Live: सेंसेक्स-निफ्टी में आज उछाल की उम्मीद, शेयर मार्केट में लौट सकती है रौनक

Stock Market Today Live 10 March 8:00 AM: आज घरेलू शेयर मार्केट में रौनक लौटने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म होने की ओर बढ़ सकता है, वैश्विक बाजारों में तेजी रही। ऐसे में आज यानी मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के खुलने की उम्मीद है। ट्रंप की टिप्पणी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुए।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार वॉल स्ट्रीट पर रात भर में तेजी के बाद मंगलवार को एशियाई बाजारों में तेजी दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.66 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 1.3 प्रतिशत प्राप्त हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 6 प्रतिशत और कोस्डैक में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,390 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 267 अंकों का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

सोमवार को आया था भूचाल बता दें, अमेरिका-ईरान युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स ने 1,352 अंकों का गोता लगाया और 77,566 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 422 पॉइंट या 1.73 प्रतिशत नुकसान के साथ 24,028 पर बंद हुआ।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव के बाद सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 239.25 अंक या 0.50 प्रतिशत बढ़कर 47,740.80 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 55.97 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 6,795.99 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 308.27 अंक या 1.38 प्रतिशत बढ़कर 22,695.95 पर बंद हुआ। जापान की जीडीपी

जापान की अर्थव्यवस्था 2025 के अंतिम तीन महीनों में शुरू में अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ी। जीडीपी 1.3 प्रतिशत बढ़ा, जो मामूली 0.2 प्रतिशत प्रारंभिक अनुमान से तेज है और 1.2 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अर्थशास्त्रियों के औसत पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक है, रॉयटर्स ने बताया।

जापानी बॉन्ड यील्ड जापानी सरकार के बॉन्ड ने तेल की कीमतों में स्थिरता के संकेतों के रूप में अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव की चिंताओं को कम कर दिया। बेंचमार्क 10-वर्षीय JGB यील्ड 3.5 आधार अंक (bps) गिरकर 2.150 प्रतिशत हो गई। दो साल की उपज 0.5 बीपीएस से घटकर 1.23 प्रतिशत हो गई, जबकि पांच साल की यील्ड 2 बीपीएस से 1.600 प्रतिशत तक गिर गई।

कच्चे तेल की कीमतें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संकेत दिए जाने के बाद कि मध्य पूर्व में युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है, पिछले सत्र में तीन साल से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 7.39 प्रतिशत गिरकर 91.65 डॉलर प्रति बैरल हो गई। अनुबंध सोमवार को $ 119.50 के सत्र के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 6.86 प्रतिशत गिरकर 88.27 डॉलर पर आ गया।

सोने की कीमतें आज सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर थीं। हाजिर सोने की कीमत 0.1 प्रतिशत गिरकर 5,131.24 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.7 प्रतिशत बढ़कर 5,141.40 डॉलर हो गया। हाजिर चांदी की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 87.32 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर डॉलर इंडेक्स 0.39 प्रतिशत गिरकर 98.79 पर आ गया। डॉलर 157.73 येन और 1.1632 डॉलर प्रति यूरो पर था। स्टर्लिंग 1.3412 डॉलर प्रति डॉलर पर रहा।