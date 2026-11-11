Stock Market Today: बल्लियों उछला बाजार, सेंसेक्स 82000 के पार, 1 मिनट में ₹5 लाख करोड़ का फायदा
मुख्य बातें
- Stock Market Today: सेंसेक्स 1142 अंकों की उछाल के साथ 82248 और निफ्टी 293 अंकों की छलांग के साथ 25333 के लेवल से बुधवार 11 नवंबर के कारोबार की शुरुआत की
- एक मिनट में ही निवेशकों को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा हुआ
Stock Market Today Live 9:16 AM: शेयर बाजार में बंपर तेजी के बीच सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में हरियाली है। इंडिगो से लेकर टाइटन तक सभी में 0.45 से 3.48 प्रतिशत तक की तेजी है। एक मिनट में ही निवेशकों को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा हुआ, क्योंकि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 506 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 511 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
Stock Market Today Live 9:15 AM: छुट्टी के बाद आज खुला घरेलू शेयर बाजार बल्लियों उछल रहा है। एनएसई और और बीएसई दोनों में बमबम है। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 82000 के पार खुला। एनएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी भी ऊंची छलांग लगाकर एक झटके में 25300 के पार खुला। सेंसेक्स एक झटके में ही 1142 अंकों की उछाल के साथ 82248 और निफ्टी 293 अंकों की छलांग के साथ 25333 के लेवल से बुधवार 11 नवंबर के कारोबार की शुरुआत की।
Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज बमबम बोल सकता है। क्योंकि, गिफ्टी निफ्टी में सुबह 8 बजे के करीब 280 अंकों की तेजी थी। यह 25324 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। यानी आज घरेलू शेयर मार्केट में बंपर तेजी की उम्मीद है। दूसरी ओर, एशियाई बाजार बुधवार को मिश्रित खुले। जबकि, यूएस स्टॉक मार्केट में मंगलवार को प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। जबकि, 10 नवंबर को घरेलू शेयर मार्केट में छुट्टी थी।
आज किन शेयरों पर रहेगी पनजर
टाटा पावर, क्यूपिड, हिंदुस्तान कॉपर, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स टाटा पावर, क्यूपिड, हिंदुस्तान कॉपर, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स के शेयर आज फोकस में रहेंगे। क्योंकि, कंपनियां आज अपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट जारी करने वाली हैं।
हर शेयर पर ₹3 का डिवडेंड दे रही हैं ये कंपनियां
सरकारी कंपनी कोचीन शिपयार्ड ने Q2 FY27 के लिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में लगभग 50% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट पोस्ट की, हालांकि राजस्व में 12% की वृद्धि हुई। कंपनी ने प्रति शेयर ₹3 के अंतरिम डिवडेंड की भी घोषणा की। वहीं, टायर बनाने वाली कंपनी MRF ने रेवेन्यू में 17.4% की वृद्धि के बावजूद दूसरी तिमाही में प्रॉफिट में 13% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्ज की, जो ₹417 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके बोर्ड ने प्रति शेयर ₹3 का अंतरिम डिविडेंड भी अप्रूव किया।
कल्याण ज्वैलर्स पर रहेगी नजर: रिटेलर ने सितंबर तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 63.6% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की रिपोर्ट की. राजस्व 31.4% से ₹10,323 करोड़ तक बढ़ गया, जो मजबूत बिजनेस परफॉर्मेंस द्वारा समर्थित है।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत
वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स में सोमवार की तेज रैली के बाद मंगलवार, 11 नवंबर को प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सत्र के दौरान 350 अंक गिरने के बाद मंगलवार को 160 अंक नीचे बंद हुआ। नैस्डैक भी मंगलवार को 0.7% नीचे बंद हुआ। एसएंडपी 500 एसएंडपी 500 ने अपने इंट्राडे नुकसान का एक हिस्सा कम कर दिया, लेकिन फिर भी 0.4% नीचे बंद हो गया।
एशियन मार्केट: दक्षिण कोरिया का कोस्पी प्रदर्शन दक्षिण कोरियाई इक्विटी बाजारों में बेंचमार्क कोस्पी में 0.49% की गिरावट के साथ कम कारोबार हुआ, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक इंडेक्स में तेज नुकसान हुआ, जो बुधवार को शुरुआती कारोबार में 2.1% गिर गया।
जापान का निक्केई 225 बुधवार को 0.28% ऊपर उठा, जबकि व्यापक टॉपिक्स सूचकांक 0.65% बढ़ा। इस बीच, ताइवान का शेयर बाजार हरे रंग में खुला, बुधवार को ताइएक्स इंडेक्स 1% बढ़कर 43,150.41 हो गया।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें