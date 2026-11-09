शेयर बाजार में आएगी 12% तक की तेजी? सिटी ने बढ़ाया निफ्टी का टारगेट

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Nifty Target: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म सिटी (Citi) ने निफ्टी को लेकर अपना नजरिया पॉजिटिव कर दिया है। ब्रोकरेज ने निफ्टी का टारगेट पहले के 26,000 से बढ़ाकर 28,000 कर दिया है। यानी मौजूदा स्तर से निफ्टी में करीब 12% तक की तेजी आने की संभावना जताई गई है। सिटी का मानना है कि कंपनियों की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी निवेश बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल निफ्टी 24,986.40 के स्तर पर है। ऐसे में ब्रोकरेज का नया टारगेट बाजार में आगे तेजी की उम्मीद दिखाता है। आइए जानते हैं कि डिटेल में…

कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी से सपोर्ट सिटी के मुताबिक, आने वाले समय में भारतीय कंपनियों की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 से 2027-28 के बीच निफ्टी की कंपनियों की कमाई सालाना आधार पर करीब 15 से 16% की दर से बढ़ सकती है। इसके अलावा सितंबर तिमाही के नतीजे भी जून तिमाही में दिखी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कंपनियों के मुनाफे में सुधार जारी रहने की उम्मीद है। अगर कंपनियों की कमाई बढ़ती है, तो इसका फायदा शेयर बाजार को भी मिल सकता है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से फायदा सिटी ने निफ्टी का टारगेट बढ़ाने के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में संभावित गिरावट को भी एक बड़ी वजह बताया है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदता है। ऐसे में तेल सस्ता होने से देश की अर्थव्यवस्था और कंपनियों दोनों को फायदा मिल सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट आती है, तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है। इसके अलावा महंगाई में करीब 50 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है। इतना ही नहीं, कच्चे तेल की कीमतों में 10 डॉलर की गिरावट से निफ्टी की कंपनियों की प्रति शेयर कमाई यानी EPS में करीब 2% का सुधार हो सकता है। इससे बाजार को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।

विदेशी निवेश बढ़ने की भी उम्मीद सिटी का मानना है कि अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के बाद निवेश का रुख बदल सकता है। पिछले कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों और एसेट्स में निवेशकों की दिलचस्पी काफी ज्यादा रही है। इसके चलते दूसरे सेक्टर में निवेश कुछ कम हुआ है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले समय में निवेशक AI से जुड़े शेयरों के अलावा दूसरे सेक्टर और बाजारों में भी पैसा लगा सकते हैं। इसका फायदा भारतीय शेयर बाजार को मिल सकता है। सिटी के मुताबिक, अगर विदेशी फंड मैनेजर भारत में अपना निवेश वेटेज 1% बढ़ाते हैं, तो इससे करीब 12 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। इसके साथ ही घरेलू निवेशकों की ओर से लगातार आने वाला पैसा भी बाजार को मजबूती दे सकता है।

निफ्टी के वैल्यूएशन में भी किया बदलाव सिटी ने सिर्फ निफ्टी का टारगेट ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि इसके वैल्यूएशन में भी बदलाव किया है। ब्रोकरेज ने निफ्टी के फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) मल्टीपल को 17 गुना से बढ़ाकर 18 गुना कर दिया है। यानी ब्रोकरेज अब निफ्टी की कंपनियों की कमाई के मुकाबले बाजार को पहले से ज्यादा वैल्यू देने को तैयार है। इसके अलावा सिटी ने अपने अनुमान की अवधि सितंबर 2027 से बढ़ाकर दिसंबर 2027 कर दी है।

इन सेक्टर के शेयरों पर रह सकता है दबाव हालांकि, सिटी का भारतीय शेयर बाजार को लेकर नजरिया सकारात्मक है, लेकिन ब्रोकरेज ने कुछ जोखिमों की ओर भी ध्यान दिलाया है। सिटी के मुताबिक, डेटा सेंटर से जुड़े कुछ इंडस्ट्रियल शेयरों पर फिलहाल दबाव बना रह सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ना, देश में खपत यानी कंजम्पशन की रफ्तार धीमी पड़ना और AI की वजह से रोजगार पर पड़ने वाला असर बाजार के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत कुल मिलाकर सिटी ने निफ्टी का टारगेट 28,000 करने के पीछे कंपनियों की कमाई में सुधार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद को अहम वजह बताया है। ब्रोकरेज को लगता है कि आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार में तेजी जारी रह सकती है। हालांकि, मिडिल ईस्ट का तनाव, महंगाई और कंपनियों की कमाई में संभावित उतार-चढ़ाव जैसे जोखिम बने हुए हैं।