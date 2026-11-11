Stock Market Today: बल्लियों उछला बाजार, सेंसेक्स 82000 के पार, 1 मिनट में ₹5 लाख करोड़ का फायदा

मुख्य बातें

Stock Market Today Live 9:16 AM: शेयर बाजार में बंपर तेजी के बीच सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में हरियाली है। इंडिगो से लेकर टाइटन तक सभी में 0.45 से 3.48 प्रतिशत तक की तेजी है। एक मिनट में ही निवेशकों को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा हुआ, क्योंकि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 506 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 511 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

Stock Market Today Live 9:15 AM: छुट्टी के बाद आज खुला घरेलू शेयर बाजार बल्लियों उछल रहा है। एनएसई और और बीएसई दोनों में बमबम है। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 82000 के पार खुला। एनएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी भी ऊंची छलांग लगाकर एक झटके में 25300 के पार खुला। सेंसेक्स एक झटके में ही 1142 अंकों की उछाल के साथ 82248 और निफ्टी 293 अंकों की छलांग के साथ 25333 के लेवल से बुधवार 11 नवंबर के कारोबार की शुरुआत की।

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज बमबम बोल सकता है। क्योंकि, गिफ्टी निफ्टी में सुबह 8 बजे के करीब 280 अंकों की तेजी थी। यह 25324 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। यानी आज घरेलू शेयर मार्केट में बंपर तेजी की उम्मीद है। दूसरी ओर, एशियाई बाजार बुधवार को मिश्रित खुले। जबकि, यूएस स्टॉक मार्केट में मंगलवार को प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। जबकि, 10 नवंबर को घरेलू शेयर मार्केट में छुट्टी थी।

आज किन शेयरों पर रहेगी पनजर टाटा पावर, क्यूपिड, हिंदुस्तान कॉपर, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स टाटा पावर, क्यूपिड, हिंदुस्तान कॉपर, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स के शेयर आज फोकस में रहेंगे। क्योंकि, कंपनियां आज अपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट जारी करने वाली हैं।

हर शेयर पर ₹3 का डिवडेंड दे रही हैं ये कंपनियां सरकारी कंपनी कोचीन शिपयार्ड ने Q2 FY27 के लिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में लगभग 50% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट पोस्ट की, हालांकि राजस्व में 12% की वृद्धि हुई। कंपनी ने प्रति शेयर ₹3 के अंतरिम डिवडेंड की भी घोषणा की। वहीं, टायर बनाने वाली कंपनी MRF ने रेवेन्यू में 17.4% की वृद्धि के बावजूद दूसरी तिमाही में प्रॉफिट में 13% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्ज की, जो ₹417 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके बोर्ड ने प्रति शेयर ₹3 का अंतरिम डिविडेंड भी अप्रूव किया।

कल्याण ज्वैलर्स पर रहेगी नजर: रिटेलर ने सितंबर तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 63.6% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की रिपोर्ट की. राजस्व 31.4% से ₹10,323 करोड़ तक बढ़ गया, जो मजबूत बिजनेस परफॉर्मेंस द्वारा समर्थित है।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स में सोमवार की तेज रैली के बाद मंगलवार, 11 नवंबर को प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सत्र के दौरान 350 अंक गिरने के बाद मंगलवार को 160 अंक नीचे बंद हुआ। नैस्डैक भी मंगलवार को 0.7% नीचे बंद हुआ। एसएंडपी 500 एसएंडपी 500 ने अपने इंट्राडे नुकसान का एक हिस्सा कम कर दिया, लेकिन फिर भी 0.4% नीचे बंद हो गया।

एशियन मार्केट: दक्षिण कोरिया का कोस्पी प्रदर्शन दक्षिण कोरियाई इक्विटी बाजारों में बेंचमार्क कोस्पी में 0.49% की गिरावट के साथ कम कारोबार हुआ, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक इंडेक्स में तेज नुकसान हुआ, जो बुधवार को शुरुआती कारोबार में 2.1% गिर गया।

जापान का निक्केई 225 बुधवार को 0.28% ऊपर उठा, जबकि व्यापक टॉपिक्स सूचकांक 0.65% बढ़ा। इस बीच, ताइवान का शेयर बाजार हरे रंग में खुला, बुधवार को ताइएक्स इंडेक्स 1% बढ़कर 43,150.41 हो गया।