिकवरी हो चुकी है। जबकि, अब केवल 83 अंक नीचे 25215 पर है। एक समय गिरावट के दोहरे शतक की ओर बढ़ गया था और 25077 के डे लो टच कर गया था। सेंसेक्स को संभालने के लिए एचसीएल टेक, सन फार्मा, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, ईटरनल, एलएंडटी, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, आईटीसी, टीसीएस जैसे स्टॉक्स आगे आ गए हैं।

Stock Market Today Live 9:17 AM: बाजार खुलने के चंद मिनट बाद ही सेंसेक्स 444 अंक टूटकर 81500 के भी नीचे आ अगया। जबकि, निफ्टी गिरावट के दोहरे शतक की ओर बढ़ गया। यह 188 अंक नीचे 25111 पर आ गया। सेंसेक्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो, बीईएल, बजाज फाइनेंस, मारुति जैसे स्टॉक्स थे। इनमें 1 से 1.82 प्रतिशत तक की गिरावट थी।

Stock Market Today Live 9:15 AM:लगातार तीन दिन से शेयर बाजार में चली आ रही तेजी आज थमती नजर आ रही है। सेंसेक्स-निफ्टी दोनों ने आज शुक्रवार के कारोबार की ओपनिंग गिरावट के अर्धशतकों से की। एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 89 अंक टूटकर 25209 पर खुला। जबकि, बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 77 अंक नीचे 81833 पर खुला।

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट की शुरुआत आज लाल निशान पर हो सकती है। क्योंकि, गिफ्ट निफ्टी सुबह पौने 8 बजे के करीब 54 अंक नीचे 25246 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। यह घरेलू शेयर बाजार में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए निगेटिव संकेत है। इस बीच, एशियाई बाजार शुक्रवार को शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में बढ़त पर खुले। हालांकि, गुरुवार को अमेरिकी बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स रेड जोन में बंद हुए।

फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स: आज निवेशकों की नजर वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आईआरसीटीसी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जैसे शेयरों पर रहेगी।

दलाल स्ट्रीट में गुरुवार को क्या हुआ? भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को मामूली रूप से चढ़कर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 31 अंक बढ़कर 81,911 और NSE का निफ्टी 44 अंक ऊपर 25,299 बंद हुआ।

वॉल स्ट्रीट का हाल: गुरुवार को डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दिन के निचले स्तर के पास सेटल हुआ। यह 189 अंक नीचे 52297 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट ने सत्र में पहले स्टीपर नुकसान से उबरने के बावजूद 0.39% की गिरावट दर्ज की। जबकि, एसएंडपी 500 में 0.35% की गिरावट आई।

एशियन मार्केट: दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क KOSPI इंडेक्स 13 नवंबर को शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक बढ़ गया। स्थानीय समयानुसार सुबह 9:01 बजे तक, KOSPI अपने पिछले बंद होने से 117.64 अंक या 2.20% ऊपर 5,460.37 पर कारोबार कर रहा था। कोस्पी109.68 अंक या 2.05% की बढ़त के साथ 5,452.41 पर खुला। इस बीच, कोस्डैक ने भी सत्र के दौरान 12.79 अंक या 1.84% की वृद्धि के साथ 709.32 पर अधिक कारोबार किया।

जापान का निक्केई 225 भी शुक्रवार को 2% से अधिक बढ़कर 61,853 पर पहुंचा। दूसरी ओर, ताइवान का शेयर भी ऊपर खुला, शुक्रवार, 13 नवंबर को TAIEX इंडेक्स 3% से अधिक बढ़कर 44,341.85 पर पहुंच गया।

कच्चा तेल: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका को ईरान के साथ समझौते की जरूरत नहीं है और सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। इस बयान के बाद ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 96 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया।

सोना-चांदी: शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 0.1 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,881 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी भी 0.2 प्रतिशत बढ़कर 50.11 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।