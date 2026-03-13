Stock Market Today Live: सेंसेक्स-निफ्टी में आज भी बड़ी गिरावट के आसार, अमेरिका से जापान तक हाहाकार

Stock Market Today Live 13 March 7:45 AM: गिफ्ट निफ्टी 23,555 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 173 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Stock Market Today Live 13 March 7:45 AM: वैश्विक बाजारों में बिकवाली के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचने से एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को लेकर चिंताओं से प्रभावित भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को फिर से धराशायी हो गया। सेंसेक्स 829 अंकों का गोता लगाकर 76,034 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 227 अंक लुढ़क कर 23,639 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत एशियन मार्केट कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ने से एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 में 2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स 1.4 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3 प्रतिशत और कोस्डैक 2 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर येन के बीच जापानी सरकारी बॉन्ड (जेजीबी) की पैदावार में वृद्धि हुई क्योंकि अमेरिका-ईरान युद्ध ने मुद्रास्फीति की आशंकाओं को बढ़ा दिया। बेंचमार्क 10-वर्षीय JGB यील्ड 2.5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 2.205 प्रतिशत हो गई, जबकि पांच साल की यील्ड 2 bps से बढ़कर 1.645 प्रतिशत हो गई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,555 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 173 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के बाद बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 739.42 अंक या 1.56 प्रतिशत गिरकर 46,677.85 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 103.22 अंक या 1.52 प्रतिशत गिरकर 6,672.58 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 404.15 अंक या 1.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,311.98 पर बंद हुआ। एनवीडिया के शेयर की कीमत 1.53 प्रतिशत गिर गई, एएमडी शेयर की कीमत 3.46 प्रतिशत गिर गई, ऐप्पल के शेयर 1.94 प्रतिशत गिर गए, इंटेल के शेयर 5.69 प्रतिशत फिसल गए, अमेज़न शेयर की कीमत 1.47 प्रतिशत गिर गई जबकि टेस्ला के शेयर की कीमत 3.14 प्रतिशत गिर गई।

Adobe के नतीजे Adobe ने 27 फरवरी को समाप्त पहली तिमाही में $6.40 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो $6.28 बिलियन के अनुमान को पीछे छोड़ दिया। समायोजित आधार पर, कंपनी ने प्रति शेयर $6.06 की कमाई की, जबकि प्रति शेयर $5.87 का अनुमान था। एलएसईजी के अनुसार, कंपनी ने दूसरी तिमाही में $6.43 बिलियन और $6.48 बिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाया है, जबकि $6.43 बिलियन का अनुमान है। कुछ वस्तुओं को छोड़कर लाभ, $5.80 से $5.85 प्रति शेयर होगा, जबकि औसत अनुमान $5.70 होगा। एडोब ने यह भी घोषणा की कि उत्तराधिकारी नियुक्त होने के बाद उसके लंबे समय के सीईओ शांतनु नारायण अपनी भूमिका से इस्तीफा दे देंगे।

डॉलर डॉलर इंडेक्स नवंबर के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इंडेक्स 0.04 प्रतिशत गिरकर 99.63 पर आ गया, जो इस सप्ताह 0.8 प्रतिशत लाभ के लिए तैयार है. यूरो 0.13 प्रतिशत बढ़कर $1.1525 पर था, और स्टर्लिंग 0.11 प्रतिशत बढ़कर $1.3356 पर था। येन 0.17 प्रतिशत बढ़कर 159.08 प्रति डॉलर हो गया।

सोने की कीमतें डॉलर के कमजोर होने और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के बीच सोने की कीमतों में तेजी आई। हाजिर सोने की कीमत 0.7 प्रतिशत बढ़कर 5,112.34 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत गिरकर 5,115.80 डॉलर हो गया। हाजिर चांदी की कीमत 1.5 प्रतिशत बढ़कर 85.03 डॉलर प्रति औंस हो गई।