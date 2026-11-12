Stock Market Today: शेयर मार्केट की तेजी पर आज लग सकता है ब्रेक, गिफ्ट निफ्टी के अच्छे नहीं संकेत
मुख्य बातें
- Stock Market Today: आज सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्टी निफ्टी महज 18 अंक ऊपर 25243 पर ट्रेड कर रहा था
- एक समय यह 25208 तक आ गया था
- एशियाई बाजार गुरुवार को शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में मिश्रित खुले
- हालांकि, यूएस स्टॉक बुधवार को रिबाउंड जारी रहा
Stock Market Today: आज भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक लग सकता है। क्योंकि, गिफ्ट निफ्टी के संकेत अच्छे नहीं हैं। आज सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्टी निफ्टी महज 18 अंक ऊपर 25243 पर ट्रेड कर रहा था। एक समय यह 25208 तक आ गया था। एशियाई बाजार गुरुवार को शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में मिश्रित खुले। हालांकि, यूएस स्टॉक बुधवार को रिबाउंड जारी रहा। वहीं ब्रेंट क्रूड में हल्की सी तेजी और सोने के भाव में गिरावट भी बाजार की दिश तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
इससे पहले भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने बुधवार को लगातार दूसरे सत्र के लिए अपनी बढ़त जारी रखी। इसमें सेंसेक्स 773 अंक बढ़कर लगभग नौ महीने के हाई पर पहुंच गया और निफ्टी 25,250 अंक से ऊपर बंद हो गया। रैली को विदेशी निवेशकों की खरीदारी, सितंबर तिमाही की उम्मीद से अधिक मजबूत इनकम और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट का समर्थन मिला।
बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 772 अंकों की बढ़त के साथ 81,879 अंक पर बंद हुआ, जो 26 फरवरी के बाद का हाई है। सत्र के दौरान सेंसेक्स 1,413 अंक या 1.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,520 अंक के इंट्राडे हाई को छू गया। इसी तरह एनएसई निफ्टी 210 अंक यानी 0.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,255 अंक पर बंद हुआ।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत
अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन
वॉल स्ट्रीट के बेंचमार्क इंडेक्सों ने बुधवार, 11 नवंबर को अपनी रिकवरी को बढ़ाया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग 150 अंकों के इंट्राडे नुकसान से 250 अंक ऊपर बंद हुआ। इस बीच, नैस्डैक बुधवार को लगभग 1.6% बढ़ गया। वहीं, एसएंडपी 500 ने 1.3% तक की बढ़त हासिल की।
एशियन मार्केट का हाल
दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार सपाट नोट पर खुला। एनवीआईडीआईए के सीईओ जेन्सेन हुआंग के कथित मामले के आसपास की रिपोर्टों द्वारा समर्थित है। कोरिया एक्सचेंज के अनुसार, KOSPI 12 नवंबर को 0.2% की बढ़त के साथ 5,385.94 पर खुला। हालांकि, बेंचमार्क इंडेक्स शुरुआती कारोबार में अस्थिर रहा। जबकि, कोस्डैक में 0.39 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा रही थी।
जापान का बेंचमार्क इंडेक्स निक्केई 225 की शुरुआत बढ़त के हुई, जबकि टॉपिक्स भी 0.62% बढ़ा। इस बीच, ताइवान शेयर बाजार गुरुवार को एक मौन नोट पर खुला, जिसमें ताइएक्स इंडेक्स 0.75% तक गिरकर 43,923.12 पर आ गया।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें