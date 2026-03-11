Stock Market Today Live: सेंसेक्स 78000 और निफ्टी 24200 के नीचे, शेयर मार्केट में गिरावट

Stock Market Today Live 11 March: शेयर मार्केट एक बार फिर गिरावट की पटरी पर आ गया है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 407 अंक नीचे 77798 पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 110 अंकों की गिरावट के साथ 24150 पर ट्रेड कर रहा है।

Stock Market Today Live 11 March 10:00 AM: शेयर मार्केट एक बार फिर गिरावट की पटरी पर आ गया है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 407 अंक नीचे 77798 पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 110 अंकों की गिरावट के साथ 24150 पर ट्रेड कर रहा है।

Stock Market Today Live 11 March 9:35 AM:शेयर मार्केट एक बार फिर गिरावट की पटरी पर आ गया है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 255 अंक नीचे 77950 पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 67 अंकों की गिरावट के साथ 24194 पर ट्रेड कर रहा है। एनएसई पर 2107 स्टॉक्स हरे और 569 लाल हैं।

Stock Market Today Live 11 March 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज सुस्त हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 32 अंक ऊपर 78238 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 29 अंकों की गिरावट के साथ 24231 पर खुला। प्रीओपनिंग में सेंसेक्स टॉप गेनर के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे।

Stock Market Today Live 11 March 8:35 AM: अमेरिका-ईरान युद्ध के घटनाक्रम को लेकर निवेशकों के सतर्क रहने के बीच मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बुधवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित बंद हुए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान युद्ध समाप्त होने के संकेत के बाद वैश्विक जोखिम धारणा में सुधार के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 639.82 अंक या 0.82 प्रतिशत को 78,205.98 पर बंद करने के लिए उछल गया, जबकि निफ्टी 50 ने 233.55 पॉइंट या 0.97 प्रतिशत को 24,261.60 पर सेटल किया।

क्या हैं आज के लिए ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट एशियाई बाजारों में बुधवार को एशियाई बाजारों में तेजी रही, क्योंकि निवेशकों ने अमेरिका-ईरान युद्ध के घटनाक्रम का आकलन किया। जापान का निक्केई 225 1.36 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 1.22 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.52 प्रतिशत की तेजी आई, और कोस्डैक में 1.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,334 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 60 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को मिश्रित बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 34.29 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 47,706.51 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 14.51 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 6,781.48 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 1.16 अंक या 0.01 प्रतिशत बढ़कर 22,697.10 पर बंद हुआ।

ऑयल रिजर्व की अपनी अब तक की सबसे बड़ी रिलीज का प्रस्ताव वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिए तेल भंडार की अपनी अब तक की सबसे बड़ी रिलीज का प्रस्ताव दिया है। अखबार ने कहा कि यह रिलीज 182 मिलियन बैरल से अधिक होगी जो आईईए सदस्य देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद 2022 में बाजार में रखा था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सास में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी परियोजना का समर्थन कर रही है। ट्रंप ने कहा कि यह 300 अरब डॉलर का सौदा है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनका मतलब यह है कि यह भारत के साथ एक बड़े समझौते का हिस्सा है।

सोने के भाव आज सोने की कीमतों में वृद्धि के रूप में तेल की कीमतों में गिरावट ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को कम कर दिया, जबकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व के नीतिगत दृष्टिकोण को मापने के लिए इस सप्ताह अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की प्रतीक्षा की। हाजिर सोने की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 5,213.99 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.4 प्रतिशत गिरकर 5,221.80 डॉलर हो गया। हाजिर चांदी की कीमतें 0.6 प्रतिशत बढ़कर 88.89 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

कच्चे तेल की कीमतें आईईए के रिजर्व रिलीज के प्रस्ताव की रिपोर्टों के बीच रातोंरात 11 प्रतिशत से अधिक गिरने के बाद कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.91 प्रतिशत बढ़कर 88.60 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.55 प्रतिशत बढ़कर 83.91 डॉलर हो गया।