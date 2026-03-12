Hindustan Hindi News
Stock Market Today Live: सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर 76000 के नीचे, निफ्टी में भी भारी गिरावट

Mar 12, 2026 09:14 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Today Live 12 March: शेयर मार्केट में आज भी हाहाकार है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1000 से अधिक अंक टूटकर 75871 पर आ गया। जबकि, निफ्टी 280 अंकों की गिरावट के साथ 23580 के लेवल पर है।

Stock Market Today Live 12 March 9:38 AM:शेयर मार्केट में आज भी हाहाकार है। बैंक निफ्टी 1.30%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.29%, ऑटो इंडेक्स 2.53%, मीडिया भी 2.07% लुढ़का है। एफएमसीजी से लेकर रियल्टी तक में भारी गिरावट है। कोई भी सेक्टारेल इंडेक्स हरे निशान पर नहीं है।

Stock Market Today Live 12 March 9:23 AM:शेयर मार्केट में आज भी हाहाकार है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1000 से अधिक अंक टूटकर 75871 पर आ गया। सेंसेक्स में रिलायंस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक को छोड़ सभी स्टॉक्स लाल हैं। इटरनल 3.69 प्रतिशत और इंडिगो 2.79 प्रतिशत लुढ़ककर टॉप लूजर हैं। जबकि, निफ्टी 280 अंकों की गिरावट के साथ 23580 के लेवल पर है।

Stock Market Today Live 12 March 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज भी कमजोर रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 494 अंक टूटकर 76369 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 192 अंकों की गिरावट के साथ 23674 के लेवल से आज गुरुवार के कारोबार की शुरुआत की।

Stock Market Today Live 12 March 8:35 AM: ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गुरुवार को गिरावट के साथ खुलने और नुकसान बढ़ाने के प्रबल आसार हैं। क्योंकि, अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चा तेल एक बार फिर 100 डॉलर के पार चला गया है। इसने मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा दिया और निवेशकों को डरा दिया।

एशियाई मार्केट में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर काबू पाने के बाद मिलाजुला रहा। दूसरी ओर अमेरिका-ईरान युद्ध और मुनाफावसूली को लेकर सतर्कता के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स ने 1,342 अंकों का गोता लगाकर 76,863 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 394 अंक लुढ़क कर 23,866 पर बंद हुआ।

क्या हैं आज के लिए ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच वॉल स्ट्रीट पर रातभर में गिरावट के बाद एशियाई मार्केट में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.6% गिर गया, जबकि टॉपिक्स 1.34% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.75% गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 23,813 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 125 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को मिश्रित रूप से समाप्त हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 289.24 अंक या 0.61% गिरकर 47,417.27 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 5.68 अंक या 0.08% गिरकर 6,775.80 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 19.03 अंक या 0.08% बढ़कर 22,716.14 पर बंद हुआ।

ओरेकल के शेयर 9.2% टूटे

एनवीडिया के शेयर की कीमत 0.66% बढ़ी, एएमडी के शेयर में 0.79%, इंटेल शेयर की कीमत में 2.57%, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 0.22% गिर गए, जबकि टेस्ला के शेयर की कीमत 2.15% बढ़ गई। ओरेकल के शेयरों में 9.2% की गिरावट आई और एयरोवायरनमेंट स्टॉक की कीमत 6.3% गिर गई।

अमेरिका-ईरान युद्ध

अमेरिका और ईरान ने अपने युद्ध के त्वरित अंत का संकेत नहीं दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि काम खत्म करना आवश्यक था और ईरान ने चेतावनी दी है कि दुनिया को 200 डॉलर प्रति बैरल की दर से तेल के लिए तैयार रहना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ऐलान

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने घोषणा की कि वह मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण व्यवधानों के बीच बाजार में उपलब्ध अपने इमरजेंसी रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करेगी।

डॉलर

बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों पर भारी पड़ी। मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.13% बढ़कर 99.36 पर पहुंच गया।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया क्योंकि इराक ने दो टैंकरों को निशाना बनाने के बाद अपने तेल बंदरगाहों पर परिचालन बंद कर दिया। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 8% से अधिक बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 8.78% बढ़कर 95.09 डॉलर हो गया।

सोने की कीमतें

आज सोने की कीमतों में गिरावट आई। हाजिर सोने की कीमत 0.2% गिरकर 5,165.73 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2% गिरकर 5,171.40 डॉलर पर आ गया। हाजिर चांदी का भाव 85.82 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

