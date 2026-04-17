Stock Market Today: तेजी की पटरी पर लौटा शेयर मार्केट, सेंसेक्स 78000 और निफ्टी 24200 के पार

Stock Market Today: शेयर मार्केट की रेड ओपनिंग के चंद मिनट बाद ही सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर आ गए। सेंसेक्स पर ITC 2.11%, अडानी पोर्ट्स 1%, मारुति 0.99% ऊपर थे।

Share Market Today 17 April 9:20 AM: शेयर मार्केट कमजोर ओपनिंग के बाद अब हरे निशान पर है। सेंसेक्स 154 अंकों की बढ़त के साथ 78142 पर पहुंच गया है। जबकि, निफ्टी 16 अंक ऊपर 24216 के लेवल पर है। एनएसई पर 2545 स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। इनमें 2080 हरे और 394 लाल हैं।

Share Market Today 17 April 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज लाल निशान के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 12 अंक नीचे 77976 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी 30 अंक नीचे 24166 के लेवल पर खुला।

Share Market Today 17 April 8:15 AM:ग्लोबल मार्केट्स से मिले जुले संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुए।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट का हाल अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर सतर्कता के बीच एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट रही। जापान का निक्केई 225 0.7 फीसदी गिर गया, और टॉपिक्स 0.62 फीसदी गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.43 फीसदी गिर गया जबकि कोस्डैक 0.35 फीसदी गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने गिरावट के साथ खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,140 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 56 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को उच्च स्तर पर बंद हुए। नैस्डैक और एसएंडपी 500 ने इंट्राडे रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 115.00 अंक या 0.24 फीसदी बढ़कर 48,578.72 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 18.33 अंक या 0.26 फीसदी बढ़कर 7,041.28 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 86.69 अंक या 0.36 फीसदी बढ़कर 24,102.70 पर बंद हुआ।

विप्रो का चौथी तिमाही का रिजल्ट चौथी तिमााही में विप्रो का रेवेन्यू 2.73 फीसदी QoQ से ₹24,017 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि डॉलर रेवेन्यू 0.6 फीसदी QoQ से $2,651 मिलियन तक बढ़ गया। EBIT एक फीसदी से ₹4,155 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि EBIT मार्जिन 17.6 फीसदी से 17.3 फीसदी तक गिर गया। विप्रो ने 15,000 करोड़ रुपये के शेयर बॉयबैक की भी घोषणा की। विप्रो प्रति शेयर ₹250 पर 60 करोड़ इक्विटी शेयर या कुल पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 5.7 फीसदी तक वापस खरीदेगा।

कच्चे तेल की कीमतें: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.35 फीसदी गिरकर 98.05 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 1.74 फीसदी गिरकर 93.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

सोने की कीमतें: अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते के बीच सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड की कीमत 4,790.61 डॉलर प्रति औंस पर मामूली बदलाव हुई।

गुरुवार का हाल और आज कैसी रह सकती है बाजार की चाल बता दें गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स ने 122 अंक नीचे 77,988 और निफ्टी 34 अंकों की गिरावट के साथ 24,196 पर बंद हुआ।रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, "हम निफ्टी 50 पर अपने पॉजिटिव रुख को दोहराते हैं और रोटेशनल सेक्टोरल ट्रेंड के आधार पर स्टॉक चयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'डिप्स पर खरीदें' की सिफारिश करते हैं।"